Армия и оружие
РИА НовостиСША показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море. Эсминцы "Портер", "Дональд Кук", "Франклин Рузвельт" ВМС США и фрегат "Кент" ВМС Великобритании вошли в акваторию Баренцева моря утром 4 мая.
Читать в источнике
Оценить703
с чего всё началось
ВМС США опубликовали в твиттере фото эскадры НАТО у границ России в Баренцевом море, состоящие из трех эсминцев «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт», британского фрегата «Кент» и американского корабля снабжения «Сапплай».Дождь13:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 13:39, Ашберн
Общество
Собянин объяснил, почему карантин начали снимать со стройки
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента в среду заявил о готовности столицы к возобновлению работы строительных и промышленных организаций с 12 мая.
РБК 09:43
Единоборства
Тренер Нурмагомедова признался, что всё ещё опасается Макгрегора
RT на русском 12:31
Общество
В Нижегородской области разработан план снятия режима ограничений
Нижегородский регион, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, подготовил план поэтапного выхода из режима ограничений по коронавирусу.
ННТВ 02:26
Общество
Роспотребнадзор: Пика распространения коронавируса в РФ может не быть
Распространение СОVID-19 в России может быть сглаженным, без выраженного пика, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.
Российская газета 06:10
Общество
В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса
Согласно ранее представленному прогнозу сингапурских учёных, эпидемия завершится в России к 24 августа.
RT на русском 11:37
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход фигуристки Трусовой к Плющенко
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала в Instagram фотографию со спортсменкой Александрой Трусовой, которая в ближайшее время перейдет в академию Евгения Плющенко, и заявила о невозможности привыкнуть к уходу подопечных.
Rambler News Service 11:54
Общество
Губернатор Самарской области обсудил снятие режима ограничений
В Самарской области подготовлены предложения по первому этапу снятия ограничений.
ГТРК Самара 03:04
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
Политика
Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета реформ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.
Коммерсантъ 13:27
Шоу-бизнес
Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить четвертого ребенка
Британская королева Елизавета II запретила принцессе Кембриджской Кейт Миддлтон заводить еще детей, помимо трех уже имеющихся.
ФАН 05:38
Экономика
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:45
Гаджеты
Опубликован рейтинг самых мощных недорогих смартфонов
В рейтинге самых мощных бюджетных смартфонов за апрель первое место оказалось за моделью Oppo Reno3 5G, основанной на процессоре MediaTek Dimensity 1000L.
Astera 05:25
Здоровье
В Ульяновской области за сутки выявлено 76 случаев коронавирусной инфекции
Другие новости: Одно из отделений городской больницы № 3 закрыто на обсервацию – у пациента, поступивших в медучреждение с пневмонией, выявлена коронаврирусная инфекция.
АиФ Ульяновск 12:41
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
«Накануне стало известно, что МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала, после того как в новостях был показан репортаж о ситуации с COVID-19 в республике», — уточнила пресс-служба телеканала.
RT на русском 05:00
Происшествия
Полковник ФСБ получал 100 тысяч евро в обед
В период с 2007 по 2013 годы Фролов получил в общей сложности 87 миллионов рублей за общее покровительство банка.
МонаВиста 06:52
Происшествия
В Москве задержан банкир Олег Власов
По данным агентства, банкир арестован в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества и выводе из России через молдавский банк более 500 млрд руб. Тверской суд Москвы арестовал банкира на срок до 6 июля 2020 года.
Известия 13:18
Общество
Власти Петербурга анонсировали введение масочного режима
Ношение защищающих рот и нос масок и перчаток станет обязательным в Санкт-Петербурге, заявил заместитель губернатора города Евгений Елин.
РБК 12:55
Общество
Мишустин провел совещание в режиме видеосвязи
Премьер-министр Михаил Мишустин, продолжающий лечение от коронавирусной инфекции, в четверг по видеосвязи провел рабочее совещание по экономическим вопросам, сообщили в правительстве.
Российская газета 13:21
Здоровье
В Курганской области районную больницу закрыли из-за коронавируса
Коммерсантъ Челябинск 08:40
Технологии
Zoom приобрел блокчейн-стартап Keybase для шифрования конференций
Сервис видеоконференций Zoom объявил о покупке американского блокчейн-стартапа Keybase, чтобы повысить безопасность своей платформы.
Коммерсантъ 13:01
Политика
Путин провел телефонный разговор с Макроном
РИА Новости 12:30
Здоровье
Мясников объяснил статистику выздоровевших от коронавируса
Согласно оперативной информации на 7 мая, в России выявлено 177 160 случаев заболевания коронавирусом, 23 803 человека выздоровели, 1625 — умерли.
RT на русском 13:10
Здоровье
Коронавирус сегодня, 7 мая. Прогноз учёного: самоизоляцию продлят
Руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию коронавирусной инфекции Центра компетенций Национальной технологической инициативы СПбПУ, профессор Алексей Боровков дал прогноз на распространение коронавирусной инфекции в России.
Чемпионат 10:00
Авто
АвтоВАЗ запатентовал названия для новых моделей Lada
Российский автоконцерн АвтоВАЗ запатентовал три названия для новых моделей — это Tensa, Forta и Kayna.
ФАН 13:06
Общество
Аномальная жара ожидается в некоторых регионах России
Как сообщает 7 мая ТАСС со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, прогноз касается Уральского федерального округа и Западной Сибири: Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областей.
Фонтанка.Ру 01:30
Общество
Названа сумма штрафа для предприятий за отсутствие масок у сотрудников
Штрафы за отсутствие масок и перчаток у сотрудников предприятий могут быть оформлены как на самих сотрудников, так и на работодателей, при этом для юридических лиц штрафы кратно выше по сравнению с физическими.
RT на русском 12:12
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07