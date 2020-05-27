Армия и оружие
Ruposters.ruСША показали перехват своего самолета-разведчика российскими Су-35
Два российских истребителя Су-35 совершили перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A, сообщила пресс-служба 6-го флота США. Инцидент произошел в международном воздушном пространстве над Средиземным морем 26 мая.
Читать в источнике
Оценить1,5K
Подробнее о событии
Показать все источники
Летчик оценил жалобы американцев на перехват самолета-разведчика российскими Су-35
Московский Комсомолец09:01
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 19:48, Ашберн
Общество
Россия создаст новую околоземную орбитальную станцию
Газета.Ru 15:57
Общество
Boeing возобновила производство лайнеров 737 Max
Компания Boeing возобновила остановленное из-за двух авиакатастроф производство лайнеров 737 Мах.
Ведомости 19:25
Кино
«Завораживающий абсурд»: первые отзывы критиков на сериал «Космические войска»
В сети появились первые отзывы на «Космические войска» — новый сериал одного из создателей культового американского «Офиса».
Киноафиша России 05:20
Общество
С 1 июня в Москве разрешат непродовольственную торговлю
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня возобновить торговлю непродовольственными товарами и открыть часть сферы бытовых услуг.
Коммерсантъ 08:58
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости 03:43
Экономика
В России задумались о страховании граждан от безработицы
В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru 08:38
Происшествия
Убийство афроамериканца полицейским вызвало протесты в США
В Миннеаполисе полицейские на глазах у прохожих задушили чернокожего мужчину, умолявшего о пощаде.
Вести.Ru 14:38
Игры
Игрокам GTA V добавили возможность ездить на реальном велосипеде
В GTA V на велотренажёре пока можно ездить только в режиме одиночной игры и по трём маршрутам — 30-километровом городском Лос-Сантос, 16-километровому горному Лос-Сантос-Хиллз и 10-километровому Аламо вдоль побережья.
Популярная механика вчера в 15:35
Финансы
Россияне не перестают забирать валюту из банков
Напомним, 24 апреля сообщалось, что россияне начали массово снимать иностранную валюту с банковских счетов на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть.
Росбалт 04:23
Политика
Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
Космос
Планеты перешли к ретроградному движению. Пора волноваться?
Коперник все объяснил Еще в древности люди заметили, что планеты, двигаясь по небесному своду, порой ведут себя странно, петляют.
РИА Новости вчера в 01:00
Экономика
Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ
Минэнерго предложило сократить установленный до 1 января 2021 года срок моратория на взимание пеней за неуплату услуг ЖКХ.
РИА Новости 25 мая в 22:35
Политика
На грани гражданской войны находятся США, заявил Познер
Соединенные Штаты стоят на пороге гражданской войны, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 10:54
Гаджеты
Xiaomi выпустила 4K-телевизоры Redmi Smart TV X по цене от $280
Китайская компания Xiaomi, как и ожидалось, официально представила сегодня, 26 мая, «умные» телевизоры Redmi Smart TV X: новинки будут доступны в трёх размерах — диагональю 50, 55 и 65 дюймов.
3DNews вчера в 05:11
Киберспорт
В Dota 2 вышел Battle Pass The International 10
Вечером 25 мая разработчики Dota 2 выпустили обновление с Battle Pass, приуроченным к перенесённому The International 10.
Dota2.ru 25 мая в 15:03
Наука
Коронавирус идеально адаптировался к организму человека
Команда ученых из Австралии рассказала об «идеальной адаптированности» коронавируса к человеческому организму.
Lenta.ru вчера в 20:28
Космос
Запуск американских астронавтов отменен
BFM.ru 16:34
Происшествия
Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте ужесточили статью
Двум девушкам и мужчине, устроившим ночной пикник у Вечного огня в Кронштадте, ужесточили статью: вместо вандализма им вменяют в вину осквернение надмогильных сооружений, сообщили в СКР по Санкт-Петербургу.
Вести.Ru 10:42
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК вчера в 17:00
Общество
В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов
Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ 13:50
Энергетика
Оценены запасы нефти и газа в России
Россия обеспечена разведанными запасами нефти на 35 лет, а газа — более чем на 50 лет.
Lenta.ru 19:38
Футбол
Дзагоев назвал самый запоминающийся матч и гол за ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, какой из своих матчей и голов за армейский клуб ему запомнились больше всего.
Sport24.ru 05:39
Здоровье
Новые случаи заболевания коронавирусом выявлены в Приморье
44 новых случая заболевания коронавирусом выявлены в Приморье за минувшие сутки.
Общественное телевидение Приморья 00:01
Политика
Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад журналиста украинского агентства УНИАН Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
РИА Новости 16:53
Общество
В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусной инфекцией
В Москве за истекшие сутки скончался еще 71 пациент с коронавирусом, сообщает городской оперативный штаб.
Ведомости 17:56
Здоровье
Южноуральские ученые создали модель развития эпидемии коронавируса
Ученые из ядерного центра в Снежинске занялись моделированием развития эпидемии в один из первых дней карантина.
Эхо Москвы в Челябинске 08:53
Общество
Утвержден закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Тарифы ОСАГО станут индивидуализированным. Соответствующий закон уже подписал президент страны Владимир Путин.
News-24.ru 04:33
Шоу-бизнес
Названа новая вероятная возлюбленная Эмина Агаларова
Поклонники даже провели собственное расследование, в результате которого выяснили, кто может быть новой возлюбленной артиста.
Дни.ру 08:20
Политика
Помпео заявил, что Китай отнял у Гонконга автономию
Власти Китая давали разъяснения о том, что Гонконг не будет новым законом лишён автономии. Однако в США уже вынесли вердикт.
REGNUM 15:11