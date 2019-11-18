Политика

РИА НовостиРИА НовостиНетаньяху провел телефонный разговор с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом на фоне заявления госсекретаря США Майка Помпео по израильским поселениям на Западном берегу реки Иордан.
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Нетаньяху провел телефонные переговоры с Трампом после решения США по еврейским поселениям

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