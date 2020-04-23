Политика

RT на русскомRT на русскомСША планируют усилить присутствие в Арктике

США планируют открыть консульство в Гренландии и выделить более $12 млн для укрепления своего присутствия в Арктике, сообщил представитель Госдепартамента высокого ранга во время брифинга.
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Ключи от Арктики: в США заявили о намерениях усилить присутствие в регионе

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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 18:02, Ашберн
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