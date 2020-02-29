Политика

ВедомостиВедомостиСША подписали мирное соглашение с движением «Талибан»

Представители США и афганского движения «Талибан» (запрещено в России) подписали историческое соглашение, сообщает Reuters. Оно должно положить начало урегулированию вооруженного конфликта, длящегося в Афганистане уже 20 лет.
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Трамп встретится с заключившими мир с США террористами лично

Lenta.ru14:41

Ряд приглашенных не приехали на подписание соглашения США и Талибана

РИА Новости12:12

МИД РФ сообщил, что талибы хотят проводить межафганские переговоры в Москве

Коммерсантъ11:59

США и движение «Талибан» помирились

URA.Ru09:29

Соглашение между США и «Талибаном» дало старт межафганским переговорам, которые должны положить конец боевым действиям

Эхо Москвы14:01

Делегацию талибов на межафганских переговорах возглавит представитель политофиса Станикзай

ТАСС12:55

США и афганский «Талибан»* подписали мирное соглашение

Газета.Ru12:31
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 16:21, Ашберн
Общество

Российские издания объединились в «Синдикат-100»

Двадцать пять российских изданий по инициативе "Новой газеты" объединились в "Синдикат-100", главной целью которого по мысли его участников станет независимое освещение проблем страны и одновременная публикация материалов на острые общественно значимые темы.
Интерфакс 14:57
Общество

В США зафиксировали первую смерть от коронавируса

РБК 13:24
Общество

Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

Российская газета вчера в 08:56
Общество

Что изменится в российских законах в марте 2020 года

1 марта вступают в силу поправки, разрешающие ввоз в Россию незарегистрированных лекарств по решению врачебной комиссии.
РБК 16:00
Футбол

Тедеско прокомментировал игру Рассказова и Соболева в матче с «Динамо»

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско выделил игру защитника Николая Рассказова в матче против столичного «Динамо».
News.ru 11:04
Происшествия

Автобус с детьми попал в ДТП в Ульяновской области

На момент аварии в автобусе находилось 33 человека, в том числе 26 детей.
ФедералПресс 01:44
Происшествия

Начальник отдела пенсионного обеспечения МВД арестована судом

Южный Федеральный вчера в 03:34
Общество

Борис Джонсон объявил о помолвке

«Премьер-министр и мисс Саймондс очень рады объявить о своей помолвке», — сообщается в заявлении представителя пары.
RT на русском 14:55
Кино

«Золотого медведя» на Берлинале получил фильм «Зла не существует»

RT на русском 15:41
Общество

В Петербурге завершился марш памяти Бориса Немцова

В Санкт-Петербурге на Троицкой площади завершился марш памяти политика Бориса Немцова.
РБК 07:05
Политика

На границе Турции и Греции собрались тысячи сирийских беженцев

BFM.ru 07:22
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС 08:00
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал милое фото Аллы Пугачевой с детьми

Известный артист Максим Галкин показал на фотографии семейную идиллию с его супругой Аллой Пугачевой и близнецами.
iReactor 16:06
Игры

Авторы Baldur’s Gate 3 показали дебютный геймплей

Студия PAX East 2020 в рамках выставки PAX East 2020 поделилась подробностями Baldur’s Gate 3 и показала вступительный ролик и дебютный геймплей ролевой игры.
News.ru вчера в 01:13
Религия

Православные верующие празднуют Прощеное воскресенье

У православных верующих наступает праздник Прощеное воскресенье.
Газета.Ru 16:12
Футбол

«Ливерпуль» крупно проиграл «Уотфорду» в матче чемпионата Англии

РБК 15:58
Космос

Физик рассказал, почему инопланетяне не смогут услышать наши сигналы

Человечество на сегодняшний день не располагает аппаратурой, позволяющей выделить из общего космического шума и расшифровать сигналы внеземных цивилизаций, но и земные трансляции тоже нельзя понять на фоне этих шумов, пишет «ПМ».
Алтапресс 07:21
Происшествия

МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
RT на русском 07:30
Армия и оружие

Турция попросила Россию оставить ее «один на один» с Сирией

ТАСС 05:07
Происшествия

В Москве полицейские задержали 70 человек в кальянной

"Сегодня вечером в одной из кальянных на Кутузовском проспекте прошел полицейский рейд, в рамках которого задержано 70 человек, все они будут доставлены в отделы полиции", - сказал собеседник агентства.
ТАСС 15:12
Экономика

Великобритания рекордно закупила золото в России

Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru вчера в 06:23
Футбол

В Дагестане планируют открыть филиал футбольной академии «Динамо»

Участниками встречи подписано соглашение о совместном сотрудничестве.
Голос времени 14:07
Экономика

Индексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса

По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа.
Газета.Ru 27 февраля в 17:48
Политика

Трамп заявил о незамедлительном выводе войск США из Афганистана

Известия 15:08
Культура

Сергей Лазарев прокомментировал свой конфликт с Симоном Осиашвили

Bimru.ru 10:05
Политика

Турция приостанавливает авиасообщение с Италией

Глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа заявил, что Турция приостанавливает выполнение авиарейсов в аэропорты Италии, Южной Кореи и Ирака из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 16:10
Происшествия

Ребенка и двух взрослых сбили на улице Неделина в Липецке

По предварительным данным, молодой водитель на «Рено Логан» не справился с управлением сбил женщину, мужчину и 13-летнюю девочку.
Kursk.com 06:40
Авто

Toyota готовит конкурента Ford Ranger Raptor

Представитель Toyota намекнул на то, что появление «заряженного» пикапа стоит ждать только после выхода нового поколения.
Тарантас Ньюс 10:36
Политика

Украинские СМИ сообщили о заявлении Гончарука об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке, сообщил телеканал «112 Украина» со ссылкой на «Новое время».
Rambler News Service 13:27
Футбол

Стали известны результаты жеребьевки одной восьмой Лиги Европы

Хотя ещё не все матчи 1/16 сыграли Стали известны результаты жеребьевки 1/8 Лиги Европы.
Piter.tv вчера в 09:05
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