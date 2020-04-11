Коронавирус
RT на русскомСША вышли на первое место по числу жертв коронавируса
Число жертв коронавируса COVID-19 в США составило 18 860. Таким образом, Соединённые Штаты опередили Италию, выйдя на первое место в мире по числу летальных исходов от этой болезни. Об этом свидетельствуют данные на сайте Университета Джонса Хопкинса.
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Общество
Собянин призвал готовиться к серьёзным испытаниям из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пик заболевания коронавирусом в столице ещё не пройден, и призвал быть готовыми к серьёзным испытаниям.
RT на русском вчера в 06:42
Армия и оружие
На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»
На Украине провели успешные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун».
Известия вчера в 18:13
Общество
Названы новые симптомы коронавируса
У части зараженных коронавирусом китайцев наблюдались проблемы с координацией и невнятная речь, говорится в исследовании, опубликованном в JAMA Neuology.
РИА Новости 11:39
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ 14:25
Футбол
Хавбек «Зенита» высказался о судьбе чемпионата России
Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони высказался о судьбе чемпионата России, передает bobsoccer.ru.
Газета.Ru 07:20
Энергетика
Мексика договорилась с США по сокращению добычи нефти
Решение сократить добычу нефти приняла Мексика вместе с США, 10 апреля сообщил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор на своей странице Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 09:15
Хоккей
Он мог стать лучше Третьяка, но спился и сорвался. Жизнь вратаря-суперталанта закончилась трагедией
Советский суперталант в 17 лет ворвался в ЦСКА, но его сгубил алкоголь В четвертом материале (его первая версия была опубликована на сайте «СЭ» в сентябре 2019 года) мы расскажем про голкипера Евгения Белошейкина.
Спорт-Экспресс 06:30
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии после госпитализации
Певице Татьяне Булановой, которую ранее отвезли в больницу в Санкт-Петербурге, стало лучше.
Газета.Ru 17:33
Происшествия
Депутат-каратист устроил драку в петербургском «Макдональдсе»
В Московском районе Петербурга задержали участников драки, один из которых предъявил удостоверение депутата, сообщает паблик «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте».
78.ru 20:11
Кино
Netflix и Apple претендуют на новый фильм Скорсезе
Газета.Ru вчера в 05:44
Шоу-бизнес
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы
Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин.
РИА Новости 03:36
Общество
Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX
Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости вчера в 10:55
Технологии
Во Франции нашли флягу римского легионера
Были найдены многочисленные артефакты, в том числе фляга легионера.
Дилетант 04:15
Политика
Трамп объявил положение «масштабного бедствия» во всех 50 штатах США
Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны.
Российская газета 18:00
Футбол
«Монако» показал лучшие моменты с участием Александра Головина
На видеозаписи показаны не только забитые полузащитником сборной России мячи, но и голевые передачи, а также финты в его исполнении.
iReactor 14:02
Экономика
Bloomberg: Россия выделит триллион рублей на поддержание экономики
Российские власти для поддержки экономики намерены выделить около триллиона рублей.
РИА Новости 07:03
Хоккей
Хоккеист Задоров пожалел россиян, живущих хуже США
Хоккеист НХЛ Никита Задоров посочувствовал россиянам, которым приходится «выживать» в российских реалиях.
News.ru 16:57
Общество
Умер российский политолог Александр Некрасов
В Великобритании на 64-м году жизни скончался российский политолог, участник передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Александр Некрасов.
RT на русском 11:28
Политика
Трамп обвинил NYT в желании вернуться в Китай
Президент США Дональд Трамп обвинил газету The New York Times в том, что ее заявления о европейском происхождении большинства завезенных в Нью-Йорк случаев заражения коронавирусом вызваны желанием вернуться в Китай после того, как тот отозвал аккредитации ряда ее журналистов.
ТАСС 19:43
Общество
Мишустин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил осуществления ежемесячной выплаты семьям с детьми до трех лет, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 06:12
Происшествия
Брюссельская полиция провела задержания после беспорядков
Бельгийская полиция провела задержания предполагаемых участников беспорядков в брюссельском районе Андерлехт, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 15:13
Происшествия
В Мексике обнаружили мертвым пропавшего журналиста
Прокуратура южного мексиканского штата Герреро обнаружила останки журналиста Виктора Альвареса, пропавшего 2 апреля после угроз со стороны преступных группировок.
РИА Новости 20:40
Общество
Песков назвал тяжелой ситуацию с коронавирусом в Москве
Ситуация с эпидемией коронавируса в Москве тяжелая, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец 07:28
Шоу-бизнес
Укупник извинился перед Лещенко за обвинения в его адрес
Укупник ранее сообщил, что Бабкина "заразилась" коронавирусом нового типа в середине марта от Льва Лещенко.
Слово и Дело 20:35
Хоккей
В Канаде гол Свечникова назвали лучшим в сезоне
Форвард дважды забивал подобным образом. В финале голосования он набрал 62% голосов, Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» — 38%.
Спорт-Экспресс 18:16
Политика
Европа может сохранить границы закрытыми до сентября
Президент Франции Эмманюэль Макрон во время закрытой видеоконференции с руководителями профсоюзов коснулся вопроса о границах.
Коммерсантъ 05:02
Космос
Россиян поздравили с Днем космонавтики с борта МКС
Российские члены экипажа экспедиции МКС-62 Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили россиян с Днем космонавтики с борта Международной космической станции (МКС).
Известия 20:20
Происшествия
В Ленобласти нелегальный хостел закрыли на карантин
Нелегальный хостел в Ленинградской области закрыли на карантин, у 14 жильцов взяты анализы на новую коронавирусную инфекцию, сообщают власти региона.
РИА Новости 14:59
Происшествия
В Амурской области две девочки ушли за вербой и не вернулись
В 01:15 сегодня ночью в ЕДДС поступило сообщение, что две девочки 2011 и 2013 годов рождения ушли за вербой и до сих пор не вернулись домой, сообщается в аккаунте Амурского центра ГЗ и ПБ. ⠀ По тревоге были подняты дежурная смена огнеборцев и личный состав полиции.
АСН24 20:19