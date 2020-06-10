В Минобороны подчеркнули, что все полеты российских военных самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами и без нарушения границ других государств Кроме того, в военном ведомстве отметили, что в мае этого года стратегические бомбардировщики ВВС США пять раз выполняли полеты вдоль границ России.

с чего всё началось

Истребители F-22 ВВС США поднимали в воздух для сопровождения у границы российских ракетоносцев Ту-95МС, следует из сообщения Минобороны.

США подняли истребители для сопровождения Ту-95МС над Тихим океаном

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