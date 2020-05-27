Армия и оружие
Lenta.ruСША показали на видео перехват своего самолета российскими Су-35
Шестой флот ВМС США показал видео, на котором запечатлен перехват американского самолета российскими Су-35. Два коротких ролика опубликованы на YouTube-канале флота. Оба видео названы так: «Небезопасный непрофессиональный перехват самолета P8 ВМС США российскими Су-35 над Средиземным морем».
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с чего всё началось
Шестой флот ВМС США опубликовал в YouTube две видеозаписи, на которых российские истребители Су-35 перехватывают американский самолет-разведчик Poseidon P-8A.Rambler News Service02:49
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Появилось видео перехвата американского самолета российскими истребителями Су-35
Московский Комсомолец02:28
Российские Су-35 сопроводили американский патрульный самолет над Средиземным морем
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