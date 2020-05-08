с чего всё началось

Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России. Норвегия участвовать в учениях отказалась, сочтя их ненужными и опасными.

Происшествия Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт. 2,5K

Общество Заразившийся коронавирусом глава Минстроя Якушев выписан из больницы Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, заразившийся коронавирусом COVID-19, выписан из стационара, сообщили в пресс-службе министерства.

Политика Италия поблагодарила Россию за помощь Итальянский премьер поблагодарил российского лидера за помощь, которая была оказана в сложный период борьбы с коронавирусом, отметил эффективность и профессионализм российских военных специалистов и медиков.

Финансы ЦБ допускает снижение ключевой ставки на 100 базисных пунктов Банк России допускает снижение уровня ключевой ставки на 100 базисных пунктов на следующем заседании совета директоров, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе видеоконференции. 42

Здоровье Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19 Врач городской клинической больницы № 52 Алена Загребнева рассказала "МК", какие методы лечения применяют в медучреждении в случае поступления пациентов с коронавирусом. 23

Общество Попова обозначила срок сохранения новых правил поведения Определенные правила безопасности и поведения будут действовать в России до момента появления вакцины от новой коронавирусной инфекции или пока пандемия не завершится. 146

Общество Власти Москвы разъяснили правила ношения перчаток Следить за ношением масок и перчаток в магазинах будет департамент торговли, контролем промышленных предприятий займется госинспекция по недвижимости. 1K

Общество Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 536

Здоровье Прокуратура заинтересовалась условиями содержания больных в «Ленэкспо» Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку после публикаций в ряде СМИ о жалобах пациентов временного госпиталя в "Ленэкспо". 20

Политика Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии. 60

Здоровье В Оренбуржье зафиксированы 1050 случаев заболевания коронавирусом За прошедшие сутки выявлено 45 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция. За прошедшие сутки скончалась пациентка из Акбулака. 89

Политика Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой войны Авторы статьи потребовали отказаться от попыток найти новых виновников начала Второй мировой войны и напомнили, что всю ответственность за нее уже взяла на себя Германия. 642

Музыка Музыканты группы Little Big выпустили новый клип Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big. 28

Общество Арестованный Анатолий Быков рассказал, кто организовал дело против него Сегодня суд вынес меру пресечения для красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, которого подозревают в организации двойного убийства в 1994 году.

Политика Путин и Джонсон выразили готовность к налаживанию диалога "С обеих сторон выражена готовность к налаживанию диалога и взаимодействия по вопросам, стоящим на повестке дня российско-британских отношений, а также в решении актуальных международных проблем", - говорится в сообщении.

Общество Около 100 сотрудников ЦБ заражены коронавирусом Банк России проводит тестирование своих сотрудников на коронавирус, у около 100 человек заражение этим вирусом подтверждено.

Общество В Роспотребнадзоре назвали уровень смертности от коронавируса в России Уровень летальности у пациентов с коронавирусной инфекцией в России составляет 0,9%. Об этом в пятницу, 8 мая, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. 1

Общество Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус Новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов, пишет со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал стопкоронавирус.рф. 612

Происшествия В Екатеринбурге пенсионерку с коронавирусом бросили возле дома В Екатеринбурге 90-летнюю пенсионерку с диагнозом коронавирус и деменция медики скорой помощи высадили и оставили у подъезда дома.

Политика Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Тбилиси отозвать посла из Киева из-за назначения Михаила Саакашвили главой исполкома комитета национального совета реформ. 1

Общество Аксенов считает проведение курортного сезона в Крыму маловероятным "Вероятность сегодня проведения курортного сезона очень низка, возможен только внутренний туризм при благоприятной эпидемиологической обстановке", — сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавиурусной инфекции в пятницу. 106