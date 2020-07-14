Коронавирус
ФАНСША планируют начать производство вакцины от коронавируса к концу лета
Производители лекарств и представители сферы здравоохранения США рассчитывают к концу лета начать выпуск потенциальной вакцины от коронавируса. Об этом со ссылкой на источник в администрации главы Белого дома Дональда Трампа в понедельник сообщил телеканал CNBC.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Производство вакцины от коронавируса нового типа может начаться в Соединенных Штатах до конца лета, передает CNBC со ссылкой на источник в Белом доме.Аргументы и Фактывчера в 20:10
Подробнее о событии
Показать все источники
В США определили сроки начала изготовления перспективной вакцины от коронавируса
Газета.Ruвчера в 18:12
В США анонсировали начало производства вакцины от COVID-19 до осени
Московский Комсомолецвчера в 18:27
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 00:36, Ашберн
Футбол
CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов
Спортивный арбитражный суд объявил о своём решении снять дисквалификацию с последующим отстранением одного из ведущих клубов АПЛ «Манчестер Сити».
CT news вчера в 12:07
Армия и оружие
Китай: замена старых ядерных бомбардировщиков в РФ упирается в финансы
Отмечается, что процесс идет медленными темпами, так как все упирается в финансы.
Что происходит вчера в 09:43
Общество
Turkish Airlines намерена начать летать в Россию с 1 августа
Турецкий авиаперевозчик компания Turkish Airlines начнёт совершать полёты в шесть российских городов с 1 августа.
RT на русском вчера в 13:20
Политика
Трутнев прокомментировал акции протеста в Хабаровском крае
Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев считает, что митинги в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала - это реакция людей на нетривиальные события, но они имеют право выражать свое мнение.
РИА Новости вчера в 06:24
Общество
Около 6 тыс. жителей Аляски выступили за сохранение памятника Баранову
Ситка, США, 14 июля 2020, 03:11 — REGNUM Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах собрал почти шесть тысяч подписей против предложения убрать из американского города Ситки (штат Аляска) памятник правителю Русской Америки Александру Баранову (1747−1819).
REGNUM вчера в 20:11
Общество
В Приморье разрешили возобновить уличную торговлю и работу лагерей
"Как доложила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, эпидемиологическая ситуация в Приморье сегодня позволяет начать летнюю оздоровительную кампанию, разрешить работу непродовольственных магазинов площадью до 800 кв. м, организовать уличную торговлю", - сообщает пресс-служба.
ТАСС вчера в 22:23
Здоровье
В Узбекистане разъяснили условия продления карантина
Ташкент, 13 июля 2020, 13:37 — REGNUM Власти Узбекистана могут продлить карантин после 1 августа в случае роста заболеваемости среди населения.
REGNUM вчера в 06:37
Происшествия
Следующее заседание по делу историка Соколова назначено на 15 июля
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 07:37
Здоровье
Доктор, это не лечится? Как кодируют от алкоголизма в России и почему это не работает
Реальные врачи-практики говорят о том, что для постановки диагноза «алкоголизм» недостаточно знать, сколько человек выпивает, — зависимость вырабатывается у каждого по-своему.
НГС.Кемерово вчера в 21:00
Происшествия
Собчак обратилась в СКР с заявлением о нападении в монастыре на Урале
Известия вчера в 16:04
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака
Актриса и жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака 13 июля.
Ореанда-Новости вчера в 03:22
Кино
Межпланетные гонки: фильм «Форсаж 9» может быть связан с космосом
Исполнитель роли Дашера отметил, что кое в чем ведущая попала в цель, на что последняя заключила, что угадала про космос.
Киноафиша России вчера в 05:46
Технологии
Россиянам рассказали о правилах создания надежного пароля
Следует выбрать любое предложение с цифрами и запомнить его при помощи мнемоники, после чего по первым букам слов составить личный пароль.
Evo-rus.com вчера в 09:28
Общество
В Кузбассе число умерших от COVID-19 пациентов выросло до 15
Пятнадцатый пациент скончался в Кузбассе от осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки заражение выявлено еще у 46 жителей Кемеровской области, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
РИА Новости 00:33
Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:36
Экономика
Банк России отозвал лицензию у «Национального банка Тувы»
Москва, 14 июля 2020, 06:34 — REGNUM Банк России (ЦБ) отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Национальный банк Тувы».
REGNUM вчера в 23:34
Общество
Суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь
Апелляционный суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь.
Lenta.ru вчера в 02:35
Происшествия
У СИЗО «Лефортово» задержана свидетель по делу Сафронова
Интерфакс вчера в 08:23
Гаджеты
Цены на все модели Samsung Galaxy Note20 раскрыты ритейлером
Официальный анонс Samsung Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra состоится 5 августа на мероприятии Samsung Unpacked, а начало продаж ожидается 27 августа.
iXBT.com 12 июля в 09:55
Происшествия
В Новосибирске в результате обрушения перекрытий в доме погиб человек
В Новосибирске обрушились перекрытия в двухэтажном многоквартирном доме, в результате чего погиб пожилой мужчина, сообщили в региональном главке МЧС России.
RT на русском вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Максим Галкин построил в своем замке SPA-центр
Российский юморист Максим Галкин показал свой SPA-центр.
Lenta.ru вчера в 23:54
Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 08:51
Армия и оружие
Аvia.pro: Украина применила против С-400 в Крыму неизвестное оружие
Спутники из космоса зафиксировали мощные импульсы радиоэлектронного излучения издававшиеся со стороны с украинского побережье Азовского моря в сторону Крыма.
Недвижимость.RU 11 июля в 03:14
Общество
Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия вчера в 05:07
Общество
В России на единовременную выплату могут рассчитывать пенсионеры
Речь идет о категории пенсионеров 1953-1967 годов рождения.
Кавказ Пост вчера в 21:56
Общество
Россияне назвали три главных признака «работы мечты»
Высокая зарплата, стабильность и хороший коллектив являются признаками идеальной работы для россиян.
РБК вчера в 22:30
Здоровье
В Норильске скорая отказалась выезжать к пациентке с температурой
В Норильске скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за коронавируса.
News.ru вчера в 08:16
Происшествия
Пожар на складе в Самаре локализован на площади 10 тысяч метров
«Пожар локализован на площади 10 тыс. кв. метров», — рассказали ТАСС в ведомстве.
RT на русском вчера в 12:11