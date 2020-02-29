Политика
ВедомостиСША подписали мирное соглашение с движением «Талибан»
Представители США и афганского движения «Талибан» (запрещено в России) подписали историческое соглашение, сообщает Reuters. Оно должно положить начало урегулированию вооруженного конфликта, длящегося в Афганистане уже 20 лет.
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Общество
Российские издания объединились в «Синдикат-100»
Двадцать пять российских изданий по инициативе "Новой газеты" объединились в "Синдикат-100", главной целью которого по мысли его участников станет независимое освещение проблем страны и одновременная публикация материалов на острые общественно значимые темы.
Общество
Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
Общество
Что изменится в российских законах в марте 2020 года
1 марта вступают в силу поправки, разрешающие ввоз в Россию незарегистрированных лекарств по решению врачебной комиссии.
Футбол
Тедеско прокомментировал игру Рассказова и Соболева в матче с «Динамо»
Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско выделил игру защитника Николая Рассказова в матче против столичного «Динамо».
Происшествия
Автобус с детьми попал в ДТП в Ульяновской области
На момент аварии в автобусе находилось 33 человека, в том числе 26 детей.
Происшествия
Начальник отдела пенсионного обеспечения МВД арестована судом
Общество
Борис Джонсон объявил о помолвке
«Премьер-министр и мисс Саймондс очень рады объявить о своей помолвке», — сообщается в заявлении представителя пары.
Кино
«Золотого медведя» на Берлинале получил фильм «Зла не существует»
Общество
В Петербурге завершился марш памяти Бориса Немцова
В Санкт-Петербурге на Троицкой площади завершился марш памяти политика Бориса Немцова.
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал милое фото Аллы Пугачевой с детьми
Известный артист Максим Галкин показал на фотографии семейную идиллию с его супругой Аллой Пугачевой и близнецами.
Игры
Авторы Baldur’s Gate 3 показали дебютный геймплей
Студия PAX East 2020 в рамках выставки PAX East 2020 поделилась подробностями Baldur’s Gate 3 и показала вступительный ролик и дебютный геймплей ролевой игры.
Религия
Православные верующие празднуют Прощеное воскресенье
У православных верующих наступает праздник Прощеное воскресенье.
Космос
Физик рассказал, почему инопланетяне не смогут услышать наши сигналы
Человечество на сегодняшний день не располагает аппаратурой, позволяющей выделить из общего космического шума и расшифровать сигналы внеземных цивилизаций, но и земные трансляции тоже нельзя понять на фоне этих шумов, пишет «ПМ».
Происшествия
МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье
Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
Происшествия
В Москве полицейские задержали 70 человек в кальянной
"Сегодня вечером в одной из кальянных на Кутузовском проспекте прошел полицейский рейд, в рамках которого задержано 70 человек, все они будут доставлены в отделы полиции", - сказал собеседник агентства.
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Футбол
В Дагестане планируют открыть филиал футбольной академии «Динамо»
Участниками встречи подписано соглашение о совместном сотрудничестве.
Экономика
Индексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса
По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа.
Политика
Турция приостанавливает авиасообщение с Италией
Глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа заявил, что Турция приостанавливает выполнение авиарейсов в аэропорты Италии, Южной Кореи и Ирака из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Происшествия
Ребенка и двух взрослых сбили на улице Неделина в Липецке
По предварительным данным, молодой водитель на «Рено Логан» не справился с управлением сбил женщину, мужчину и 13-летнюю девочку.
Авто
Toyota готовит конкурента Ford Ranger Raptor
Представитель Toyota намекнул на то, что появление «заряженного» пикапа стоит ждать только после выхода нового поколения.
Политика
Украинские СМИ сообщили о заявлении Гончарука об отставке
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке, сообщил телеканал «112 Украина» со ссылкой на «Новое время».
Футбол
Стали известны результаты жеребьевки одной восьмой Лиги Европы
Хотя ещё не все матчи 1/16 сыграли Стали известны результаты жеребьевки 1/8 Лиги Европы.