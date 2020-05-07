Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСША показали корабли НАТО около российской границы

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море. Эсминцы "Портер", "Дональд Кук", "Франклин Рузвельт" ВМС США и фрегат "Кент" ВМС Великобритании вошли в акваторию Баренцева моря утром 4 мая.
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с чего всё началось
Проведение учений в Баренцевом море у берегов России в условиях пандемии подчеркивает «бессмысленность» Североатлантического альянса, считает
 сенатор Алексей Пушков.
РБК01:40

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Военный эксперт: что значат корабли НАТО у границ России

URA.Ru07:22

Адмирал прокомментировал появление кораблей НАТО в Баренцевом море

РИА Новости04:45

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Известиявчера в 23:04

Пушков назвал бессмысленными действия НАТО в Баренцевом море

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Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Газета.Ru03:00

В Совфеде ответили на появление кораблей НАТО в Баренцевом море

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Американские читатели о заходе ВМС США в Баренцево море: и как, спрашивается, русские вмешиваются в дела США? (Breitbart)

ИноСМИвчера в 07:31
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Общество

Выплаты к 75-летию Победы получили 1,2 миллиона ветеранов

Вести.Ru 06:47
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Политика

Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского посла

Президент Украины Владимир Зеленский назвал прекрасными отношения с Грузией, а реакцию грузинской стороны на назначение Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ в Нацсовете реформ при президенте Украины — ошибкой.
Коммерсантъ 07:48
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Общество

Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России

Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
Lenta.ru 06 мая в 09:40
2,6K
Общество

SCMP: Китай может обвалить курс доллара продажей части госдолга США

Пекин, 8 мая 2020, 14:55 — REGNUM Китай может продать часть госдолга США, обвалив тем самым курс доллара в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа.
REGNUM 07:55
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Культура

Вышел мультсериал «Я это уже видел». Его озвучили Сыендук и Данила Поперечный

КиноПоиск вчера в 11:10
Политика

Путин назвал особенность россиян, заложенную в крови

В подтверждение своих слов российский лидер привел в пример героическое поведение российских солдат в Афганистане, подвиг десантников Псковской дивизии, которые оказались «достойными защитников Родины в 1941 году».
Профиль 05:24
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Общество

Суды России могут вернуться к работе с 12 мая

Суды России начнут возвращаться к обычному режиму работы с 12 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебной системе.
Газета.Ru 03:13
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Происшествия

Красноярский суд арестовал бизнесмена и экс-депутата Анатолия Быкова

Российская газета 06:28
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Происшествия

На трассе в Тюменской области обрушился пешеходный переход

В региональном ГУ МЧС отметили, что инцидент произошел на 14-м километре дороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Тюменском районе.
ТАСС 07:16
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Общество

Глава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь

Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
REGNUM 06:35
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Общество

Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке

Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке.
РИА Новости 06:18
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Происшествия

В Оренбуржье иеромонаха обвинили в педофилии

Следователи предъявили обвинение в педофилии 40-летнему жителю Оренбургской области, сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Анжелика Линькова.
ТАСС 06:01
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Политика

Германия назвала единственного виновника в развязывании Второй мировой

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андреас Виршинг в статье для журнала Spiegel назвали нацистский режим Третьего рейха единственным виновником в развязывании Второй мировой войны.
Lenta.ru 04:09
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Технологии

Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни

РИА Новости 07:13
16
Общество

В Екатеринбурге начался снос недостроя у Белого дома

Компания "УГМК-застройщик" приступила к сносу недостроенного многоэтажного дома, расположенного на Октябрьской площади, 5, неподалеку от здания областного правительства в Екатеринбурге.
Уралинформбюро 02:44
8
Здоровье

Минздрав обеспокоился ситуацией с коронавирусом в Дагестане

Минздрав обеспокоен ситуацией с распространением коронавируса в Дагестане, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Lenta.ru 06:12
Общество

В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков

С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
Дилетант вчера в 10:16
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Экономика

Уральские авиалинии предупредили власти о своем близком банкротстве

Банкротство может ожидать авиакомпанию «Уральские авиалинии».
ИА Красная Весна 07:55
Армия и оружие

Первый самолет с российскими военными покинул Италию

Известия 07:35
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Политика

Spiegel: хакеры получили доступ к почте офиса Меркель в 2015 году

Немецкое издание Spiegel утверждает, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости 07:33
Происшествия

В Сети появилось видео с места задержания Анатолия Быкова

РИА Новости вчера в 03:42
2,5K
Общество

Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая

Мэр столицы Сергей Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 09:11
6K
Происшествия

Две трети пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии

Коммерсантъ вчера в 05:59
137
Политика

В ФРГ назвали отвлекающим манёвром обвинения США против КНР по коронавирусу

В секретной записке министру обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр разведка Германии называет заявления Вашингтона расчётливым отвлекающим манёвром и считает, что якобы США пытаются своей теорией происхождения вируса отвлечь от собственных ошибок и направить гнев американцев на КНР.
News.ru 05:18
Здоровье

В Саратовской области не осталось районов без коронавируса

Воскресенский район стал последним в Саратовской области, где подтвержден случай коронавирусной инфекции.
СаратовБизнесКонсалтинг 07:33
4
Общество

В Югре продлили режим самоизоляции до 31 мая

В Югре режим самоизоляции продлен до 31 мая.
ИА СИА-Пресс 06:25
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Общество

Петербуржцы жалуются на «Ленэкспо». Власти признают: «не санаторий»

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга признал, что условия размещения в «Ленэкспо» отличаются от гостиничных или санаторных, но они «удовлетворяют минимальным потребностям».
REGNUM 07:48
19
Политика

Путин поздравил народы бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в войне

RT на русском 05:17
59
Политика

Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»

Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
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Шоу-бизнес

Нагиев устроил танцевальный баттл с «Пухляшом» из клипа Little Big

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев опубликовал в своем профиле в Instagram видео, где он и Пухляш из клипа рейв-группы Little Big устроили танцевальное соревнование.
NewInform 06:40
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