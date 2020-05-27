Армия и оружие

Ruposters.ruRuposters.ruСША показали перехват своего самолета-разведчика российскими Су-35

Два российских истребителя Су-35 совершили перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A, сообщила пресс-служба 6-го флота США. Инцидент произошел в международном воздушном пространстве над Средиземным морем 26 мая.
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