Армия и оружие
Газета.RuСША показали корабли НАТО около российских границ
На завершающем этапе маневров российские моряки-противолодочники проведут торпедные стрельбы. Американские и британские военные корабли проводят совместные операции в Баренцевом море – соответствующие фото на своей странице в Facebook опубликовал Шестой флот ВМС США.
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Пару месяцев НАТО изнывала от безделья — и вот наконец! Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России. Норвегия участвовать в учениях отказалась, сочтя их ненужными и опасными. В условиях пандемии НАТО лишь вновь подчеркивает свою бессмысленность.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельРИА Новости 13:08
с чего всё началось
ВМС США опубликовали в твиттере фото эскадры НАТО у границ России в Баренцевом море, состоящие из трех эсминцев «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт», британского фрегата «Кент» и американского корабля снабжения «Сапплай».Дождь13:19
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