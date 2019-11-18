Политика
Политика СегодняСША вновь поддержали протесты в Иране
США поддерживают иранский народ в их протестах и осуждают использование силы властями в отношении пикетчиков, сообщает пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм. Протесты из-за повышения цен на бензин идут в Иране. Как сообщалось, в ходе акции пятницу погиб один человек.
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Общество
В законопроект о домашнем насилии внесли понятие «преследование»
Депутаты Государственной думы подготовили поправки к разрабатываемому законопроекту о домашнем насилии, которые уточняют понятие «преследование».
Политика
Лукашенко усомнился в целесообразности союза Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подпишет ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить белорусской конституции или главным принципам жизни страны.
Армия и оружие
Американцы испытали российский танк Т-80
В распоряжении армии Южной Кореи, по данным на 2017 год, находится 80 танков Т-80У. Т-80У является основным боевым танком семейства Т-80.
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Политика
Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России
Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
Происшествия
Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Игры
Valve может анонсировать новую часть Half-Life до конца 2019 года
Общество
Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз
На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.
Здоровье
Трансляция технологий: опухоль простаты удалили в онлайн-режиме
В ходе мероприятия хирурги провели две высокотехнологичные операции по удалению опухолей простаты, которые транслировались в режиме онлайн.
Происшествия
Самолет с Хиллари Клинтон на борту экстренно сел в Нью-Йорке
Происшествия
В центре Екатеринбурга на мужчину напали с ножом у магазина
Вечером 17 ноября в центре Екатеринбурга молодой человек получил ножевое ранение. Об этом сообщает портал «Екатеринбург онлайн» и Znak.com.
Политика
В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком Зеленскому
Провокация в Керченском проливе Двадцать пятого ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования властей.
Транспорт
В Госдуме пожаловались на камеры-«капканы» в виде уличных фонарей
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков направит главе администрации президента Антону Вайно обращение в связи с применением в Москве камер «Стрит Фалькон», которые фиксируют нарушения правил дорожного движения.
Общество
Россиян предупредили о возвращении аномальных холодов
На этой неделе на севере европейской территории России, на Урале и в Сибири ожидаются аномальные холода.
Шоу-бизнес
Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Общество
Чак-чак признали самой вредной сладостью
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова уверена, что чак-чак, а также все жаренные во фритюре сладости, включая пончики и хворост, являются самыми вредными.
Общество
«Ъ»: Путин одобрил проект строительства моста через реку Лена
Президент России Владимир Путин "фактически утвердил" проект строительства автомобильного моста через реку Лену, который будет расположен в районе Якутска.
Армия и оружие
«Роскосмос» запатентовал двигатель для космического самолета
Госкорпорация «Роскосмос» получила патент на схему двигателя для воздушно-космического самолета, способного летать с гиперзвуковой скоростью и запускать ракеты, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Роспатента.
Политика
«Левада-центр»: позитивное отношение к Путину снизилось на 10 процентных пунктов
С симпатией к господину Путину относятся 24% респондентов — такой же показатель был у него перед болотными протестами в 2011 году.
Хоккей
Болельщики «Трактора» объявили бойкот руководству клуба
Все требования завтра, — заявил «Пчеле» один из фанов. Тем временем гости открыли счёт.
Политика
Моралес заявил о начале гражданской войны в Боливии
Экс-президент Боливии Эво Моралес, сбежавший из страны, предрёк родине гражданскую войну.
Общество
Киселев рассказал о значении законопроекта о виноделии в России
Журналист Дмитрий Киселев, возглавивший в октябре Союз виноградарей и виноделов России, считает, что закон о виноделии станет настоящей революцией для этой отрасли.
Армия и оружие
Ростех ведет переговоры по продаже доли в «Техмаше»
Ростех ведет переговоры по продаже доли в производителе боеприпасов и реактивных систем залпового огня "Техмаш" и готовит документы по "Высокоточным комплексам", сообщил журналистам глава госкорпорации Сергей Чемезов.
Политика
Белорусская оппозиция не прошла в нижнюю палату парламента
Председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина до опубликования результатов выборов сообщила, что среди известных личностей в парламент проходят экс-министр информации Лилия Ананич, экс-посол Белоруссии в Турции Андрей Савиных, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич и «мисс Беларусь-2018» Мария Василевич.
Политика
В Грузии протестующие пикетируют здание парламента
Спорт
СБР утвердит состав сборной России по биатлону 18 ноября
Состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) будет определён правлением Союза биатлонистов России (СБР) 18 ноября.
Общество
В России предложили сократить время продажи алкоголя
Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила не продавать в России алкоголь после 22:00.
Экономика
Минфин определил принципы финансирования проектов из ФНБ
Министерство финансов определило три принципа для отбора проектов, которые будут финансироваться из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщают «Известия» со ссылкой на представителя ведомства.