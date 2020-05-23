Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruСША показали испытание лазерного оружия против беспилотников

США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников. Видеозапись опубликована на YouTube-канале USNI News Video. На кадрах видно корабль, на носу которого разместили установку.
Читать в источнике
Комментировать137

Подробнее о событии

ВМС США испытали лазер для уничтожения беспилотников

Вести.Ru14:35

В США показали испытание лазерного оружия против беспилотников

РИА Новости13:41

Видео: уничтожение беспилотника лазерным оружием с десантного корабля USS Portland

3DNews04:18

США испытали способное уничтожать самолеты в полете лазерное оружие

Газета.Ru12:42

США показали уничтожение беспилотника лазером

Взгляд.ру09:57

США успешно испытали лазерное оружие для уничтожения беспилотников

Комсомольская правда14:31

США испытали в Тихом океане лазерное оружие и сбили беспилотник

Новый День00:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 16:50, Ашберн
Происшествия

В Ярославле зачитали жуткое письмо пациентки больницы

Депутат Ярославский облдумы Ольга Секачева зачитала рассказ одной из пациенток больницы в Карабихе. Об этом пишет портал «Pro Город».
7 новостей 14:06
144
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной назвал крысами тех, кто сомневается в его таланте

Муж Полины Гагариной назвал крысами тех, кто сомневается в его таланте Дмитрий Исхаков, похоже, беснуется от безденежья.
Экспресс газета 12:58
Происшествия

МВД Украины назвало предварительную причину смерти нардепа Давиденко

Найденный мёртвым в своём офисе народный депутат украинской Рады Валерий Давиденко, вероятно, покончил с собой.
News.ru 14:43
Общество

Крупнейший сервис проката автомобилей Hertz объявил о банкротстве

Крупнейший сервис по прокату автомобилей Hertz объявил о банкротстве, сообщил CNN.
Право.ру 07:16
58
Происшествия

Захватчик банка в Москве задержан

Захватчик отделения «Альфа Банка» в центре Москвы задержан. При нем обнаружен муляж взрывного устройства.
Эхо Москвы 08:31
Фигурное катание

Туктамышева заявила о желании сыграть в футбол с игроками «Зенита»

Metaratings 16:30
Общество

Илон Маск заявил о любви к русскому языку

Американский бизнесмен, миллиардер и основатель компании Tesla Илон Маск рассказал о любви к русскому языку.
Газета.Ru 15:55
Гаджеты

Vivo раскрыла облик смартфона X50 Pro с передовой камерой

Напомним, что главной особенностью модели Vivo X50 Pro станет необычная камера с крупным основным блоком, большим сенсором и подвесной системой стабилизации.
3DNews вчера в 07:10
Армия и оружие

США бесят продажи оружия России на Ближнем Востоке

Территория новостей 12:34
4
Общество

В России могут смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

Авторы документа считают, что при новых условиях выход на пенсию россиян предпенсионного возраста, потерявших работу, будет возможным с 53,5 года для женщин и 58,5 года для мужчин.
Бел.Ру 20 мая в 03:52
2,2K
Общество

В Татарстане рассказали, кого из приезжающих освободят от самоизоляции

Освобождаются от самоизоляции и те, кто может предоставить отрицательный анализ на COVID-19, полученный не менее чем за два дня до прибытия в Татарстан.
РИА Новости 14:27
5
Наука

Хиральность биологических молекул связали с космическими лучами

Исследователи из Нью-Йоркского и Стэнфордского университетов в своей новой работе выяснили, что взаимодействие между древними протоорганизмами и космическими лучами может быть ответственно за хиральность в биологических молекулах.
Индикатор 21 мая в 07:34
18
Политика

В России назвали дату снятия ограничений в регионах

По словам директора Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимира Кутырева, к началу июня в субъектах России могут снять ограничения.
The Penza Post вчера в 23:00
65
Общество

Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии

Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК вчера в 08:57
15
Хоккей

Ковальчук объяснил, почему не призывает людей оставаться дома

Спорт день за днем 15:17
Экономика

России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19

Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38
1,2K
Общество

Кадыров опубликовал видеообращение

Газета.Ru 15:35
426
Общество

Всероссийский последний звонок проведут онлайн 25 мая

Министерство просвещения России сообщило, что 25 мая в формате онлайн состоится всероссийская акция в поддержку выпускников школ «Последний звонок — 2020».
RT на русском 04:47
96
Общество

Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи

Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru 08:29
952
Политика

Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму

Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ 04:40
2K
Кино

В Сети появился новый трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана

Salt Mag вчера в 05:41
13
Политика

Правительство РФ получает право регулировать трудовые отношения

Правительство РФ получает право на «установление особенностей правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений».
REGNUM 21 мая в 06:28
7
Футбол

У футболистов «Спартака» выявили коронавирус

Зелимхан Бакаев остался дома, у него был выявлен коронавирус COVID-19.
Газета.Ru 11:52
39
Футбол

«Интер» предложил Кавани трехлетний контракт

«Интер» предложил форварду «ПСЖ» Эдинсону Кавани контракт до июня 2023 года.
Metaratings 16:14
Армия и оружие

В МИД заявили об усилении военной активности НАТО в Арктике

Страны Североатлантического альянса за пять лет вдвое усилили военную активность в северных широтах.
RT на русском вчера в 07:09
Происшествия

Виновнику массового убийства в Житомире избирают меру пресечения

Суд Житомира избирает меру пресечения для арендатора ставка, который на неделе расстрелял группу нацгвардейцев, Анатолию Захаренко.
ANNA-News 11:19
Общество

Прилетевших из Еревана в Воронеж пассажиров распределили

В Воронежской области завершили маршрутизацию пассажиров, прилетевших 23 мая из Еревана.
КП - Воронеж 13:09
22
Путешествия

Кипр возобновит авиасообщение с рядом стран с 9 июня

Газета.Ru вчера в 14:38
5
Политика

Киев потребовал отменить приказы о повышении боевой готовности в Донбассе

Представители Киева в ходе видеоконференции контактной группы потребовали у представителей самопровозглашенных республик Донбасса отменить приказы о приведении в повышенную боевую готовность Народной милиции ЛНР и ДНР, заявил глава МИД Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
РИА Новости 07:28
6
Кино

Роберт Паттинсон рассказал о своей новой роли Бэтмена

Новый Бэтмен, которого сыграет британец Роберт Паттинсон, известный ролью вампира Эдварда Каллена в «Сумерках», сейчас самоизолировался в Лондоне и ждет восстановления съемочного процесса.
Родной город 06:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное