с чего всё началось

Шестой флот ВМС США показал видео, на котором запечатлен перехват американского самолета российскими Су-35. Два коротких ролика опубликованы на YouTube-канале флота. Оба видео названы так: «Небезопасный непрофессиональный перехват самолета P8 ВМС США российскими Су-35 над Средиземным морем».

США показали на видео перехват своего самолета российскими Су-35

Здоровье Роспотребнадзор рассказал о влиянии курения на пациентов с COVID-19 «Роспотребнадзор призывает граждан защитить своё здоровье от разрушительных последствий употребления табака и выполнять рекомендации врачей в контексте предпринимаемых мер по борьбе с COVID-19», — отметили в ведомстве. 49

Происшествия В Подмосковье задержан предполагаемый серийный грабитель Полиция задержала в Подмосковье мужчину, который подозревается в серии нападений на женщин, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова. 2

Энергетика «Газпром» остался без транзита через Польшу Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса. 2,2K

Здоровье Диетолог назвал основную причину набора веса на самоизоляции Ковальков добавил, что за обычные сутки человек может набрать до 150 грамм жировой ткани, однако при стрессе этот показатель увеличивается до 250-300 граммов. 35

Политика Экс-канцлер Германии назвал посла Украины «карликом» — Deutsche Welle Берлин, 27 мая 2020, 08:54 — REGNUM Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер резко отреагировал на критику со стороны посла Украины в Германии Андрея Мельника, сообщило 27 мая издание Deutsche Welle. 1

Экономика Глава Хакасии отчитался о работе правительства за 2019 год Сегодня, 27 мая, Глава Хакасии Валентин Коновалов отчитался о результатах деятельности правительства в 2019 году.

Армия и оружие США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию Новые обвинения США 26 мая на фоне новостей об отступлении Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар, Африканское командование вооруженных сил США (Africom) заявило о том, что Россия перебросила в Ливию для поддержки ЛНА истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее Воздушно-космических сил. 712

Технологии Доступ к майскому обновлению Windows 10 откроется совсем скоро Ранее сообщалось о том, что установка Windows 10 May 2020 Update станет производиться не автоматически, а после появления в Центре обновления Windows соответствующего уведомления, когда пользователь должен сам принять решение обновить систему. 14

Экономика Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК. 344

Экономика Накопительные пенсии в России повысят Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда. 1K

Авто Начались продажи премиального минивэна Volkswagen Viloran Дилерские центры Volkswagen начали принимать заявки от покупателей нового большого минивэна Viloran.

Политика В США назвали условие оперативной подготовки ядерных испытаний «Думаю, это может произойти относительно оперативно», — сообщил представитель Пентагона, отвечая на вопрос издания Defense News о проведении ядерных испытаний в короткие сроки по техническим или геополитическим соображениям. 3

Общество Минобрнауки назвало сроки подачи документов на поступление в вузы В этом году документы на поступление в высшие учебные заведения абитуриенты смогут подать с 20 июня по 17 августа.

Политика В Германии назвали уникальную российскую АЭС атомным ноу-хау Немецкое издание Heise прокомментировало это событие, а также оценило перспективы строительства и дальнейшего экспорта уникальных российских АЭС зарубежным партнерам. 13

Здоровье Минздрав: 101 медик умер в России из-за коронавируса Минздрав России ведет регистр умерших от коронавируса COVID-19 медиков, сообщила директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава Людмила Летникова. 591