Политика
РИА НовостиСША поддержали протесты в Иране
США поддерживают народ Ирана в их мирных протестах и осуждают применение силы в отношении демонстрантов, говорится в распространенном в воскресенье заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм. В Иране идут протесты из-за повышения цен на бензин.
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Здоровье
Повышающие риск преждевременной смерти факторы назвали кардиологи
Какие факторы повышают риск ранней смерти от сердечных заболеваний, читайте в нашем материале.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Киберспорт
Grinding Gear Games анонсировала Path of Exile 2
Студия Grinding Gear Games объявила о разработке второй части популярной RPG — Path of Exile 2. Соответствующее объявление разработчики сделали на ежегодном фестивале ExileCon.
Политика
Китайские СМИ рассказали о слабых местах России
Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, однако у нее имеется четыре слабые стороны - демографические проблемы, экономические трудности, географическое положение и сложная международная обстановка, такое мнение приводится в статье в китайском издании Sohu.
Общество
В России предложили сократить время продажи алкоголя
Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила не продавать в России алкоголь после 22:00.
Политика
WSJ: дипломат США сообщал окружению Трампа о намерениях Зеленского по делу Байдена
Постоянный представитель США при ЕС Гордон Сондланд держал нескольких представителей администрации президента США Дональда Трампа в курсе относительно готовности президента Украины Владимира Зеленского начать расследование деятельности в этой стране бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Футбол
Дзюба назвал пощечиной поражение сборной России от Бельгии
Поражение от команды сборной Бельгии в матче отборочного тура чемпионата Европы 2020 года указало футболистам российской сборной на их ошибки, заявил капитан команды России Артем Дзюба.
Кино
Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино
Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
Политика
Задержанные в Керчи украинские корабли отбуксированы из пролива
Напомним, военно-морские суда соседнего государства были задержаны за нарушение государственной границы в Керченском проливе осенью 2018 года.
Происшествия
В Липецкой области два человека погибли при пожаре
«В результате пожара погибли две женщины — личности и возраст устанавливаются», — цитирует представителя МЧС «РИА Новости».
Космос
Двигатель Холла для лунной станции испытали на полной мощности
AEPS станет ключевым компонентом электродвигательного модуля PPE лунной орбитальной платформы-шлюза, также известной как Gateway.
Политика
The Japan Times назвало Украину брошенной США страной
У издания The Japan Times складывается впечатление, что США бросили Украину перед ключевыми переговорами с Россией.
Технологии
В России создадут проект энергоблока для атомной энергетики будущего
Проект нового энергоблока для атомной энергетики будущего создадут в России к 2021 году.
Политика
Пушков высмеял украинских военных, поднявших флаги США в Донбассе
Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что командиры 14-й и 59-й бригад ВСУ Сергей Войченко и Геннадий Шаповалов подняли флаги США у линии соприкосновения в Донбассе накануне приезда американского журналиста Вэйна Хоффмана.
Экономика
Путин одобрил проект строительства моста через Лену
Президент Владимир Путин «фактически утвердил» проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска, пишет «Коммерсантъ».
Происшествия
Следователи начали проверку после смерти Никиты Исаева
Происшествия
Похороны убитой пятилетней девочки в Крыму собрали сотни человек
Экономика
Государство ограбит пенсионеров почти на 370 млрд рублей
Как заявил глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов, в следующем, 2020 году власти снова не планируют повышать пенсии работающим пенсионерам.
Шоу-бизнес
Экстрасенс Николь Кузнецова перенесла 298-ю операцию
Происшествия
В Петербурге автомобиль с ребенком упал в Фонтанку
Автомобиль Renault Logan упал в воду в центре Петербурга вечером 16 ноября. Инцидент произошел на набережной Фонтанки, пишет «Фонтанка».
Музыка
Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении
Гаджеты
Xiaomi Redmi 5A обновится до MIUI 11
Распространение финальной стабильной версии MIUI 11 для Redmi 5 стартовало на прошлой неделе, а теперь настал черед модели Redmi 5A.
Политика
Лебедев прокомментировал слухи о своей встрече с Джонсоном
Бизнесмен Александр Лебедев, ранее служивший в КГБ, прокомментировал информацию британских СМИ о своей встрече с нынешним премьер-министром Соединённого Королевства Борисом Джонсоном после покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Общество
Недолив топлива на АЗС превышает норму в 2–3 раза
Недолив топлива на заправках в России превышает норму в 2–3 раза.
Общество
Климатическая зима придет в столицу 21 ноября
Как рассказал "РГ" метеоролог, еще накануне в среду, 20 ноября, температура воздуха днем будет порядка +3 градусов, но на столичный регион начнет оказывать влияние арктический циклон - в ночь на четверг при ясной погоде воздух остынет до -7. А днем ожидается -2 градуса.
Общество
Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией
Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".
Гаджеты
В Китае назвали самый лучший смартфон 2019 года
Самым лучшим смартфоном в Китае назвали модели линейки Huawei Mate 30.
Финансы
Пособие на третьего ребенка перечислят получателям в ближайшее время
15.11.2019 Пособие на третьего ребенка перечислят получателям в ближайшее время.