США поддерживают народ Ирана в их мирных протестах и осуждают применение силы в отношении демонстрантов, говорится в распространенном в воскресенье заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм. В Иране идут протесты из-за повышения цен на бензин.

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Политика Китайские СМИ рассказали о слабых местах России Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, однако у нее имеется четыре слабые стороны - демографические проблемы, экономические трудности, географическое положение и сложная международная обстановка, такое мнение приводится в статье в китайском издании Sohu.

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Происшествия В Петербурге автомобиль с ребенком упал в Фонтанку Автомобиль Renault Logan упал в воду в центре Петербурга вечером 16 ноября. Инцидент произошел на набережной Фонтанки, пишет «Фонтанка».

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Общество Климатическая зима придет в столицу 21 ноября Как рассказал "РГ" метеоролог, еще накануне в среду, 20 ноября, температура воздуха днем будет порядка +3 градусов, но на столичный регион начнет оказывать влияние арктический циклон - в ночь на четверг при ясной погоде воздух остынет до -7. А днем ожидается -2 градуса.