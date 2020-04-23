Политика
RT на русскомСША планируют усилить присутствие в Арктике
США планируют открыть консульство в Гренландии и выделить более $12 млн для укрепления своего присутствия в Арктике, сообщил представитель Госдепартамента высокого ранга во время брифинга.
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Шоу-бизнес
Жорин пообещал доказать, что Федосеева-Шукшина добровольно подарила квартиру Алибасову
Жорин заверил, что в ближайшее время сторона Алибасова докажет, что слова Федосеевой-Шукшиной не соответствуют действительности — она, безусловно, отдавала отчет всем своим действиям и осознавала то, что происходит.
ФАН 06:28
Происшествия
В Мурманске скончался четвертый пациент с подтвержденным коронавирусом
Северянин почувствовал недмогание 8 апреля, а спустя 5 дней, после ухудшения симптомов, вызвал скорую помощь, но от госпитализации до подтверждения результатов взятого анализа на коронавирус отказался.
Вечерний Мурманск 16:53
Экономика
Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%
Программа будет действовать до 1 ноября 2020 г. на следующих условиях: ставка по кредиту не может превышать 6,5% годовых и действует весь срок кредитования, первоначальный взнос должен составлять не менее 20%, цель кредитования – жилье в новостройке.
Ведомости 15:40
Шоу-бизнес
Марат Башаров показал видеозапись скандала с бывшей женой
За несколько дней до выхода программы в эфир, актер в своем блоге зачем-то опубликовал видеозапись, на которой запечатлен скандал с его бывшей женой Елизаветой Круцко.
Uznayvse.ru 07:26
Происшествия
В Мурманской области резко выросло число зараженных коронавирусом
Мурманск, 23 апреля 2020, 00:11 — REGNUM Число зараженных в Мурманской области выросло до 606 — за сутки положительный тест на SARS-CoV-2 подтвердился у 97 человек.
REGNUM вчера в 17:11
Политика
Саакашвили рассказал о своих планах в составе правительства Украины
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о своих планах на посту вице-премьера Украины.
Газета.Ru 17:01
Кино
Драматический сериал о контрразведчиках покажет «Россия 1»
Драматический сериал о контрразведчиках покажет федеральный канал «Россия 1». Об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 07:27
Происшествия
В Ярославской области обрушился пешеходный мост
Посёлок городского типа Борисоглебский, Ярославская область, 22 апреля 2020, 16:38 — REGNUM В поселке Борисоглебский Ярославской области произошло обрушение пролета пешеходного моста через реку Устье.
REGNUM вчера в 09:38
Общество
Дефицит пипеток сократил число тестов в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на прошлой неделе сократилось число тестов на коронавирус в столице.
Вести.Ru 12:16
Экономика
Лидеры ЕС утвердили программу помощи экономике на €540 млрд
Лидеры 27 стран - членов Евросоюза (ЕС) утвердили экстренную программу помощи европейской экономике объемом в €540 млрд, которая будет запущена 1 июня.
ТАСС 14:13
Здоровье
В США рассказали о высокой смертности пациентов с COVID-19 на ИВЛ
Исследователи изучили истории болезней пациентов, госпитализированных в 12 больниц системы Northwell Health в период с 1 марта по 4 апреля.
РИА Новости 05:24
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко и Влад Топалов высказались о публичных разводах
Влад Топалов и Регина Тодоренко высказались в интервью Peopletalk на тему семейных отношений.
Paparazzi.ru 09:35
Общество
«Союзмультфильм» намерен вернуть переданные Японии права на Чебурашку
Киностудия "Союзмультфильм" намерена вернуть права на использование образа Чебурашки, которые были предоставлены Японии более 15 лет назад, в том числе с помощью решения вопроса на межправительственном уровне, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе киностудии.
Интерфакс 15:16
Общество
В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом
Еще 37 пациентов с коронавирусом умерли в Москве.
Lenta.ru 16:36
Шоу-бизнес
Анна Седокова призналась, что занималась групповым сексом
В рамках одного из эфиров с рэпером Kyivstoner знаменитость сделала неожиданное признание о групповом сексе, которым она занималась во время «ВИА Гры».
Bimru.ru 02:06
Наука
Ученые МГУ разработали программный модуль для оценки поражения легких по КТ без участия врача-диагноста
Агентство Москва вчера в 03:39
Армия и оружие
ЦПВС: боевики обстреляли населенные пункты в Идлибе и Алеппо
Нарушений режима прекращения огня в Идлибе зафиксировано не было.
Народные новости вчера в 18:29
Политика
КС Молдавии приостановил соглашение о получении кредита у России
Конституционный суд (КС) Молдавии приостановил вступление в силу соглашения о получении страной кредита на €200 млн от России, сообщила пресс-служба КС.
Коммерсантъ 16:52
Армия и оружие
В Чечне объяснили появление федеральных войск в республике
News.ru вчера в 04:34
Гаджеты
Bloomberg: Apple выпустит Mac с собственным процессором в 2021 году
Американская корпорация Apple планирует выпустить Mac с собственным процессором ARM, который заменит процессор от Intel в 2021 году.
Коммерсантъ 10:31
Политика
Россия вернула в МИД Украины две ноты по Крыму
Российское Министерство иностранных дел на текущей неделе вернуло Украине две ноты протеста, которые были направлены Киевом.
RT на русском 10:25
Общество
Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб.
Коммерсантъ 21 апреля в 19:23
Футбол
ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА
В декабре прошлого года сообщалось, что госкорпорация станет владельцем футбольного клуба ЦСКА в результате превращения долга клуба в акции.
Компания вчера в 09:09
Здоровье
В Германии рассказали о результатах вскрытия умерших от коронавируса
Результаты вскрытия умерших от коронавируса людей в Германии и Швейцарии говорят о наличии у них других заболеваний, заявил судмедэксперт из Гамбурга Клаус Пюшель, 22 апреля сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.
ИА Красная Весна 03:44
Кино
В Японии выпустили первый 3D-мультфильм про Чебурашку и крокодила Гену
Мультипликаторы из Японии выпустили первый короткометражный 3D-мультфильм о приключениях Чебурашки и крокодила Гены.
Диалог 08:27
Общество
В Минобрнауки определились с началом учебного года
Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета вчера в 06:43
Общество
Седьмой заразившийся коронавирусом умер в Псковской области
В Псковской области скончался ещё один человек, заражённый коронавирусом, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
АиФ Псков 17:33
Общество
В КНР закрыли въезд в Харбин из-за СOVID-19
Власти Харбина приняли решение о закрытии въезда в город, он стал центром второй волны распространения коронавируса нового типа в Китае, сообщают Известия со ссылкой на Reuters.
ИжевскИнфо.РУ 06:01
Общество
Песков назвал ситуацию с коронавирусом чрезвычайно серьезной
Ситуация с пандемией коронавируса доставляет проблемы людям во всем мире, включая Россию.
Известия вчера в 14:13
Общество
Названо последствие нарушений самоизоляции в России
Врач объяснил это тем, что без движения и кислорода могут проявиться совершенно другие болезни и связанные с ними последствия.
Lenta.ru 16:29