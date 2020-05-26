Политика
Lenta.ruСША подтвердили планы новых санкций против «Северного потока-2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил, что Вашингтон разрабатывает план по введению новых санкций в отношении российского экспортного газопровода «Северный поток-2», сообщает ТАСС. «Новые санкции находят одобрение всех партий», — отметил Гренелл.
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Новые санкции находят одобрение всех партий. Несмотря на избирательную кампанию, процесс принятия законопроекта может быть очень быстрым.
— Ричард Гренелл, американский посолРамблер 13:14
с чего всё началось
Посол Соединенных Штатов в Германии Ричард Гренелл заявил о том, что американские конгрессмены могут принять новые санкции против строящегося газопровода «Северный поток – 2». Об этом он сообщил в интервью немецкой газете Handelsblatt.Профиль14:06
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Общество
Коронавирус выявили у кошки в России
Анализы кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, возбудителя заболевания COVID-19.
Известия 13:47
Здоровье
Президент Узбекистана поручил усилить карантин в регионах
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил усилить карантин и увеличить количество тестирований на коронавирус из-за роста числа заболеваний.
RT на русском 14:11
Общество
Губернатор вмешался в инцидент с чиновником, оскорбившим ярославцев
Губернатор Ярославской области поручил провести служебную проверку в связи с распространенной сегодня в соцсетях записи скандала во дворе ярославского дома, участником которого стал директор государственного предприятия «Южный водоканал» Игорь Кузнецов.
Коммерсантъ Ярославль 10:20
Политика
На Украине создали игру с парадом Гитлера на Красной площади
РИА Новости вчера в 12:11
Футбол
«Бавария» обыграла в гостях «Боруссию» и оторвалась от нее в таблице
Во вторник стартовал 28-й тур возобновленного после вызванной пандемией паузы чемпионата Германии по футболу — дортмундская «Боруссия» дома принимала действующего чемпиона мюнхенскую «Бавария».
РБК 14:23
Экономика
Кудрин оценил перспективы нефтяной отрасли в России после пандемии
Глава Счетной палаты (СП) России Алексей Кудрин в понедельник, 25 мая, заявил, что добыча нефти в стране после пандемии не снизится, но доходы от ее экспорта сократятся.
Известия вчера в 02:50
Общество
Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео
В Сети набирает популярность видеоролик, в котором 12-летний школьник из Италии хладнокровно отступает от большого медведя, не паникуя и не привлекая к себе внимание опасного хищника.
Народные новости 04:49
Фигурное катание
Видео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотров
Discover24 04:46
Общество
Мишустин призвал россиян воздержаться от поездок за границу
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал россиян воздержаться от поездок за границу.
Известия вчера в 06:36
Происшествия
В Москве суд продлил арест двум генералам МВД
Басманный суд Москвы продлил срок ареста заместителям начальника следственного департамента МВД России генералам Александру Бирюкову и Александру Краковскому.
RT на русском 07:32
Политика
Майора обвинили в вымогательстве взяток за командировки в Сирию
Гарнизонный военный суд Санкт-Петербурга рассматривает уголовное дело в отношении майора Вооруженных сил России Николая Заикина, который обвиняется в получении взяток.
Труд 08:06
Автоспорт
Дмитрий Мазепин станет инвестором Renault F1?
Дмитрий Мазепин пытался приобрести команду Force India, но в 2018-м по спорному решению внешних управляющих она перешла к консорциуму инвесторов, собранному канадским миллиардером Лоуренсом Строллом – и теперь называется Racing Point.
F1news.ru 11:26
Общество
Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ
Рособрнадзор назвал новые даты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК вчера в 14:17
Происшествия
СК сообщил об отказе от госпитализации умершей в Петербурге девушки
Из изъятой аудиозаписи разговора с диспетчером скорой помощи следует, что фельдшер сообщила женщине о необходимости госпитализации.
РБК 14:42
Экономика
Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис
Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости 03:26
Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
Кино
Режиссёр «Доктора Стрэнджа» снимет сиквел «Лабиринта» Джима Хенсона
Скотт Дерриксон, который покинул режиссёрское кресло второго «Доктора Стрэнджа» из-за «творческих разногласий» с Marvel Studios, нашёл себе новый проект.
Игромания.ру 12:43
Экономика
Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году
Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%.
ТАСС 05:24
Здоровье
ВОЗ приостановила испытания хлорохина и гидроксихлорохина
Всемирная организация здравоохранения временно приостановила испытания двух препаратов в качестве лекарств от болезни, которую вызывает коронавирус, передает ОТР.
Общественное телевидение России 07:18
Шоу-бизнес
Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
Киберспорт
В Dota 2 вышел Battle Pass The International 10
Dota2.ru вчера в 15:03
Политика
Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня
РИА Новости 09:07
Политика
МИД ответил на претензии США по Договору по открытому небу
Американский Госдепартамент замалчивает проблемы с соблюдением Договора по открытому небу (ДОН) со стороны Соединенных Штатов.
Профиль 13:23
Общество
Нагрузка на петербургские больницы удвоилась после майских праздников
После майских праздников в больницы Петербурга стало поступать вдвое больше больных COVID-19, нагрузка на врачей колоссальна, сообщил первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.
Интерфакс 12:24
Общество
Собянин рассказал о новом пакете поддержки московского бизнеса
В помощь московскому бизнесу Правительство города приняло три пакета мер поддержки общей стоимостью 85 млрд рублей.
Российская газета 13:30
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
Общество
Советовавшая рожать вместо учебы чиновница получила повышение
Арсенина стала известна по всей России после того, как в июне прошлого года посоветовала девушкам "лучше не учиться, а рожать", поскольку "чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины".
РИА Новости 06:00
Спорт
Вяльбе прокомментировала переход Черноусова в сборную Швейцарии
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что у нее нет претензий к призеру Олимпийских игр 2014 года Илье Черноусову, решившему получить спортивное гражданство Швейцарии.
Вести.Ru 13:16
Армия и оружие
Украина и ДНР вновь заявили об обстрелах в Донбассе
Коммерсантъ 24 мая в 07:25
Здоровье
Роспотребнадзор: Пермский край не готов ко второму этапу снятия ограничений самоизоляции
Как рассказал г-н Костарев, чтобы перейти на следующий этап смягчения режима самоизоляции, три эпидемических показателя (коэффициент распространения инфекции, наличие свободного коечного фонда и охват тестированием населения методом ПЦР) должны соответствовать нормам Роспотребнадзора.
Business Class (Пермь) 11:35