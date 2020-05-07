с чего всё началось

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море. Эсминцы "Портер", "Дональд Кук", "Франклин Рузвельт" ВМС США и фрегат "Кент" ВМС Великобритании вошли в акваторию Баренцева моря утром 4 мая.

Политика Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского посла Президент Украины Владимир Зеленский назвал прекрасными отношения с Грузией, а реакцию грузинской стороны на назначение Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ в Нацсовете реформ при президенте Украины — ошибкой. 546

Общество SCMP: Китай может обвалить курс доллара продажей части госдолга США Пекин, 8 мая 2020, 14:55 — REGNUM Китай может продать часть госдолга США, обвалив тем самым курс доллара в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа. 488

Политика Путин назвал особенность россиян, заложенную в крови В подтверждение своих слов российский лидер привел в пример героическое поведение российских солдат в Афганистане, подвиг десантников Псковской дивизии, которые оказались «достойными защитников Родины в 1941 году». 6

Общество Суды России могут вернуться к работе с 12 мая Суды России начнут возвращаться к обычному режиму работы с 12 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебной системе. 259

Общество Глава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме. 607

Происшествия В Оренбуржье иеромонаха обвинили в педофилии Следователи предъявили обвинение в педофилии 40-летнему жителю Оренбургской области, сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Анжелика Линькова. 94

Политика Германия назвала единственного виновника в развязывании Второй мировой Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андреас Виршинг в статье для журнала Spiegel назвали нацистский режим Третьего рейха единственным виновником в развязывании Второй мировой войны. 394

Общество В Екатеринбурге начался снос недостроя у Белого дома Компания "УГМК-застройщик" приступила к сносу недостроенного многоэтажного дома, расположенного на Октябрьской площади, 5, неподалеку от здания областного правительства в Екатеринбурге. 8

Здоровье Минздрав обеспокоился ситуацией с коронавирусом в Дагестане Минздрав обеспокоен ситуацией с распространением коронавируса в Дагестане, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Общество В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона». 42

Политика Spiegel: хакеры получили доступ к почте офиса Меркель в 2015 году Немецкое издание Spiegel утверждает, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.

Политика В ФРГ назвали отвлекающим манёвром обвинения США против КНР по коронавирусу В секретной записке министру обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр разведка Германии называет заявления Вашингтона расчётливым отвлекающим манёвром и считает, что якобы США пытаются своей теорией происхождения вируса отвлечь от собственных ошибок и направить гнев американцев на КНР.