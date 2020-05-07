Армия и оружие
РИА НовостиСША показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море. Эсминцы "Портер", "Дональд Кук", "Франклин Рузвельт" ВМС США и фрегат "Кент" ВМС Великобритании вошли в акваторию Баренцева моря утром 4 мая.
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с чего всё началось
ВМС США опубликовали в твиттере фото эскадры НАТО у границ России в Баренцевом море, состоящие из трех эсминцев «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт», британского фрегата «Кент» и американского корабля снабжения «Сапплай».Дождь13:19
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Затерявшиеся во льдах. Почему у НАТО не получится «оторвать кусочек» Арктики
BaltNews.ltвчера в 03:00
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 21:18, Ашберн
Здоровье
В Мордовии начнут выпускать препарат для борьбы с коронавирусом
Предприятие "Биохимик" в Мордовии подготовили к выпуску препарат, который блокирует в клетках размножение вируса и эффективен при борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе правительства Мордовии.
ТАСС 12:12
Общество
Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая
Мэр столицы Сергей Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая.
Газета.Ru 09:11
Здоровье
Китайские врачи обнаружили коронавирус в семени мужчин
В Китае медики обнаружили коронавирус SARS-CoV-2 в семени заразившихся им мужчин.
Аргументы и Факты 20:08
Общество
Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину
Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса.
Ведомости 15:05
Политика
Рейтинг Путина упал до исторического минимума
Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 59% россиян, свидетельствует апрельское социологическое исследование «Левада-центра».
Sibnet Новости вчера в 10:49
Происшествия
Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан
Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт.
Ёлдаш 02:37
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении режима ЧС
«Честно говоря, локти себе кусаем, почему не орали на всю страну и почему провели в закрытом режиме», — раздосадовался Рошаль.
Live24 вчера в 04:58
Общество
Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
Многие страны в связи с пандемией коронавируса предписали гражданам носить маски в публичных местах, таких как общественный транспорт, офисы и магазины.
РИА Новости 21:14
Шоу-бизнес
Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить четвертого ребенка
Британская королева Елизавета II запретила принцессе Кембриджской Кейт Миддлтон заводить еще детей, помимо трех уже имеющихся.
ФАН 05:38
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
Шоу-бизнес
Танец Дмитрия Нагиева с «пухляшом» из Little Big взорвал Сеть
Дмитрий Нагиев с актером Дмитрием Красиловым, который известен широкой публике под прозвищем «Пухляш», исполнили танец, который буквально взорвал сеть.
Uznayvse.ru 12:15
Экономика
В МВФ ухудшили прогноз для стран с формирующимся рынком на 2020 год
Странам с формирующимся рынком потребуется более $2,5 трлн на борьбу с коронавирусной инфекцией, заявила главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат 8 мая на видеоконференции в вашингтонском Совете по международным делам.
ИА Красная Весна 20:30
Общество
Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены
Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены Участникам туррынка почти удалось убедить правительство в необходимости позволить им отложить расчеты с туристами, которые не смогли отправиться в поездки из-за пандемии COVID-19.
Коммерсантъ 16:07
Армия и оружие
Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
Вооруженные силы России планируют получить первые комплексы зенитной ракетной системы С-500 в следующем году, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко журналу "Национальная оборона", майский номер которого выйдет из печати в ближайшие дни.
РИА Новости 21:03
Футбол
Сезон РПЛ может завершиться досрочно
Ранее глава РПЛ Сергей Прядкин заявил, что наиболее предпочтительным вариантом руководство чемпионата считает его возобновление 21 июля, но для этого нужно согласие большинства клубов, которые склоняются к досрочному завершению сезона.
Наша версия 07:34
Шоу-бизнес
Самойлова извинилась перед Джиганом за решение о разводе
Бизнесвумен и модель Оксана Самойлова все-таки официально подала на развод с супругом, рэпером Денисом Вайнштейном-Устименко, более известным как Джиган.
NewInform 05 мая в 03:58
Общество
В Петербурге введут обязательный масочный режим
Ношение масок и перчаток в Петербурге станет обязательным, заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор Евгений Елин.
РИА Новости 12:46
Происшествия
СК проверит все версии гибели бизнесмена Босова
Следственный комитет пока называет приоритетной версию самоубийства совладельца угольных компаний миллиардера Дмитрия Босова.
Российская газета 09:37
Здоровье
17 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки
За минувшие сутки в Алтайском крае подтвердилось 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 03:34
Происшествия
В Индии произошла утечка газа на химзаводе, есть погибшие
На химическом предприятии LG Polymers рядом c городом Вишакхапатнам на востоке Индии произошла утечка газа.
Коммерсантъ 03:59
Общество
Московские школьники продолжат обучаться дистанционно до 31 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московские школьники продолжат обучение в дистанционной форме.
Газета.Ru 09:26
Киберспорт
На презентации Inside Xbox будет тизер Assassin’s Creed Valhalla без геймплея
Чемпионат 10:31
Гаджеты
AMD представила чипсет B550 с поддержкой будущих процессоров на Zen 3
Весьма интересной частью анонса является то, что AMD подтвердила совместимость нового B550 с архитектурой Zen 3, на базе которой к концу этого или началу следующего года будут представлены настольные процессоры Ryzen 4000 (Vermeer).
3DNews 13:06
Экономика
Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
Актуальные Новости вчера в 09:11
Космос
Рогозин раскритиковал учёных, оценивающих перспективы добычи на Луне
Москва, 8 мая 2020, 01:53 — REGNUM «Современным Жюль Вернам», оценивающим перспективы поиска и добычи драгоценных металлов на Луне, следует серьёзнее обосновывать экономическую целесообразность своих проектов, написал 7 мая глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.
REGNUM 18:53
Общество
МВФ предложил Украине новую краткосрочную кредитную программу
Минфин Украины сообщает, что Мировой валютный фонд (МВФ) в связи с пандемией коронавируса и общей экономической неопределенностью предлагает Украине вариант сотрудничества по короткой программе кредитования stand-by (кредит для определенных, согласованных с МВФ целей; банк резервирует к установленному сроку оговоренную сумму, а клиент использует её частично или полностью прим — «Ленты.ру»).
Lenta.ru 15:37
Экономика
Названы три сценария восстановления туризма в 2020 году
Во Всемирной туристической организации ООН назвали три наиболее вероятных сценария восстановления туризма в 2020 году.
Рамблер 11:16