Армия и оружие
ИзвестияПоявление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Корабли НАТО впервые за 30 лет вошли в Баренцево море 4 мая. Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter 7 мая назвал эти действия бессмысленными и отметил, что до этого момента альянс «изнывал от безделья».
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Затерявшиеся во льдах. Почему у НАТО не получится «оторвать кусочек» Арктики
BaltNews.lt06 мая в 03:00
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Общество
Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров перечислил семь причин не переезжать в США.
Газета.Ru вчера в 14:38
Армия и оружие
В Минобороны сообщили сроки принятия «Циркона» на вооружение
РИА Новости вчера в 22:04
Общество
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
Политика
КС Молдавии признал неконституционным соглашение о кредите от России
«КС признал неконституционным соглашение между правительством Молдавии и правительством Российской Федерации о выделении Молдавии кредита», — цитирует её РИА Новости.
RT на русском вчера в 15:07
Шоу-бизнес
Повзрослевшая дочь Владимира Политова из «На-На» восхитила своей красотой
Многие поклонники Владимира Политова отмечают, что с каждым годом его взрослеющая дочь становится все больше похожей на отца, перенимая от него харизму и красоту.
Актуальные Новости вчера в 22:05
Политика
Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»
Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
Игры
Microsoft расскажет о новых играх для Xbox Series X
RuNews24.ru 05 мая в 23:38
Фигурное катание
Трусова прокомментировала уход от Тутберидзе
Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала уход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Lenta.ru вчера в 14:05
Общество
Десятиэтажный долгострой у «белого дома» в Екатеринбурге начнут сносить на этой неделе
Два корпуса долгостроя на Октябрьской площади, 5 в Екатеринбурге начнут сносить сегодня, 8 мая.
Екатеринбург Онлайн вчера в 22:30
Общество
Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом
Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в интервью Пятому каналу рассказал о часто забываемом способе распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 17:24
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
Происшествия
Потомственный математик пять дней пролежал с трупом матери в Москве
Мужчина сжимал в объятиях труп матери, которая лежала у него на груди. Судя по всему, женщина скончалась около пяти дней назад.
Московский Комсомолец вчера в 11:20
Общество
СМИ узнали о переходе судов на обычный график работы после 11 мая
Все российские суды с 12 мая перейдут на обычный график работы после длительного простоя, причиной которого стала пандемия коронавируса.
РБК вчера в 20:44
Общество
В Британии подтверждают «расовую теорию» смертности от коронавируса
Полная статистика по расовому составу заболевших и умерших от Covid-19 американцев пока отсутствует, однако, например, по информации из штата Иллинойс, понятно, что от коронавируса чернокожие страдают заметно сильнее.
Евразия Daily вчера в 07:29
Происшествия
В Сети появилось видео с места задержания Анатолия Быкова
РИА Новости вчера в 03:03
Общество
Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей
Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС вчера в 07:15
Общество
ЕГЭ могут перенести на середину июля или начало августа
Единые госэкзамены для выпускников школ – 11-классников могут передвинуть на середину июля или начало августа – такую информацию дает «Интерфакс» со ссылкой на источник в кабмине.
Orenonline.ru 06 мая в 08:13
Общество
Власти Кубани представят план выхода из карантина 12 мая
Как проинформировала глава регионального управления Роспотребнадзора Мария Потемкина, на следующем заседании оперативного штаба 12 мая будет предложен дифференцированный выход из режима карантина.
Деловая газета. Юг вчера в 08:04
Политика
Генсек НАТО поддержал инициатора сноса памятника Коневу в Праге
Власти района Прага-6 демонтировали 3 апреля памятник Коневу.
РИА Новости вчера в 17:47
Происшествия
В Москве задержан банкир Олег Власов
В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
Известия вчера в 13:18
Энергетика
Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100
Египетский миллиардер, основатель Orascom Telecom Holding Нагиб Савирис допустил рост цен на нефть до $100 через 18 месяцев.
Известия вчера в 10:02
Здоровье
Видео из реанимации показали липецкие врачи
Обозреватель Врн вчера в 14:27
Политика
Оппозиция Венесуэлы пригласила американскую ЧВК для свержения Мадуро
Венесуэльская оппозиция в октябре 2019 года подписала с американской ЧВК Silvercorp контракт на вторжение в страну, свержение президента Николаса Мадуро и введение в его должность лидера оппозиции Хуана Гуаидо.
Lenta.ru вчера в 22:59
Общество
Масочный режим вводят в Алтайском крае после майских праздников
Масочный режим в Алтайском крае введут после майских праздников – решение об этом принято на заседании оперативного штаба, сообщает официальный сайт региона.
Толк вчера в 21:35
Шоу-бизнес
Танец Дмитрия Нагиева с «пухляшом» из Little Big взорвал Сеть
Дмитрий Нагиев с актером Дмитрием Красиловым, который известен широкой публике под прозвищем «Пухляш», исполнили танец, который буквально взорвал сеть.
Uznayvse.ru вчера в 12:15
Общество
Онищенко уверен, что коронавирус «выдыхается»
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что сейчас коронавирус начал «выдыхаться».
Аргументы недели вчера в 00:43
Общество
Рабочий день для сотрудников на удаленке предлагают нормировать в РФ
Во время весенней думской сессии депутаты рассмотрят предлагаемые "Еиной Россией" поправки для внесения в Трудовой кодекс. которые бы нормировали рабочий день для сотрудников, работающих в адаленном режиме.
РЕН ТВ вчера в 17:20
Общество
В Петербурге введут обязательный масочный режим
Ношение масок и перчаток в Петербурге станет обязательным, заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор Евгений Елин.
РИА Новости вчера в 12:46
Политика
Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском вчера в 15:44
Авто
АвтоВАЗ запатентовал названия для новых моделей Lada
«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня вчера в 06:02