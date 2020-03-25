Энергетика
Новые ИзвестияСША поддержали Саудовскую Аравию в нефтяной войне против РФ
Глава компании-регулятора нефтяного рынка штата Техас Texas Railroad Commission Райян Ситтон выразил надежду, что Трамп сможет договориться не только с Эр-Риядом, но и Москвой.
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с чего всё началось
В ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом президент США Дональд Трамп выразил поддержку планам Эр-Рияда вытеснить Россию с мировых рынков нефти, однако, как сообщает Politico со ссылкой на источники, в Белом доме не рассчитывали на такой сильный обвал цен.Life.ru24 марта в 20:38
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СМИ узнали о поддержке Трампом нефтяной войны против России
Национальная служба новостейвчера в 04:36
Трамп попросил Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти, но не навредить США
Комсомольская правда24 марта в 16:08
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