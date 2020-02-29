Политика
ВедомостиСША подписали мирное соглашение с движением «Талибан»
Представители США и афганского движения «Талибан» (запрещено в России) подписали историческое соглашение, сообщает Reuters. Оно должно положить начало урегулированию вооруженного конфликта, длящегося в Афганистане уже 20 лет.
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США не будут вмешиваться в дела Афганистана после формирования нового правительства
Независимая газета12:00
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Слова главы МИД Украины сочли дипломатическим недоразумением
Депутат Верховной рады Украины, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук назвал заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об отказе праздновать 9 мая "смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом и русофобской истерии".
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Трамп заявил, что вскоре лично встретится с лидерами талибов
Президент США Дональд Трамп намерен в скором времени лично встретиться с лидерами движения "Талибан" (запрещено в РФ).
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Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной
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Мишустин прокомментировал вопрос снижения налогов на труд
Вопросы снижения трудовых налогов в настоящее время рассматриваются, но нужен аккуратный и взвешенный подход, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Роспотребнадзор призвал россиян сократить поездки за границу
Роспотребнадзор призывает россиян отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом.
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Определен самый популярный смартфон в мире по итогам 2019 года
Еще одна модель яблочной компании стала второй в списке самых продаваемым в мире.
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«Зенит» и «Локомотив» завершили матч РПЛ безрезультативной ничьей
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В США назвали ядерный удар по России смертельно опасным
Профессор материаловедения Джошуа Пирс из Мичиганского технологического университета опубликовал статью в в The Conversation, где назвал разрушительным для США безответный запуск 100 ядерных боеголовок.
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Папа Римский отменил все официальные аудиенции
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Россия испытала «Футляр» вместо «Ихтиозавра»
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В США зафиксирована первая смерть от коронавируса
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Военные проверят интернет Илона Маска в боевых условиях
Военные проверят возможность экстренного вывода небольшого спутника на орбиту с помощью запускаемой из-под крыла Boeing 747 ракеты-носителя.
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Энрике Иглесиас дал дочери русское имя
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