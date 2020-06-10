Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСША подняли истребители для сопровождения Ту-95МС над Тихим океаном

Истребители F-22 ВВС США поднимали в воздух для сопровождения у границы российских ракетоносцев Ту-95МС, следует из сообщения Минобороны.
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с чего всё началось

Четыре ракетоносца Ту-95МС провели патрулирование северо-восточных границ России

В Минобороны подчеркнули, что все полеты российских военных самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами и без нарушения границ других государств Кроме того, в военном ведомстве отметили, что в мае этого года стратегические бомбардировщики ВВС США пять раз выполняли полеты вдоль границ России.
ТАСС04:32

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Истребители США сопроводили российские Ту-95МС над нейтральными водами

РБК07:29

Минобороны сообщило о сопровождении ВВС США российских ТУ-95МС над нейтральными водами

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Газета.Ru04:52

Четыре Ту-95МС провели патрулирование северо-восточных границ России

RT на русском04:41

США подняли истребители для сопровождения Ту-95МС над Тихим океаном

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Lenta.ru05:22

Четыре ракетоносца Ту-95МС провели патрулирование северо-восточных границ России

ТАСС04:32
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Экономика

Мишустин утвердил энергетическую стратегию России до 2035 года

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Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

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Политика

Песков сообщил о планах Путина лично проголосовать по поправкам

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Общество

В Симферополе ФСБ предотвратила теракт

В Симферополе ФСБ предотвратила теракт, пишет РИА "Новости" со ссылкой на службу.
Газета.Ru 07:55
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Авто

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Компания Skoda дополнила гамму модификаций новой Октавии вседорожным исполнением Scout.
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Происшествия

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Происшествия

Уральский завод отозвал аппараты ИВЛ после пожаров

Екатеринбург, 10 июня 2020, 09:38 — REGNUM Уральский приборостроительный завод (Екатеринбург) отозвал аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров, произошедших в российских больницах.
REGNUM 02:38
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Политика

Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела

Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу.
RT на русском 05:34
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Общество

Собянин назвал срок выхода из ограничительных мер в Москве

«Москва переходит к этапу выхода из ограничений, к нормальной жизни, но этот выход был выстрадан, по сути дела, жесткими ограничительными мерами в течение трех месяцев, самоотверженной работой медиков, ответственным поведением москвичей», — заявил он.
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Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Коммерсантъ 06:48
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Происшествия

На Звенигородском шоссе в Москве произошла массовая авария

В Москве в аварию попали три машины — две премиальных марки и одно такси.
Вести.Ru 08:51
Происшествия

Суд отправил Ефремова под домашний арест

Право.ру вчера в 14:52
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Происшествия

Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
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Шоу-бизнес

Андрей Норкин резко ответил на обвинения в изменах погибшей жене

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Woman.ru 07:01
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Армия и оружие

В ДНР заявили, что ВСУ планировали похитить дочь экс-командира ПВО Цемаха

Подорвавшиеся на взрывном устройстве в подконтрольной Киеву Авдеевке украинские силовики планировали похитить дочь экс-командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого в Киеве считают свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, сообщил в среду журналистам представитель Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань.
РИА Новости 08:32
Общество

Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить

«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
REGNUM 08:12
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Общество

Apple проиграла суд с российским изобретателем

Суд по интеллектуальным правам (СИП) отказался по заявлению российской "дочки" Apple аннулировать патент российского изобретателя на модель "Мобильный телефон с экстренной связью", следует из картотеки суда.
ПРАЙМ 07:38
Шоу-бизнес

Хайден Панеттьери завела Instagram и опубликовала видео Владимира Кличко

Известно, что после расставания с Кличко Хайден начала встречаться с Брайаном Хикерсоном — несколько раз источники сообщали, что мужчина избивал возлюбленную.
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Власти Москвы сообщили об увеличении в полтора раза смертности в мае

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Кино

Вышел трейлер комедии «Билл и Тед» с Киану Ривзом

Кинокомпания Orion Pictures опубликовала трейлер продолжения известной американской комедии о друзьях Билле и Теде.
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Энергетика

В 2020 году ожидается самое большое в истории падение спроса на газ

Мировой спрос на газ в 2020 году может снизиться на 4%, что станет самым большим снижением в истории газового рынка.
RT на русском 00:53
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Политика

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

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Общество

Суд в Лондоне отклонил требование экс-главы ВЭБа посадить Дерипаску

Высокий суд Лондона отклонил ходатайство бывшего главы ВЭБа Владимира Чернухина, который предлагал отправить в тюрьму Олега Дерипаску за неуважение к суду.
РБК 08:18
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Общество

В Петербурге вновь заработают парикмахерские и библиотеки

С 15 июня в Петербурге смогут работать парикмахерские, фотосалоны, библиотеки и бани.
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Общество

ДНР и ЛНР оставили закрытыми КПВВ на линии разграничения

Как и намеревались, власти ДНР и ЛНР не стали открывать блокпосты на линии разграничения 10 июня.
ИА Новороссия 08:05
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Алексей Панин заявил о готовности сесть в тюрьму вместе с Ефремовым

Ореанда-Новости 02:50
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Судимый актер Долинский высказался о судьбе Ефремова в тюрьме

Заслуженный артист России, актер Владимир Долинский высказался о пьяном ДТП с участием Михаила Ефремова.
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Медведева поддержала Риппона в конфликте с Ягудиным

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Нева Спорт 09:06
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Армия и оружие

На Украине призвали взорвать ядерные бомбы в Москве и Санкт-Петербурге

Депутат Тернопольского городского совета от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Тарас Билан призвал президента Украины Владимира Зеленского взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге, чтобы «защититься от нападения Венгрии и России».
Lenta.ru 09:09
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