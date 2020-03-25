с чего всё началось

Глава компании-регулятора нефтяного рынка штата Техас Texas Railroad Commission Райян Ситтон выразил надежду, что Трамп сможет договориться не только с Эр-Риядом, но и Москвой.

США поддержали Саудовскую Аравию в нефтяной войне против РФ

Политика В Совфеде рассказали о влиянии нерабочей недели на график праздников Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта в обращении к гражданам президент России объявил нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля 2020 года.

Футбол Стало известно об интересе нескольких европейских клубов к Кокорину Журналист Сергей Егоров на своем YouTube-канале рассказал об интересе к нападающему «Зенита» Александру Кокорину, находящемуся в аренде в «Сочи», со стороны нескольких европейских клубов.

Происшествия Во Владимирской области задержали боевика – участника боя у высоты 776 Владимир, 26 марта 2020, 15:00 — REGNUM Во Владимирской области задержан уроженец Чечни Майрбек Башаев, который обвиняется в участии в нападении на российских военнослужащих в ходе второй чеченской войны, сообщил портал «ПроВладимир».

Экономика В РФ предлагают обложить налогом банковские вклады Президент РФ Владимир Путин в недавнем обращении к россиянам выступил с новым экономическим предложением, «родившемся» на фоне непростой ситуации с коронавирусом.

Футбол Экс-президент «Витесса» умер от коронавируса Сообщается, что бывший президент «Витесса» Кес Баккер скончался в среду утром в результате заболевания новой коронавирусной инфекцией.76-летний мужчина был госпитализирован в субботу, 21 марта.

Политика Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России «Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Общество В ВОЗ заявили, что жесткий карантин в России не нужен Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович считает, что если в России будет соблюдаться самодисциплина, то возможно обойтись и без жесткого карантина по коронавирусу.

Экономика Сбербанк введет новую комиссию за переводы После отмены банковского роуминга Сбербанк компенсирует выпадающие доходы аналогичной комиссией за все переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц уже вне зависимости от региона.

Здоровье В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".

Общество СКР создал группу по борьбе с фейками о коронавирусе Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин распорядился создать рабочую группу по выявлению в интернете ложной информации о распространении коронавируса в стране, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Общество Мать Собчак госпитализировали с подозрением на коронавирус Мать ведущей Ксении Собчак, член Совета Федерации от Тывы Людмила Нарусова была госпитализирована в больницу с подозрением на китайский коронавирус.