Политика

Lenta.ruLenta.ruСША подтвердили планы новых санкций против «Северного потока-2»

Посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил, что Вашингтон разрабатывает план по введению новых санкций в отношении российского экспортного газопровода «Северный поток-2», сообщает ТАСС. «Новые санкции находят одобрение всех партий», — отметил Гренелл.
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Ричард Гренелл
Новые санкции находят одобрение всех партий. Несмотря на избирательную кампанию, процесс принятия законопроекта может быть очень быстрым.
— Ричард Гренелл, американский посолРамблер 13:14
с чего всё началось
Посол Соединенных Штатов в Германии Ричард Гренелл заявил о том, что американские конгрессмены могут принять новые санкции против строящегося газопровода «Северный поток – 2». Об этом он сообщил в интервью немецкой газете Handelsblatt
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