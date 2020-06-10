Армия и оружие
РИА НовостиСША подняли истребители для сопровождения Ту-95МС над Тихим океаном
Истребители F-22 ВВС США поднимали в воздух для сопровождения у границы российских ракетоносцев Ту-95МС, следует из сообщения Минобороны.
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с чего всё началось
В Минобороны подчеркнули, что все полеты российских военных самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами и без нарушения границ других государств Кроме того, в военном ведомстве отметили, что в мае этого года стратегические бомбардировщики ВВС США пять раз выполняли полеты вдоль границ России.ТАСС04:32
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Политика
Лукашенко приедет в Москву на парад Победы
Lenta.ru 07:37
Происшествия
Актер Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП
Актер Иван Стебунов заявил, что сообщения СМИ о том, что он вместе с женой находился в машине артиста Михаила Ефремова в момент ДТП, устроенного последним в Москве, не соответствуют действительности.
Известия вчера в 03:01
Политика
Песков согласился с Патрушевым о попытке Запада расколоть общество
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал интервью секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, в котором тот рассказал о попытках Запада расколоть российское общество перед голосованием по поправкам в Конституцию.
РБК 05:35
Общество
Глава Роспотребнадзора по Москве сочла пугающим резкое снижение случаев COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин в среду заявил, что число выявленных случаев пневмонии и коронавируса в столице за последнее время уменьшилось в четыре раза.
Интерфакс 06:30
Общество
Концессионер показал, как будет выглядеть парк возле нового СКК
Стало известно, как будет выглядеть парк возле нового СКК у «Парка Победы» в Петербурге.
FlashNord 05:24
Происшествия
Перечислены штрафы Ефремова за вождение
За джипом актера Михаила Ефремова числится 155 штрафов на сумму 275 тысяч рублей.
Lenta.ru 07:32
Происшествия
Названа причина разлива нефтепродуктов в Норильске
По предварительным данным, причиной разлива нефтепродуктов в Норильске стала просадка бетонной площадки под резервуаром.
Газета.Ru 06:41
Общество
Жара в России сменится «арктическим вторжением»
Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
Происшествия
СК задержал руководителей ТЭЦ-3 по делу о разливе топлива в Норильске
По делу о разливе дизельного топлива в Норильске задержали директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера электростанции Алексея Степанова и его заместителя Юрия Кузнецова, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 06:17
Общество
Беглов спросил у петербуржцев о порядке отмены ограничений
Санкт-Петербург, 10 июня 2020, 11:46 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 10 июня обратился к горожанам с просьбой ответить на вопрос о том, какие ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции, нужно, по их мнению, отменить в первую очередь.
REGNUM 04:46
Шоу-бизнес
Яна Поплавская осудила близких Михаила Ефремова
Как объяснила Поплавская, все давно знали, что Михаил - Ефремов человек с тяжелой алкогольной зависимостью, ведь он не раз попадал в резонансные скандалы из-за своего пагубного пристрастия, сам признавался, что любит выпить, тем не менее никто ему до текущего времени так и не помог.
Bimru.ru 05:32
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер 9 июня в 52-ой больнице Москвы, подтвердили его друзья и коллеги информагентствам.
Коммерсантъ 06:48
Происшествия
Уральский завод отозвал аппараты ИВЛ после пожаров
Екатеринбург, 10 июня 2020, 09:38 — REGNUM Уральский приборостроительный завод (Екатеринбург) отозвал аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров, произошедших в российских больницах.
REGNUM 02:38
Футбол
Юран недоволен, что «Спартак» сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге
Экс-игрок "Спартака" Сергей Юран остался недоволен решением РФС по поводу того, чтобы провести полуфинальный матч Кубка России между "Спартаком" и "Зенитом" в Санкт-Петербурге .
Sport.ru вчера в 10:44
Авто
Кроссовер Toyota Wildlander ставит рекорды продаж
Как выяснил портал "Новые автомобили" в ходе мониторинга авторынка, в мае текущего года Wildlander установил рекорд по продажам и стал вторым по популярности кроссовером в модельном ряду японского автогиганта с результатом 7,6 тысячи реализованных авто, уступив только собрату RAV4.
Новые автомобили вчера в 22:24
Происшествия
Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП
РИА Новости вчера в 14:36
Политика
Песков заявил, что олигархов в России не существует
Таким образом он в среду ответил на просьбу прокомментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее упомянул "деньги российских олигархов" в контексте финансирования оппозиционеров в республике.
ТАСС 05:52
Хоккей
Маккиннон высоко оценил игру Панарина
Натан Маккиннон высказался об игре нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина в сезоне 2019/2020. Слова игрока «Эвеланш» передаёт «TSN».
ГЛАС.RU 07:26
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
Общество
ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов
Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета вчера в 04:50
Армия и оружие
В Грузии намерены начать производство Су-25
На базе тбилисского авиационного завода может быть развернуто производство штурмовиков Су-25, заявил министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили.
Хакасия-Информ 08 июня в 23:24
Общество
Михаил Расстригин освобождён от должности замглавы Минэкономразвития
Москва, 10 июня 2020, 13:17 — REGNUM Михаил Расстригин освобождён от должности заместителя министра экономического развития РФ.
REGNUM 06:17
Футбол
ЦСКА поздравил Гончаренко с днем рождения оригинальным видео
Sportmail.ru 07:02
Происшествия
Ефремова планируют отправить на психолого-психиатрическую экспертизу
Актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому в смертельном ДТП в центре Москвы, планируют назначить комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.
ТАСС 04:00
Здоровье
Заболеваемость внебольничной пневмонией в Петербурге выросла в 20 раз
Показатель заболеваемости за неделю превысил среднемноголетний уровень в 20 раз, передаёт РБК, ссылаясь на слова начальника отдела эпидемиологического надзора локального подразделения Роспотребнадзора Ирины Чхинджерии.
78.ru вчера в 10:48
Культура
Сериал «Содержанки» покажут в Британии
Рамблер вчера в 08:03
Футбол
Самедов рассказал о своем конфликте с Семиным
РИА Новости 06:19
Происшествия
В Брянске в Десне утонули две девочки
В пресс-службе ведомства уточняют, что из реки Десна водолазы подняли тела двух подростков.
БрянскToday 05:29
Экономика
ОЭСР спрогнозировала падение ВВП России в 2020 году на 8-10%
В рамках сценария одной волны заболевания ОЭСР прогнозирует снижение мировой экономики в 2020 году на 6% в годовом выражении и рост на 5,2% в следующем году.
Интерфакс 04:12