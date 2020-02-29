Политика

ВедомостиВедомостиСША подписали мирное соглашение с движением «Талибан»

Представители США и афганского движения «Талибан» (запрещено в России) подписали историческое соглашение, сообщает Reuters. Оно должно положить начало урегулированию вооруженного конфликта, длящегося в Афганистане уже 20 лет.
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США и афганский «Талибан»* подписали мирное соглашение

Газета.Ru12:31

США не будут вмешиваться в дела Афганистана после формирования нового правительства

Независимая газета12:00

США и «Талибан» подписали мирное соглашение

Коммерсантъ08:14

США заключили мир c террористами

Lenta.ru08:27

Госдеп заявил, что межафганские переговоры могут проходить в Осло

ТАСС12:07

Соглашение между США и «Талибаном» дало старт межафганским переговорам, которые должны положить конец боевым действиям

Эхо Москвы14:01

Соглашение с талибами приведет к новой войне, считает экс-дипломат США

РИА Новости14:34
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Общество

Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты

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Биатлонист Матвей Елисеев стал чемпионом Европы в спринте

Лучшим стал наш соотечественник Матвей Елисеев, он отлично прошел дистанцию, допустил только один промах.
ГЛАС.RU 05:57
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Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru 08:34
Политика

Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии

Piter.tv 14:20
Происшествия

МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
RT на русском 07:30
Общество

Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

Российская газета вчера в 08:56
Футбол

«Уотфорд» нанес «Ливерпулю» первое поражение в чемпионате

Вести.Ru 14:29
Происшествия

Число погибших от ожогов сухим льдом в бассейне в Москве достигло трех

В пятницу вечером в банном клубе в Коломенском проезде во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко семь человек получили химические ожоги и отравление, когда в бассейн для создания эффекта тумана бросили 30 кг сухого льда.
ТАСС 02:01
Энергетика

На Украине заявили о возможности «Газпрома» уничтожить «Нафтогаз»

Российская компания «Газпром» может создать на Украине дочерние компании и напрямую поставлять в страну голубое топливо, создавая для «Нафтогаза» серьезную конкуренцию.
Известия вчера в 17:40
Происшествия

На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус

Пассажира с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявили на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва — Пекин, у находившихся на борту граждан России симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.
РИА Новости 04:58
Гаджеты

Опубликован список смартфонов, которые получат MIUI 12

Инсайдеры назвали список смартфонов Xiaomi, которые будут оснащены Android MIUI 12.
МонаВиста 14:22
Происшествия

В центре Москвы произошла драка в очереди за кроссовками

Что именно стало причиной конфликта, пока не известно.
Говорит Москва 08:28
Общество

Борис Джонсон и его подруга объявили, что помолвлены и ждут ребенка

Связь с Саймондс стала основной причиной развода Джонсона с Уилер. О завершении бракоразводного процесса было объявлено в этом месяце.
РИА Новости 13:12
Политика

Слова главы МИД Украины сочли дипломатическим недоразумением

Депутат Верховной рады Украины, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук назвал заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об отказе праздновать 9 мая "смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом и русофобской истерии".
Вести.Ru 11:37
Футбол

«Ростов» не смог обыграть «Ахмат» в Грозном

«Ростов» сыграл вничью на выезде с «Ахматом». Хозяева поля сравняли счёт с пенальти. Первый тайм обе команды осторожничали.
1rnd.ru 14:35
Политика

Трамп заявил, что вскоре лично встретится с лидерами талибов

Президент США Дональд Трамп намерен в скором времени лично встретиться с лидерами движения "Талибан" (запрещено в РФ).
ТАСС 13:58
Космос

Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной

Pravda.Ru вчера в 08:40
Футбол

«Спартак» победил «Динамо» в московском дерби в РПЛ

РБК 10:43
Экономика

Мишустин прокомментировал вопрос снижения налогов на труд

Вопросы снижения трудовых налогов в настоящее время рассматриваются, но нужен аккуратный и взвешенный подход, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
RT на русском вчера в 05:42
Здоровье

Роспотребнадзор призвал россиян сократить поездки за границу

Роспотребнадзор призывает россиян отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом.
BFM.ru 03:25
Гаджеты

Определен самый популярный смартфон в мире по итогам 2019 года

Еще одна модель яблочной компании стала второй в списке самых продаваемым в мире.
Газета DAILY 27 февраля в 06:11
Футбол

«Зенит» и «Локомотив» завершили матч РПЛ безрезультативной ничьей

Петербургский футбольный клуб «Зенит» и московский «Локомотив» не смогли забить друг другу мячи в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
News.ru 12:56
Политика

В США назвали ядерный удар по России смертельно опасным

Профессор материаловедения Джошуа Пирс из Мичиганского технологического университета опубликовал статью в в The Conversation, где назвал разрушительным для США безответный запуск 100 ядерных боеголовок.
Газета.Ru 14:24
Общество

Папа Римский отменил все официальные аудиенции

ТАСС вчера в 04:38
Политика

Россия испытала «Футляр» вместо «Ихтиозавра»

Lenta.ru 12:58
Кино

Российский фильм «Дау. Наташа» выиграл приз Берлинале

Как писал NEWS.ru, продюсерская компания «Феномен Филмз» посчитала необоснованным обвинение фильма «Дау» в пропаганде порнографии.
News.ru 14:12
Общество

В США зафиксирована первая смерть от коронавируса

Человек скончался в штате Вашингтон от коронавируса COVID-19, сообщает AP со ссылкой на представителей здравоохранения штата.
Коммерсантъ 13:38
Армия и оружие

Турция ответила на атаку сирийской армии в Идлибе

ИжевскИнфо.РУ 27 февраля в 23:58
Армия и оружие

Военные проверят интернет Илона Маска в боевых условиях

Военные проверят возможность экстренного вывода небольшого спутника на орбиту с помощью запускаемой из-под крыла Boeing 747 ракеты-носителя.
Популярная механика 27 февраля в 07:05
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас дал дочери русское имя

Певец признался, что имя дочери выбрала его супруга.
MedikForum.ru 10:35
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