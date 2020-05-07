Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСША показали корабли НАТО около российской границы

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море. Эсминцы "Портер", "Дональд Кук", "Франклин Рузвельт" ВМС США и фрегат "Кент" ВМС Великобритании вошли в акваторию Баренцева моря утром 4 мая.
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с чего всё началось
ВМС США опубликовали
 в твиттере фото эскадры НАТО у границ России в Баренцевом море, состоящие из трех эсминцев «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт», британского фрегата «Кент» и американского корабля снабжения «Сапплай».
Дождь13:19

Подробнее о событии

Появились фото группы кораблей НАТО в Баренцевом море

RT на русском12:41

Опубликованы фото кораблей НАТО у российских границ

URA.Ru12:23

Появились фото эскадры НАТО в Баренцевом море

Российская газета05:26

Пушков прокомментировал операцию кораблей НАТО в Баренцевом море

РИА Новости13:08

Россия поставила в тупик НАТО в Баренцевом море

Территория новостей12:05

Американские читатели о заходе ВМС США в Баренцево море: и как, спрашивается, русские вмешиваются в дела США? (Breitbart)

ИноСМИ07:31

ВМС США опубликовали фото эскадры НАТО в Баренцевом море

РБК11:55
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Общество

Собянин объяснил, почему карантин начали снимать со стройки

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента в среду заявил о готовности столицы к возобновлению работы строительных и промышленных организаций с 12 мая.
РБК 09:43
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Единоборства

Тренер Нурмагомедова признался, что всё ещё опасается Макгрегора

RT на русском 12:31
Общество

В Нижегородской области разработан план снятия режима ограничений

Нижегородский регион, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, подготовил план поэтапного выхода из режима ограничений по коронавирусу.
ННТВ 02:26
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Общество

Роспотребнадзор: Пика распространения коронавируса в РФ может не быть

Распространение СОVID-19 в России может быть сглаженным, без выраженного пика, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.
Российская газета 06:10
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Общество

В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса

Согласно ранее представленному прогнозу сингапурских учёных, эпидемия завершится в России к 24 августа.
RT на русском 11:37
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Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход фигуристки Трусовой к Плющенко

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала в Instagram фотографию со спортсменкой Александрой Трусовой, которая в ближайшее время перейдет в академию Евгения Плющенко, и заявила о невозможности привыкнуть к уходу подопечных.
Rambler News Service 11:54
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Общество

Губернатор Самарской области обсудил снятие режима ограничений

В Самарской области подготовлены предложения по первому этапу снятия ограничений.
ГТРК Самара 03:04
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Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
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Политика

Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета реформ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.
Коммерсантъ 13:27
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Шоу-бизнес

Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить четвертого ребенка

Британская королева Елизавета II запретила принцессе Кембриджской Кейт Миддлтон заводить еще детей, помимо трех уже имеющихся.
ФАН 05:38
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Экономика

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:45
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Гаджеты

Опубликован рейтинг самых мощных недорогих смартфонов

В рейтинге самых мощных бюджетных смартфонов за апрель первое место оказалось за моделью Oppo Reno3 5G, основанной на процессоре MediaTek Dimensity 1000L.
Astera 05:25
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Здоровье

В Ульяновской области за сутки выявлено 76 случаев коронавирусной инфекции

Другие новости: Одно из отделений городской больницы № 3 закрыто на обсервацию – у пациента, поступивших в медучреждение с пневмонией, выявлена коронаврирусная инфекция.
АиФ Ульяновск 12:41
Политика

МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

«Накануне стало известно, что МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала, после того как в новостях был показан репортаж о ситуации с COVID-19 в республике», — уточнила пресс-служба телеканала.
RT на русском 05:00
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Происшествия

Полковник ФСБ получал 100 тысяч евро в обед

В период с 2007 по 2013 годы Фролов получил в общей сложности 87 миллионов рублей за общее покровительство банка.
МонаВиста 06:52
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Происшествия

В Москве задержан банкир Олег Власов

По данным агентства, банкир арестован в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества и выводе из России через молдавский банк более 500 млрд руб. Тверской суд Москвы арестовал банкира на срок до 6 июля 2020 года.
Известия 13:18
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Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось в Германию

РИА Новости 08:13
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Общество

Власти Петербурга анонсировали введение масочного режима

Ношение защищающих рот и нос масок и перчаток станет обязательным в Санкт-Петербурге, заявил заместитель губернатора города Евгений Елин.
РБК 12:55
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Общество

Мишустин провел совещание в режиме видеосвязи

Премьер-министр Михаил Мишустин, продолжающий лечение от коронавирусной инфекции, в четверг по видеосвязи провел рабочее совещание по экономическим вопросам, сообщили в правительстве.
Российская газета 13:21
Здоровье

В Курганской области районную больницу закрыли из-за коронавируса

Коммерсантъ Челябинск 08:40
Технологии

Zoom приобрел блокчейн-стартап Keybase для шифрования конференций

Сервис видеоконференций Zoom объявил о покупке американского блокчейн-стартапа Keybase, чтобы повысить безопасность своей платформы.
Коммерсантъ 13:01
Происшествия

Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму

Газета.Ru 10:58
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Политика

Путин провел телефонный разговор с Макроном

РИА Новости 12:30
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Здоровье

Мясников объяснил статистику выздоровевших от коронавируса

Согласно оперативной информации на 7 мая, в России выявлено 177 160 случаев заболевания коронавирусом, 23 803 человека выздоровели, 1625 — умерли.
RT на русском 13:10
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Здоровье

Коронавирус сегодня, 7 мая. Прогноз учёного: самоизоляцию продлят

Руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию коронавирусной инфекции Центра компетенций Национальной технологической инициативы СПбПУ, профессор Алексей Боровков дал прогноз на распространение коронавирусной инфекции в России.
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Авто

АвтоВАЗ запатентовал названия для новых моделей Lada

Российский автоконцерн АвтоВАЗ запатентовал три названия для новых моделей — это Tensa, Forta и Kayna.
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Известия 02:07
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Общество

Аномальная жара ожидается в некоторых регионах России

Как сообщает 7 мая ТАСС со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, прогноз касается Уральского федерального округа и Западной Сибири: Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областей.
Фонтанка.Ру 01:30
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Общество

Названа сумма штрафа для предприятий за отсутствие масок у сотрудников

Штрафы за отсутствие масок и перчаток у сотрудников предприятий могут быть оформлены как на самих сотрудников, так и на работодателей, при этом для юридических лиц штрафы кратно выше по сравнению с физическими.
RT на русском 12:12
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Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
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