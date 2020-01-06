с чего всё началось

Вооруженные силы США на Ближнем Востоке были переведены в состояние повышенной боеготовности в связи с опасностью атаки иранских дронов. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на два своих источника в американском истеблишменте во вторник, 7 января.

США перевели свои войска на Ближнем Востоке в повышенную боеготовность

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