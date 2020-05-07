с чего всё началось

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море. Эсминцы "Портер", "Дональд Кук", "Франклин Рузвельт" ВМС США и фрегат "Кент" ВМС Великобритании вошли в акваторию Баренцева моря утром 4 мая.

Общество Собянин объяснил, почему карантин начали снимать со стройки Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента в среду заявил о готовности столицы к возобновлению работы строительных и промышленных организаций с 12 мая. 590

Фигурное катание Тутберидзе прокомментировала уход фигуристки Трусовой к Плющенко Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала в Instagram фотографию со спортсменкой Александрой Трусовой, которая в ближайшее время перейдет в академию Евгения Плющенко, и заявила о невозможности привыкнуть к уходу подопечных. 8

Политика Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ Украины. 18

Экономика В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса. 209

Гаджеты Опубликован рейтинг самых мощных недорогих смартфонов В рейтинге самых мощных бюджетных смартфонов за апрель первое место оказалось за моделью Oppo Reno3 5G, основанной на процессоре MediaTek Dimensity 1000L. 14

Здоровье В Ульяновской области за сутки выявлено 76 случаев коронавирусной инфекции Другие новости: Одно из отделений городской больницы № 3 закрыто на обсервацию – у пациента, поступивших в медучреждение с пневмонией, выявлена коронаврирусная инфекция.

Политика МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала «Накануне стало известно, что МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала, после того как в новостях был показан репортаж о ситуации с COVID-19 в республике», — уточнила пресс-служба телеканала. 4,7K

Происшествия Полковник ФСБ получал 100 тысяч евро в обед В период с 2007 по 2013 годы Фролов получил в общей сложности 87 миллионов рублей за общее покровительство банка. 830

Происшествия В Москве задержан банкир Олег Власов По данным агентства, банкир арестован в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества и выводе из России через молдавский банк более 500 млрд руб. Тверской суд Москвы арестовал банкира на срок до 6 июля 2020 года. 3

Общество Власти Петербурга анонсировали введение масочного режима Ношение защищающих рот и нос масок и перчаток станет обязательным в Санкт-Петербурге, заявил заместитель губернатора города Евгений Елин. 157

Общество Мишустин провел совещание в режиме видеосвязи Премьер-министр Михаил Мишустин, продолжающий лечение от коронавирусной инфекции, в четверг по видеосвязи провел рабочее совещание по экономическим вопросам, сообщили в правительстве.

Технологии Zoom приобрел блокчейн-стартап Keybase для шифрования конференций Сервис видеоконференций Zoom объявил о покупке американского блокчейн-стартапа Keybase, чтобы повысить безопасность своей платформы.

Здоровье Мясников объяснил статистику выздоровевших от коронавируса Согласно оперативной информации на 7 мая, в России выявлено 177 160 случаев заболевания коронавирусом, 23 803 человека выздоровели, 1625 — умерли. 89

Здоровье Коронавирус сегодня, 7 мая. Прогноз учёного: самоизоляцию продлят Руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию коронавирусной инфекции Центра компетенций Национальной технологической инициативы СПбПУ, профессор Алексей Боровков дал прогноз на распространение коронавирусной инфекции в России. 1

Общество Аномальная жара ожидается в некоторых регионах России Как сообщает 7 мая ТАСС со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, прогноз касается Уральского федерального округа и Западной Сибири: Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областей. 63