Число жертв коронавируса COVID-19 в США составило 18 860. Таким образом, Соединённые Штаты опередили Италию, выйдя на первое место в мире по числу летальных исходов от этой болезни. Об этом свидетельствуют данные на сайте Университета Джонса Хопкинса.

США вышли на первое место по числу жертв коронавируса

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