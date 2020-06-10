Армия и оружие
Lenta.ruСША подняли истребители для сопровождения российских ракетоносцев
США подняли истребители для сопровождения российских ракетоносцев. Об этом рассказали в Минобороны России, передает РИА Новости. Американские истребители F-22 Raptor присоединялись на отдельных участках маршрута.
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Происшествия
На Ефремова наденут электронный браслет на время домашнего ареста
Интерфакс вчера в 15:05
Политика
Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела
Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу.
RT на русском 05:34
Наука
Белок BAM15 помог без диеты похудеть мышам
Evo-rus.com 02:12
Общество
Собянин: выход из режима ограничений в Москве займет два месяца
В течение двух месяцев Москва сможет перейти к нормальному режиму, если позволит ситуация, заявил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.
Ведомости 05:39
Армия и оружие
Названы сроки передачи флоту МРК с «Калибрами» «Грайворон»
Малый ракетный корабль проекта 21631 «Грайворон» будет передан Черноморскому флоту до конца 2020 года, в среду корабль начал швартовные испытания, сообщил официальный представитель ВМФ России капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.
Взгляд.ру 02:47
Происшествия
Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17
В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК вчера в 00:41
Экономика
В НИУ ВШЭ заявили, что мировая экономика рекордно снизится во втором квартале года
Мировая экономика покажет рекордное снижение во втором квартале 2020 года, а рост числа заболевших коронавирусом может привести к тому, что техническая рецессия мировой экономики станет полноценной.
ТАСС 05:40
Гаджеты
Широкому кругу пользователей открылся доступ к новой версии Windows 10
Только недавно американская компания Microsoft выпустила очередное "кривое" обновление Windows 10 May 2020 Update (версия 2004).
Evo-rus.com 04:02
Общество
Беглов спросил у петербуржцев, какие ограничения надо снять первыми
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поинтересовался у жителей, какие ограничения, веденные из-за ситуации в коронавирусной инфекцией, стоит снять в первую очередь.
РИА Новости 05:28
Экономика
Пекин приступил к распродаже госдолга США из-за обесценивания доллара
Как сообщает Sohu, китайские власти, не дожидаясь обесценивания американской валюты, приступили к распродаже государственного долга Соединенных Штатов.
Городовой 03:17
Шоу-бизнес
Ургант высмеял Панина после скандала на похоронах Кокшенова
РИА Новости вчера в 18:43
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
Происшествия
По делу о разливе топлива в Норильске задержано руководство ТЭЦ-3
В СКР установили, что в ноябре 2018 года резервуар был введен в эксплуатацию комиссией под председательством главного инженера ТЭЦ-3 актом, утвержденным директором предприятия.
Коммерсантъ 05:36
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Политика
Песков сообщил о планах Путина лично проголосовать по поправкам
Президент России Владимир Путин планирует лично принять участие в голосовании по поправкам к Конституции 1 июля, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РБК 05:43
Общество
Писатель Анатолий Трушкин умер после заражения коронавирусом
Писатель-сатирик, сценарист и телеведущий Анатолий Трушкин скончался в больнице, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 04:13
Происшествия
Дело об убийстве Улофа Пальме закрыто спустя 34 года
Прокуратура Швеции объявила о закрытии дела об убийстве премьер-министра страны Улофа Пальме, которое было совершено еще в 1986 году.
Вести.Ru 05:39
Футбол
«Лион» настаивает на возобновлении чемпионата Франции
"Лион" настаивает на том, что Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) все еще может возобновить чемпионат страны сезона-2019/20, сообщается на сайте клуба.
РИА Новости вчера в 15:13
Кино
HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем
Американская стриминговая платформа HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за поднимаемых в нем расовых тем.
ФАН 03:21
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ вчера в 03:55
Здоровье
Жителей Липецкой области попросили не ездить в Воронеж
Главный санитарный врач Липецкой области Владимир Бондарев связал резкий рост подтвержденных случаев коронавируса на Воронежской земле с открытием торговых центров и крупными очередями в магазинах.
Московский Комсомолец Воронеж 04:59
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru вчера в 13:23
Энергетика
Минск призвал к пересмотру цен на российский газ
Белоруссия настаивает на пересмотре цены на российский газ до "корректного и справедливого уровня", сообщила пресс-служба Минэнерго республики.
РИА Новости вчера в 12:14
Экономика
У российской экономики увидели потенциал для развития после пандемии
Сидней, Австралия, 10 июня 2020, 09:32 — REGNUM Российская экономика является одной из наиболее благоприятных для развития после пандемии коронавирусной инфекции.
REGNUM 02:32
Общество
Главврача больницы в Коммунарке отправят в Дагестан
Главного врача городской клинической больницы №40 в московском поселке Коммунарка Дениса Проценко отправят в Дагестан для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 05:41
Происшествия
Экс-чиновница отсудила 120 тысяч рублей у семьи сбитого ей ребенка
Судебное разбирательство тянулось больше года, в результате семья пострадавшего в ДТП ребенка должна выплатить автоледи 120 тысяч рублей.
Экспресс газета 05:17
Общество
Конституционный суд предписал проводить митинги только в гайд-парках
Конституционный суд России опубликовал постановление, согласно которому митинги, демонстрации и шествия должны проходить в гайд-парках.
Sota.vision 02:43
Политика
США захотели построить ледокольный флот
РИА Новости вчера в 13:29
Футбол
Скауты трёх московских клубов просмотрят Умара Садика
Три московских клуба проявляют интерес к нападающему сербского "Партизана" Умару Садику.
Soccer.ru вчера в 19:42