с чего всё началось

Новые санкции находят одобрение всех партий. Несмотря на избирательную кампанию, процесс принятия законопроекта может быть очень быстрым.

Посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил, что Вашингтон разрабатывает план по введению новых санкций в отношении российского экспортного газопровода «Северный поток-2», сообщает ТАСС. «Новые санкции находят одобрение всех партий», — отметил Гренелл.

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