Африканское командование Вооруженных сил США показало в своем Twitter-аккаунте спутниковые снимки российской военной техники в Ливии. В ведомстве утверждают, что фотографии доказывают снабжение Москвой частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

США показали спутниковые снимки с российскими «Тиграми» и Су-24 в Ливии

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