Политика

ИзвестияИзвестияСША и движение «Талибан» подписали мирное соглашение

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения «Талибан» (запрещено в России), глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение между США и талибами.
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 13:20, Ашберн
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