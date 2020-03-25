Энергетика

Новые ИзвестияНовые ИзвестияСША поддержали Саудовскую Аравию в нефтяной войне против РФ

Глава компании-регулятора нефтяного рынка штата Техас Texas Railroad Commission Райян Ситтон выразил надежду, что Трамп сможет договориться не только с Эр-Риядом, но и Москвой.
Читать в источнике
Комментировать613
с чего всё началось
В ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом президент США Дональд Трамп выразил поддержку планам Эр-Рияда вытеснить Россию с мировых рынков нефти, однако, как сообщает Politico
 со ссылкой на источники, в Белом доме не рассчитывали на такой сильный обвал цен.
Life.ru24 марта в 20:38

Подробнее о событии

Сланцевая контрреволюция: как США планируют бороться с ценами на нефть

News.ruвчера в 09:04

СМИ узнали о поддержке Трампом нефтяной войны против России

Национальная служба новостейвчера в 04:36

Трамп попросил Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти, но не навредить США

Комсомольская правда24 марта в 16:08

СМИ: Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

РИА Новости24 марта в 19:04

Politico: Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного для США уровня

ТАСС24 марта в 15:10

Трамп попросил Эр-Рияд не навредить США падением цен на нефть

Взгляд.ру24 марта в 14:58

Трамп попросил Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти и потеснить Россию

Lenta.ru24 марта в 14:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 08:11, Ашберн

Комментарии

Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Lenta.ru вчера в 23:03
Общество

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как крайне тяжелое.
Lenta.ru 07:44
Политика

В Совфеде рассказали о влиянии нерабочей недели на график праздников

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта в обращении к гражданам президент России объявил нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля 2020 года.
REGNUM 01:39
Общество

Собянин призвал закрыть в выходную неделю парки и рестораны в Москве

В нерабочую неделю все рестораны и кафе в Москве должны быть закрыты.
Московский Комсомолец вчера в 13:33
Футбол

Стало известно об интересе нескольких европейских клубов к Кокорину

Журналист Сергей Егоров на своем YouTube-канале рассказал об интересе к нападающему «Зенита» Александру Кокорину, находящемуся в аренде в «Сочи», со стороны нескольких европейских клубов.
Lenta.ru 07:16
Происшествия

В Китае мужчина умер от хантавируса

В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.
ТАСС вчера в 03:30
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса

Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
РИА Новости 05:03
Театры

Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького

Evo-rus.com 03:17
Политика

России предрекли новый статус в мире после пандемии коронавируса

Хорватское издание Advance предположило, что захлестнувшая мир пандемия коронавируса изменит статус некоторых стран.
Shraibikus News 04:53
Политика

В Кремле отметили, что в России нет эпидемии коронавируса

Globallookpress В Кремле заявили о том, что фактически на данный момент в России нет эпидемии коронавируса.
РЕН ТВ 06:17
Транспорт

ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса

Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан.
Вести.Ru 06:25
Общество

Сенат США утвердил беспрецедентный пакет мер поддержки

Законопроект, поместившийся "всего лишь" на 880 страницах, предусматривает, в частности, прямые выплаты финансовой помощи гражданам.
Вести.Ru 00:39
Происшествия

Во Владимирской области задержали боевика – участника боя у высоты 776

Владимир, 26 марта 2020, 15:00 — REGNUM Во Владимирской области задержан уроженец Чечни Майрбек Башаев, который обвиняется в участии в нападении на российских военнослужащих в ходе второй чеченской войны, сообщил портал «ПроВладимир».
REGNUM 08:00
Общество

Определены траты на поддержку российских семей из-за коронавируса

Lenta.ru 07:09
Экономика

В РФ предлагают обложить налогом банковские вклады

Президент РФ Владимир Путин в недавнем обращении к россиянам выступил с новым экономическим предложением, «родившемся» на фоне непростой ситуации с коронавирусом.
Обзор газет 05:07
Футбол

Экс-президент «Витесса» умер от коронавируса

Сообщается, что бывший президент «Витесса» Кес Баккер скончался в среду утром в результате заболевания новой коронавирусной инфекцией.76-летний мужчина был госпитализирован в субботу, 21 марта.
Soccer.ru 03:12
Общество

С 27 марта РФ прекращает авиасообщение с другими странами

Ранее РФ ограничивала авиасообщение с другими странами, однако чартерные рейсы регулярно следовали в столицы разные государств.
ЗакC.Ру 02:18
Политика

Путин: Россия может победить эпидемию даже быстрее, чем за три месяца

Коронавирус в России можно побороть даже раньше, через три месяца, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:17
Политика

Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России

«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
RT на русском 07:14
Общество

В ВОЗ заявили, что жесткий карантин в России не нужен

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович считает, что если в России будет соблюдаться самодисциплина, то возможно обойтись и без жесткого карантина по коронавирусу.
РИА Новости 06:50
Кино

«Джентльмены» стали самым кассовым фильмом Гая Ричи в России

Газета.Ru 06:42
Экономика

Сбербанк введет новую комиссию за переводы

После отмены банковского роуминга Сбербанк компенсирует выпадающие доходы аналогичной комиссией за все переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц уже вне зависимости от региона.
Sibnet Новости вчера в 20:40
Здоровье

В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом

В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 19:30
Общество

СКР создал группу по борьбе с фейками о коронавирусе

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин распорядился создать рабочую группу по выявлению в интернете ложной информации о распространении коронавируса в стране, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Интерфакс 04:18
Футбол

«Реал» хочет приобрести полузащитника ЦСКА

Свободная Пресса 06:32
Армия и оружие

Турецкие военные получили первую партию средних танков Kaplan

Средние танки «Kaplan» серийного производства начали поступать в Вооруженные силы Турции. Информацию передает портал «Janes.com».
Военное дело 00:40
Происшествия

В московском аэропорту потеряли золотые слитки на 57 миллионов рублей

В московском аэропорту Шереметьево потеряли два золотых слитка стоимостью более 57 миллионов рублей.
Lenta.ru 06:43
Политика

На Украине призвали попросить помощи у России из-за коронавируса

Украине следует попросить помощи у России в борьбе с коронавирусом, заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Lenta.ru 01:57
Общество

Мать Собчак госпитализировали с подозрением на коронавирус

Мать ведущей Ксении Собчак, член Совета Федерации от Тывы Людмила Нарусова была госпитализирована в больницу с подозрением на китайский коронавирус.
Lenta.ru 02:12
Общество

В Саратовской области закрывают кафе, магазины и салоны красоты

В Саратовской области с 28 марта по 5 апреля приостановят работу ресторанов и всех предприятий общественного питания, кроме тех, кто будет заниматься доставкой продукции и заказов; объектов розничной торговли, кроме аптек и магазинов с товарами первой необходимости; косметологических салонов, саун и бань.
Регион 64 07:13
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное