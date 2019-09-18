Политика
Газета.RuВласти США подали иск против Сноудена
Соединенные Штаты подали иск против скандального экс-сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена, заявив, что его новая книга "Непрерывная запись" нарушает данную им подписку о неразглашении секретных сведений.
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с чего всё началось
Министерство юстиции США подало иск в суд в отношении бывшего сотрудника Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдварда Сноудена, опубликовавшего книгу «Личное дело», говорится в сообщении министерства.Коммерсантъвчера в 17:34
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено вчера в 23:56, Вашингтон
Происшествия
На российских пограничников совершено нападение в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском вчера в 08:17
Общество
Сноуден рассказал, как отверг предложение ФСБ о сотрудничестве
Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден впервые подробно рассказал о своем прибытии в Россию в июне 2013 года и предложении со стороны ФСБ России о сотрудничестве, а также о том, как он его отверг.
РИА Новости вчера в 20:14
Футбол
«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в матче Лиги чемпионов
"Зенит" и "Лион" сыграли вничью в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru вчера в 14:47
Политика
Экзитполы показали отставание партии Нетаньяху от основного конкурента
Экзитполы, которые продемонстрировал «13 канал» также показали преимущество блока Ганца, который набирает 33 места против 31 у партии Нетаньяху .
РБК вчера в 15:36
Экономика
Вексельберг из-за санкций не смог получить деньги от британского банка
Британский Cynergy Bank Limited (CBL) не нарушал своих обязательств и не допустил дефолта по долгу, отказавшись выплачивать проценты по займам кипрской компании Lamesa Investments Limited (LIL), подконтрольной российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, постановил английский суд по итогам разбирательств, инициированных LIL.
РБК вчера в 00:00
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
Общество
Москву и область накрыл циклон: будет холодно
Днем в Москве и области всю неделю ожидается облачная с прояснениями и дождями (небольшими) погода: днем не выше 13 градусов тепла, ночами еще холоднее – всего 1-4 градуса тепла.
Московская газета вчера в 11:16
Авто
Эксперимент Renault по продаже машин через интернет провалился
АвтоВести вчера в 10:23
Происшествия
В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери
В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru вчера в 05:26
Космос
В ESA поделились снимком удивительного явления на Марсе
Специалисты агентства ESA поделились с общественностью снимком удивительного явления на поверхности Марса.
Актуальные Новости вчера в 04:16
Происшествия
Более 20 человек погибли при взрыве на митинге в Афганистане
После атаки президент США Дональд Трамп в связи с гибелью от взрыва в Афганистане американского солдата и еще 11 человек объявил об отмене переговоров с лидерами радикалов и президентом Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем.
Известия вчера в 04:43
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Экономика
Минфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий
Ранее в Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений.
Газета.Ru вчера в 08:44
Игры
Apple запустила игровой сервис Arcade
ПРАЙМ вчера в 02:32
Футбол
Хуммельс: «Боруссия» потеряла два очка в матче с «Барселоной»
Защитник дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Барселоной" (0:0).
Чемпионат вчера в 20:46
Происшествия
Суд оштрафовал дизайнера, которому полицейские сломали ногу
Московский Комсомолец вчера в 08:51
Армия и оружие
США указывают на косвенные доказательства причастности Ирана к атакам
Американская разведка утверждает, что нашла косвенные доказательства причастности Ирана к атаке в Саудовской Аравии.
Вести.Ru вчера в 23:12
Финансы
В 2020 году средства ФНБ могут инвестировать в экономику
В 2020 году ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) превысит уровень 7% ВВП России, что даст возможность инвестировать часть средств.
REGNUM вчера в 04:29
Экономика
Экспертиза следствия поменяла оценку спорных акций по делу Калви
Заказанная следствием экспертиза пакета акций IFTG, принадлежащего банку «Восточный», показала, что его рыночная оценка составляет $60 млн или порядка 3,8 млрд руб, сообщил источник ТАСС, близкий к следствию.
РБК вчера в 17:07
Транспорт
В Приморье иностранцам запретили работать в сфере транспорта
Запрет на привлечение иностранных граждан, работающих в сфере транспорта на основании патентов коснётся более чем 300 иностранцев, ранее получивших патент для работы в Приморье.
REGNUM вчера в 20:19
Экономика
Россиянам предложили способ не платить штрафы в ГИБДД
После прохождения процедуры личного банкротства гражданам разрешат не выплачивать долги по административным штрафам, в том числе в ГИБДД и по налогам.
Lenta.ru вчера в 13:38
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача
Саратовские следователи задержали подозреваемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту в Саратове, сообщает СК РФ.
РИА Новости вчера в 07:49
Происшествия
Вылетевший в Пекин самолет вернулся в Вашингтон из-за возгорания
Самолет авиакомпании Air China, выполнявший рейс Пекин-Вашингтон, вернулся в аэропорт американской столицы.
РБК вчера в 23:45
Кино
Джеки Чан извинился перед фанатами по-русски
Джеки Чан попросил прощения у российских фанатов за то, что не сможет приехать в Россию, как это ранее было запланировано.
Культуромания 16 сентября в 01:42
Происшествия
Мост обрушился в Псковской области
Как отмечают в администрации, мост через реку Неведрянка построен в 1962 году и находился в неудовлетворительном состоянии.
ТАСС вчера в 15:19
Происшествия
В Пермском крае проверят обстоятельства убийства собак экс-чиновником
Минприроды Пермского края выясняет обстоятельства убийства четырех охотничьих собак: хозяин животных заявил, что на его глазах животных застрелил бывший замминистра промышленности региона в присутствии районного охотинспектора, сообщили РИА Новости в региональном ведомстве.
РИА Новости 16 сентября в 14:43
Политика
США активируют против Венесуэлы «пакт Рио»
США задействовали Межамериканский договор о взаимной помощи (пакт Рио) против правительства Венесуэлы, сообщается в распространенном заявлении пресс-службы Госдепартамента США.
REGNUM вчера в 19:23
Армия и оружие
В России сообщили о ракете с «недостижимой дальностью» действия
Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов в интервью изданию «Военно-промышленный курьер» рассказал о российской ракете с «недостижимой дальностью действия».
RT на русском вчера в 23:30
Футбол
Игуаин ударил тренера на тренировке «Ювентуса»
Аргентинский нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин неожиданно вспылил во время тренировки.
Чемпионат вчера в 11:10