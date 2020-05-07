Армия и оружие
РИА НовостиСША показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море. Эсминцы "Портер", "Дональд Кук", "Франклин Рузвельт" ВМС США и фрегат "Кент" ВМС Великобритании вошли в акваторию Баренцева моря утром 4 мая.
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с чего всё началось
ВМС США опубликовали в твиттере фото эскадры НАТО у границ России в Баренцевом море, состоящие из трех эсминцев «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт», британского фрегата «Кент» и американского корабля снабжения «Сапплай».Дождь13:19
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Затерявшиеся во льдах. Почему у НАТО не получится «оторвать кусочек» Арктики
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Башинформ вчера в 09:34
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Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса.
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Коммерсантъ 14:08
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Для съёмок шоу власти выделили новый участок.
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