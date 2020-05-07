Армия и оружие
РИА НовостиСША показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море. Эсминцы "Портер", "Дональд Кук", "Франклин Рузвельт" ВМС США и фрегат "Кент" ВМС Великобритании вошли в акваторию Баренцева моря утром 4 мая.
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Политика
Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского посла
Президент Украины Владимир Зеленский назвал прекрасными отношения с Грузией, а реакцию грузинской стороны на назначение Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ в Нацсовете реформ при президенте Украины — ошибкой.
Коммерсантъ 07:48
Общество
Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России
Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
Lenta.ru 06 мая в 09:40
Общество
SCMP: Китай может обвалить курс доллара продажей части госдолга США
Пекин, 8 мая 2020, 14:55 — REGNUM Китай может продать часть госдолга США, обвалив тем самым курс доллара в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа.
REGNUM 07:55
Культура
Вышел мультсериал «Я это уже видел». Его озвучили Сыендук и Данила Поперечный
КиноПоиск вчера в 11:10
Политика
Путин назвал особенность россиян, заложенную в крови
В подтверждение своих слов российский лидер привел в пример героическое поведение российских солдат в Афганистане, подвиг десантников Псковской дивизии, которые оказались «достойными защитников Родины в 1941 году».
Профиль 05:24
Общество
Суды России могут вернуться к работе с 12 мая
Суды России начнут возвращаться к обычному режиму работы с 12 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебной системе.
Газета.Ru 03:13
Происшествия
Красноярский суд арестовал бизнесмена и экс-депутата Анатолия Быкова
Российская газета 06:28
Происшествия
На трассе в Тюменской области обрушился пешеходный переход
В региональном ГУ МЧС отметили, что инцидент произошел на 14-м километре дороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Тюменском районе.
ТАСС 07:16
Общество
Глава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь
Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
REGNUM 06:35
Общество
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке.
РИА Новости 06:18
Происшествия
В Оренбуржье иеромонаха обвинили в педофилии
Следователи предъявили обвинение в педофилии 40-летнему жителю Оренбургской области, сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Анжелика Линькова.
ТАСС 06:01
Политика
Германия назвала единственного виновника в развязывании Второй мировой
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андреас Виршинг в статье для журнала Spiegel назвали нацистский режим Третьего рейха единственным виновником в развязывании Второй мировой войны.
Lenta.ru 04:09
Общество
В Екатеринбурге начался снос недостроя у Белого дома
Компания "УГМК-застройщик" приступила к сносу недостроенного многоэтажного дома, расположенного на Октябрьской площади, 5, неподалеку от здания областного правительства в Екатеринбурге.
Уралинформбюро 02:44
Здоровье
Минздрав обеспокоился ситуацией с коронавирусом в Дагестане
Минздрав обеспокоен ситуацией с распространением коронавируса в Дагестане, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Lenta.ru 06:12
Общество
В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков
С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
Дилетант вчера в 10:16
Экономика
Уральские авиалинии предупредили власти о своем близком банкротстве
Банкротство может ожидать авиакомпанию «Уральские авиалинии».
ИА Красная Весна 07:55
Политика
Spiegel: хакеры получили доступ к почте офиса Меркель в 2015 году
Немецкое издание Spiegel утверждает, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости 07:33
Происшествия
В Сети появилось видео с места задержания Анатолия Быкова
РИА Новости вчера в 03:42
Общество
Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая
Мэр столицы Сергей Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 09:11
Происшествия
Две трети пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии
Коммерсантъ вчера в 05:59
Политика
В ФРГ назвали отвлекающим манёвром обвинения США против КНР по коронавирусу
В секретной записке министру обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр разведка Германии называет заявления Вашингтона расчётливым отвлекающим манёвром и считает, что якобы США пытаются своей теорией происхождения вируса отвлечь от собственных ошибок и направить гнев американцев на КНР.
News.ru 05:18
Здоровье
В Саратовской области не осталось районов без коронавируса
Воскресенский район стал последним в Саратовской области, где подтвержден случай коронавирусной инфекции.
СаратовБизнесКонсалтинг 07:33
Общество
В Югре продлили режим самоизоляции до 31 мая
В Югре режим самоизоляции продлен до 31 мая.
ИА СИА-Пресс 06:25
Общество
Петербуржцы жалуются на «Ленэкспо». Власти признают: «не санаторий»
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга признал, что условия размещения в «Ленэкспо» отличаются от гостиничных или санаторных, но они «удовлетворяют минимальным потребностям».
REGNUM 07:48
Политика
Путин поздравил народы бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в войне
RT на русском 05:17
Политика
Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»
Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
Шоу-бизнес
Нагиев устроил танцевальный баттл с «Пухляшом» из клипа Little Big
Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев опубликовал в своем профиле в Instagram видео, где он и Пухляш из клипа рейв-группы Little Big устроили танцевальное соревнование.
NewInform 06:40