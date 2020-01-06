Армия и оружие

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Вооруженные силы США на Ближнем Востоке были переведены в состояние повышенной боеготовности в связи с опасностью атаки иранских дронов. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на два своих источника в американском истеблишменте во вторник, 7 января.
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с чего всё началось
Расчеты размещенных на Ближнем Востоке комплексов противоракетной обороны Patriot, так же, как и все остальные военные США в регионе, были приведены в полную боевую готовность после того, как разведка сообщила об угрозе нанесения Ираном ударов с помощью беспилотников, сообщает
 телеканал CNN со ссылкой на свои источники.
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