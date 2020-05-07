с чего всё началось

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море. Эсминцы "Портер", "Дональд Кук", "Франклин Рузвельт" ВМС США и фрегат "Кент" ВМС Великобритании вошли в акваторию Баренцева моря утром 4 мая.

Здоровье В Мордовии начнут выпускать препарат для борьбы с коронавирусом Предприятие "Биохимик" в Мордовии подготовили к выпуску препарат, который блокирует в клетках размножение вируса и эффективен при борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе правительства Мордовии. 6

Здоровье Китайские врачи обнаружили коронавирус в семени мужчин В Китае медики обнаружили коронавирус SARS-CoV-2 в семени заразившихся им мужчин.

Общество Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса. 673

Происшествия Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт. 2,4K

Общество Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок Многие страны в связи с пандемией коронавируса предписали гражданам носить маски в публичных местах, таких как общественный транспорт, офисы и магазины.

Экономика В МВФ ухудшили прогноз для стран с формирующимся рынком на 2020 год Странам с формирующимся рынком потребуется более $2,5 трлн на борьбу с коронавирусной инфекцией, заявила главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат 8 мая на видеоконференции в вашингтонском Совете по международным делам.

Общество Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены Участникам туррынка почти удалось убедить правительство в необходимости позволить им отложить расчеты с туристами, которые не смогли отправиться в поездки из-за пандемии COVID-19. 8

Армия и оружие Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году Вооруженные силы России планируют получить первые комплексы зенитной ракетной системы С-500 в следующем году, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко журналу "Национальная оборона", майский номер которого выйдет из печати в ближайшие дни.

Футбол Сезон РПЛ может завершиться досрочно Ранее глава РПЛ Сергей Прядкин заявил, что наиболее предпочтительным вариантом руководство чемпионата считает его возобновление 21 июля, но для этого нужно согласие большинства клубов, которые склоняются к досрочному завершению сезона. 2

Общество В Петербурге введут обязательный масочный режим Ношение масок и перчаток в Петербурге станет обязательным, заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор Евгений Елин. 1,2K

Гаджеты AMD представила чипсет B550 с поддержкой будущих процессоров на Zen 3 Весьма интересной частью анонса является то, что AMD подтвердила совместимость нового B550 с архитектурой Zen 3, на базе которой к концу этого или началу следующего года будут представлены настольные процессоры Ryzen 4000 (Vermeer).

Космос Рогозин раскритиковал учёных, оценивающих перспективы добычи на Луне Москва, 8 мая 2020, 01:53 — REGNUM «Современным Жюль Вернам», оценивающим перспективы поиска и добычи драгоценных металлов на Луне, следует серьёзнее обосновывать экономическую целесообразность своих проектов, написал 7 мая глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter. 2

Общество МВФ предложил Украине новую краткосрочную кредитную программу Минфин Украины сообщает, что Мировой валютный фонд (МВФ) в связи с пандемией коронавируса и общей экономической неопределенностью предлагает Украине вариант сотрудничества по короткой программе кредитования stand-by (кредит для определенных, согласованных с МВФ целей; банк резервирует к установленному сроку оговоренную сумму, а клиент использует её частично или полностью прим — «Ленты.ру»).