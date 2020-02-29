Представители США и афганского движения «Талибан» (запрещено в России) подписали историческое соглашение, сообщает Reuters. Оно должно положить начало урегулированию вооруженного конфликта, длящегося в Афганистане уже 20 лет.

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