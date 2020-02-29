Политика
ИзвестияСША и движение «Талибан» подписали мирное соглашение
Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения «Талибан» (запрещено в России), глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение между США и талибами.
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США не будут вмешиваться в дела Афганистана после формирования нового правительства
Независимая газета12:00
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Пушков оценил просьбу Эрдогана оставить Турцию «один на один» с Сирией
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Свыше 20 российских СМИ вошли в объединение «Синдикат-100»
На сайте "Новой газеты" отмечается, что в "синдикат" вошли 25 СМИ, среди них "Бумага", "Дождь", "Кавказский узел", "Новая газета", "Такие дела", "Эхо Москвы", "Медуза" и другие.
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Японцы буквально за сутки раскупили всю туалетную бумагу в стране.
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Подследственный покончил с собой в «Матросской тишине»
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Ахмат — Ростов 1:1
Соперники не смогли выявить победителя.
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Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом
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Гол футболиста ирландского футбольного клуба "Дандолк" Джордану Флоресу может быть признан лучшим в мире, сообщает РИА "Новости".
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Опубликован список устройств, которые получат MIUI 12
В сеть попал предварительный список устройств, которые получат 12-е обновление MIUI.