Политика

REGNUMREGNUMСША подписали первую часть торговой сделки с Китаем

Соединённые Штаты и Китай подписали первый пакет документов в рамках торгового соглашения между двумя странами. Церемония состоялась накануне, 15 января, в Вашингтоне и транслировалась на странице Белого дома в Facebook.
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США и Китай подписали документы по торговой сделке

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