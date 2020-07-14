Коронавирус
ФАНСША планируют начать производство вакцины от коронавируса к концу лета
Производители лекарств и представители сферы здравоохранения США рассчитывают к концу лета начать выпуск потенциальной вакцины от коронавируса. Об этом со ссылкой на источник в администрации главы Белого дома Дональда Трампа в понедельник сообщил телеканал CNBC.
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Производство вакцины от коронавируса нового типа может начаться в Соединенных Штатах до конца лета, передает CNBC со ссылкой на источник в Белом доме.Аргументы и Факты20:10
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