Политика
РИА НовостиНетаньяху провел телефонный разговор с Трампом
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом на фоне заявления госсекретаря США Майка Помпео по израильским поселениям на Западном берегу реки Иордан.
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Футбол
Президент «Ростова» высказался о финансовых проблемах клуба
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц высказался о финансовой ситуации в клубе, передает РИА "Новости".
Кино
Биографический фильм «Ford против Ferrari» возглавил прокат России
Авто
«GM-АвтоВАЗ» выпустит новое поколение Chevrolet Niva
Отмечается, что у второго поколения модели Chevrolet Niva будет полностью новая передняя часть в стиле одноименного экспериментального автомобиля, представленного в 2014 году на Московском международном автосалоне.
Политика
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложения по транзиту
В предложении "Газпрома" указано, что необходимыми условиями для продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение судебных разбирательств.
Здоровье
Врачи связали рубцевание кожи на ладонях c повышенным риском рака
Ученые-врачи связали рубцевание кожи на ладонях c повышенным риском рака.
Политика
В МИД предупредили об ужесточении санкций после Brexit
Представителям российского бизнеса стоит с вниманием отнестись к заявлениям британских официальных лиц о намерении Лондона после Brexit координировать свою санкционную политику в отношении России как с ЕС, так и с США.
Здоровье
В Китае подтвердили третий случай заболевания легочной чумой
Власти китайского автономного района Внутренняя Монголия подтвердили еще один случай заболевания человеком легочной чумой.
Спорт
Глава СБР Драчев объяснил состав сборной на Кубок мира
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объяснил состав сборной России на Кубок мира, передает "Тюменская арена".
Армия и оружие
В Сирии курды подожгли российский патруль
На севере Сирии утром 18 ноября во время патрулирования в районе Айн-эль-Араб протестующие курды коктейлем Молотова подожгли российский бронеавтомобиль "Тайфун".
Авто
Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4
Уже 27 ноября планируется запустить производство модели на 100%.
Гаджеты
Очередной апдейт: Apple выпустила iOS 13.2.3
Лично на моей памяти, не было таких частых обновлений фирменной операционной системы. В этот раз компания выпустила публичную iOS 13.2.3.
Общество
Дмитрий Киселев назвал революцией законопроект о виноделии в России
Глава виноградарей и виноделов России, известный российский журналист Дмитрий Киселёв назвал законопроект о виноделии «революцией».
Общество
Список подарков на Рождество 10-летней девочки поразил соцсети
Пользователь Twitter опубликовал рождественский список подарков, который составила его 10-летняя дочь.
Общество
В Москву доставили 32 российских ребенка из Ирака
В подмосковном аэропорту "Жуковский" вечером в понедельник, 18 ноября, совершил посадку борт, доставивший из Багдада 32 ребенка возрастом от 1 до 3 лет, чьи родители были осуждены и находятся в иракских тюрьмах за участие в террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), передает РИА "Новости".
Общество
Тайна связи откроется приставам
Новый закон обяжет операторов и БКИ предоставлять данные ФССП Минюст разработал законопроект, обязующий операторов связи и бюро кредитных историй (БКИ) предоставлять информацию сотрудниками Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Музыка
Солист Rammstein: беру уроки вокала у оперной певицы
Музыканты рассказали ТАСС о сотрудничестве с театром, как на новую пластинку попала колыбельная и хип-хоп-песни и почему лучший способ шлифовать свой вокал — это занятия с оперными исполнителями.
Общество
Путин поручил представить предложения по проекту моста через реку Лену
Президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения по проекту моста через Лену, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Общество
Гастроэнтеролог назвал лучшую и худшую закуску к водке
Гастроэнтеролог предупредил, что частое употребление маринованных или острых закусок может привести к гастритам, эрозии и язве.
Фигурное катание
Слуцкая раскритиковала организаторов этапа Гран-при в Москве
Футбол
Сборная Италии разгромила команду Армении
В Палермо завершился отборочный матч чемпионата Европы по футболу в группе J, где сборная Италии принимала команду Армении.
Политика
МИД Украины назвал альтернативу Минским соглашениям
Напомним, что 14 ноября Пристайко заявил о о возможном выходе Украины из Минских соглашений.
Единоборства
Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»
Французский спортсмен Деви Галлон нокаутировал «раскатом грома» английского бойца Росса Пирсона.
Общество
В правительстве оценили предложение сократить время продажи алкоголя
Ранее «Известия» писали, что ОНФ направил в правительство предложение сократить время продажи алкоголя на федеральном уровне до 22:00.
Технологии
Археологи заглянули в нетронутую гробницу Фридриха III
Австрийские ученые «заглянули» внутрь нетронутой гробницы германского императора Фридриха III, возглавлявшего в XV веке Священную римскую империю.
Футбол
Матч «Волгаря» и махачкалинского «Легиона» завершился массовой дракой
Астраханский футбольный клуб "Волгарь" и махачкалинский "Легион Динамо" сыграли вничью в матче первенства России среди команд ПФЛ.
Наука
Физики получили пластичное стекло
Множество веществ может формировать материалы с такой структурой, но наиболее распространенным вариантом являются стекла на основе оксида кремния.
Футбол