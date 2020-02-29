Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения «Талибан» (запрещено в России), глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение между США и талибами.

Космос Впервые на орбите прошла автономная стыковка двух спутников MEV-1 был запущен 9 октября 2019 года и с тех пор выполнил ряд орбитальных маневров, чтобы встретиться с IS-901 в 290 км над геосинхронной орбитой.

Армия и оружие Новиков прокомментировал обострение ситуации в сирийском Идлибе Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб, заявил, что Турция не заинтересована во вмешательстве НАТО в этот конфликт.

Политика Пушков оценил просьбу Эрдогана оставить Турцию «один на один» с Сирией Сенатор Алексей Пушков прокомментировал просьбу турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту России Владимиру Путину не вмешиваться в конфликт между Анкарой и Дамаском в Идлибе.