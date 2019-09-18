Политика

Газета.RuГазета.RuВласти США подали иск против Сноудена

Соединенные Штаты подали иск против скандального экс-сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена, заявив, что его новая книга "Непрерывная запись" нарушает данную им подписку о неразглашении секретных сведений.
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с чего всё началось
Министерство юстиции США подало иск в суд в отношении бывшего сотрудника Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдварда Сноудена, опубликовавшего книгу «Личное дело», говорится в сообщении
 министерства.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено вчера в 23:56, Вашингтон
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Эдвард Сноуден
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