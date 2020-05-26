Политика

Lenta.ruLenta.ruСША подтвердили планы новых санкций против «Северного потока-2»

Посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил, что Вашингтон разрабатывает план по введению новых санкций в отношении российского экспортного газопровода «Северный поток-2», сообщает ТАСС. «Новые санкции находят одобрение всех партий», — отметил Гренелл.
Читать в источнике
Комментировать53

Подробнее о событии

Посол рассказал о возможных новых санкциях США против «Северного потока — 2»

Известия13:13

США продолжат давить санкциями «Северный поток — 2» — дипломат

ИА Красная Весна12:57

США пригрозили новыми санкциями против «Северного потока – 2»

РИА Новости12:57

США готовят новые санкции против «Северного потока - 2»

Ёлдаш12:47

США подтвердили планы новых санкций против «Северного потока-2»

Lenta.ru12:33

Посол США в ФРГ подтвердил планы новых санкций Вашингтона против «Северного потока - 2»

ТАСС12:20

В США допустили скорое введение санкций против «Северного потока — 2»

RT на русском13:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 13:21, Ашберн
Общество

Автор граффити с Бродским в Петербурге надеется его восстановить

РИА Новости 11:41
403
Происшествия

Подозреваемого в убийстве девочки в Пензе задержали

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девочки в Пензе.
Известия 02:34
71
Энергетика

«Газпром» остановил транзит газа через Польшу в Германию

Москва, 26 мая 2020, 12:05 — REGNUM Россия полностью прекратила поставки газа по трубопроводу «Ямал — Европа» через Белоруссию и Польшу.
REGNUM 05:05
1,6K
Политика

В ВОЗ рассказали, чем обернется отказ США финансировать организацию

В ВОЗ рассказали о последствиях отказа США финансировать организацию.
Комсомольская правда 07:16
Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Коммерсантъ 08:01
2,9K
Происшествия

В Екатеринбурге загорелся культурный центр

В Екатеринбурге загорелся культурный центр "Орджоникидзевский" на площади 700 кв. м, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Газета.Ru 11:15
5
Происшествия

В Самарской области загорелись 11 частных домов

РБК 02:47
77
Политика

Вахтанг Кикабидзе рассказал, почему он не бывает с гастролями в России

В ходе беседы актер рассказал, почему он перестал бывать в России со своими концертами и выступлениями.
ИнфоСМИ 11:43
35
Футбол

Стала известна причина срыва перехода футболиста Кака в ЦСКА

Стала известна причина, помешавшая переговорам о трансфере игрока Кака между московским футбольным клубом ЦСКА и бразильской командой "Крузейро".
Москва 24 вчера в 18:59
Шоу-бизнес

Взрослый сын Леонида Якубовича стал копией отца

Артем честно рассказал о причине развода родителей. Известный телеведущий Леонид Якубович недавно отметил юбилей — 75-летие.
Городовой 03:12
1
Наука

Найден новый способ передачи коронавируса

Ученые из Китая смогли выделить живой SARS-CoV-2 из фекалий человека, который был заражен коронавирусом, подтвердив тем самым вероятность фекально-дыхательного или фекально-орального способа передачи инфекции, сообщается в научном журнале Emerging Infectious Diseases.
Live24 07:21
56
Политика

Трамп поставил себе в заслугу отсутствие в США 2 млн жертв COVID-19

По сообщению Worldometer, в США, по состоянию на 26 мая, выявлено 1 млн 710 тыс. 558 случаев коронавируса.
Известия 12:42
Авто

На производство новой Lada Niva выделят бюджетные средства

Тольяттинской компании «Рулевые системы» Фонд развития промышленности (ФРП) выделит льготный кредит на локализацию производства реечного рулевого механизма для моделей Granta и Niva следующих поколений.
Тарантас Ньюс 03:05
50
Политика

Открытие пунктов пропуска в Донбассе: на Украине прояснили детали

Сегодня, 26 мая, Игорь Бойко, директор департамента гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы во время брифинга заявил, что раньше 22 июня не стоит ждать открытия пропускных пунктов в Донбассе, информирует ресурс "Российский Диалог" со ссылкой на телеграм-канал "Раньше всех".
Российский Диалог 11:15
Общество

В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения

По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 10:30
1,1K
Политика

В США считают, что Украина и Россия могут воевать из-за воды

Бизнес-газета 03:26
59
Общество

Власти Москвы отказались отключать «Социальный мониторинг»

Власти Москвы не намерены пока отказываться от использования приложения «Социальный мониторинг», которое устанавливается на мобильных устройствах у заболевших людей из-за пандемии COVID-19.
РБК 06:40
55
Энергетика

Россия в апреле стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай

Россия в апреле опередила Саудовскую Аравию в качестве крупнейшего поставщика нефти в Китай, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.
Вести.Ru 05:30
12
Армия и оружие

Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию

Россия направила в Ливию военные самолеты для поддержки действий наемников, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM).
РБК 11:08
317
Экономика

Fitch ухудшило прогноз падения ВВП России в 2020 году

Москва, 26 мая 2020, 16:58 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило свой прогноз по снижению ВВП России в 2020 году с прежних 3,3% до 5%. Об этом говорится в опубликованном 26 мая пресс-релизе агентства.
REGNUM 09:58
5
Здоровье

Саратовская область не готова к первому этапу снятия ограничений по одному показателю

На совещании обсуждаются: санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории региона, показатели, являющиеся основанием для поэтапного снятия ограничений.
Саратов 24 12:34
Здоровье

В Японии предупредили родителей об опасности масок для детей

Маска может вызвать осложнения, вплоть до асфиксии. Кроме того, маска вызывает перегрев и усиливает нагрузку на сердце малыша.
МедиаКорСеть 06:57
59
Авто

Автомобили с пробегом подорожали в РФ

Стоимость трёхлетней Skoda Octavia осталась стабильной в России с начала года — в среднем 928 тыс. 400 рублей.
Тарантас Ньюс 09:27
3
Общество

В России у кошки обнаружили коронавирус

В лабораторных условиях была установлена возможность внутривидовой передачи инфекции кошками и хорьками, однако пока нет никаких доказательств того, что эти животные могут передать болезнь человеку и участвовать в распространении COVID-19.
РИА Новости 12:01
19
Кино

На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег

Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания вчера в 15:20
13
Экономика

Накопительные пенсии в России повысят

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости 08:05
702
Общество

Мишустин призвал россиян не планировать зарубежные поездки

Глава правительства Михаил Мишустин посоветовал россиянам пока не планировать поездки на отдых за рубеж.
Вести.Ru вчера в 07:03
3K
Общество

За сутки составили 12 протоколов за хождение без маски

В Калининградской области за понедельник, 25 мая 2020 года, было составлено 12 протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ – за несоблюдение ограничений, действующих из-за пандемии коронавируса.
Русский Запад 11:56
Религия

Неизвестные пожертвовали РПЦ деньги на зарплаты священникам

Неизвестные благотворители пожертвовали Русской православной церкви (РПЦ) деньги на зарплаты священникам.
Lenta.ru 12:33
Шоу-бизнес

Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову

Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
157
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное