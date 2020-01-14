Политика
REGNUMСША подписали первую часть торговой сделки с Китаем
Соединённые Штаты и Китай подписали первый пакет документов в рамках торгового соглашения между двумя странами. Церемония состоялась накануне, 15 января, в Вашингтоне и транслировалась на странице Белого дома в Facebook.
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Политика
Кудрин предложил пересмотреть основания для отставки премьер-министра
Изменяя Конституцию РФ, необходимо строго определить основания, на которых президент имеет право снять председателя правительства с должности.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в суде в Кузбассе
Политика
Симоньян и Канделаки заявили, что Путин начал бескровную революцию
Российские телеведущие и руководители ведущих СМИ очень резко отреагировали на сделанные президентом России Владимиром Путиным заявления в ходе послания Федеральному Собранию РФ.
Здоровье
Елена Малышева определила «самый хороший» тип рака
Телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале о «самом хорошем» типе онкологического заболевания.
Политика
Путин предложил Медведеву новую должность после отставки правительства
Президент России Владимир Путин предложил Дмитрию Медведеву новую должность после ухода в отставку всего правительства страны.
Автоспорт
Шибалов выиграл 10-й этап «Дакара», Каргинов остался лидером
Политика
Путин анонсировал проект «Доступный интернет»
Президент Владимир Путин предложил запустить проект "Доступный интернет", который обеспечит бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам.
Технологии
Новые видеокарты не помогут AMD укрепить позиции в игровом сегменте
Глава AMD пообещала, что среди дискретных видеокарт новинки в этом году тоже будут, но аналитики Piper Sandler не верят, что компания сможет существенно потеснить NVIDIA.
Политика
Герой России назвал безумием политику Польши в отношении истории войны
Снос множества памятников советским солдатам в Польше и решение Варшавы признать СССР ответственным за начало Второй мировой войны наряду с гитлеровской Германией - это безумие и подлость, считает легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, руководивший операцией по спасению польского Кракова от уничтожения фашистами в январе 1945 года.
Политика
В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского
В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьера Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.
Политика
Кадыров проходит курс лечения, сообщил его пресс-секретарь
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Альви Каримов.
Кино
Мединский усомнился в возможности показа всех частей фильма «Дау»
Политика
Экс-куратор Украины в Кремле создаст новую партию в Абхазии
Партия будущего В конце весны в Абхазии, где после отставки президента Рауля Хаджимбы предстоят выборы, может быть создана новая партия (рабочее название — "Будущее Абхазии"), ее основателем и координатором станет Инал Ардзинба, председатель Совета по делам молодежи при патриархе Московском и всея Руси, действительный государственный советник России.
Политика
Эксперт по лжи разобрал реакцию Медведева на отставку правительства
Специалист по мимике и жестам, эксперт по лжи - профайлер Илья Анищенко разобрал истинные эмоции Медведева по видео.
Здоровье
Эти 10 продуктов могут оказаться наихудшими для вашего сердца
Десять продуктов, которые могут оказаться наихудшими для вашего сердца определили и назвали медицинские специалисты.
Общество
Михалков ответил на предложение Жириновского поменять гимн России
Режиссер Никита Михалков ответил на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского поменять гимн России. Его слова передает РИА Новости.
Политика
Трамп хотел встретиться с Путиным до инаугурации
Авторы книги пишут, что Трамп настолько желал встретиться с российским лидером, что прекратил беседу с одним из своих кандидатов на пост госсекретаря, чтобы узнать дату встречи с Путиным, и может ли это случиться до инаугурации.
Происшествия
В Ульяновской области в ДТП с автобусом пострадали 13 человек
В Ульяновской области автобус с пассажирами опрокинулся в кювет, в результате происшествия 13 человек получили травмы.
Политика
В Госдепе США отреагировали на отставку правительства России
Глава пресс-службы Госдепа США Морган Ортагус прокомментировала отставку правительства России.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании
Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
Кино
Обнародован актерский состав сериала «Властелин колец»
Наука
Скорость нагрева океана составила 5 атомных бомб в секунду
В 2019 году потепление океана происходило со скоростью «примерно пять хиросимских бомб каждую секунду, днем и ночью, 365 дней в году», — говорит дугой автор исследования — Джон Абрахам из Университета Сент-Томас в Миннесоте (США).
Футбол
Игроки «Манчестер Сити» устроили вечеринку без жен
Сразу два британских таблоида - The Sun и Daily Mail - сообщили, что после победы над "Астон Виллой" в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) футболисты "горожан" закатили шумную вечеринку.
Общество
Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Культура
Елена Малышева перепела песню Билли Айлиш
Елена Малышева исполнила в эфире строчку из песни американской исполнительницы Билли Айлиш, сообщает Ura.Ru.
Общество
Путин поручил ввести доплаты классным руководителям в школах
Во время оглашения послания Федеральному собранию президент РФ объявил о введении доплат классным руководителям в школах за счет федерального бюджета.
Экономика
Чубайс счел неплатежи главной проблемой экономики 1990-х
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что главной проблемой экономических реформ 1990-х годов было отсутствие платежей.
Политика
Послание Путина Федеральному собранию испугало Климкина
Бывший глава украинского МИД Павел Климкин заявил о «большой тревоге» из-за предложений, сделанных президентом России Владимиром Путиным в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию.
Спорт
Российские гандболисты проиграли все три матча на чемпионате Европы
Датский гандболист Миккель Хансен стал самым результативным игроком матча.