Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruСША показали спутниковые снимки с российскими «Тиграми» и Су-24 в Ливии

Африканское командование Вооруженных сил США показало в своем Twitter-аккаунте спутниковые снимки российской военной техники в Ливии. В ведомстве утверждают, что фотографии доказывают снабжение Москвой частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
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США используют «твиттерное право» в информационной борьбе с Россией на ливийских фронтах

iReactor03:54

«Твиттерное право» в действии: фейки США в соцсетях направлены на очернение России в Ливи

Экономика сегодня03:52

Российские бомбардировщики вновь замечены на территории Ливии, и это ещё не всё

Avia.proвчера в 09:36

«Твиттерное право»: как военные США ведут инфовойну с Россией на ливийских фронтах

ФАН01:30

Пентагон снова обвинил ЧВК «Вагнера» в ведении войны в Ливии

ИА Красная Веснавчера в 12:51

США показали спутниковые снимки с российскими «Тиграми» и Су-24 в Ливии

Lenta.ruвчера в 12:11

США обнародовали сомнительные доказательства «российского присутствия» в Ливии

Народные новости02:56
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 04:24, Ашберн
Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

ТАСС 02:20
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Экономика

Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным

Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 03:39
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Единоборства

Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов досрочно победил бойца Александра Емельяненко на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107.
Коммерсантъ вчера в 17:51
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Общество

За сутки в России выявлен ещё 5871 человек с коронавирусом

За минувшие сутки в России выявлен ещё 5871 человек с коронавирусной инфекцией.
Life.ru 03:30
Здоровье

В Ростовской области зарегистрировано 124 новых случая коронавируса

Среди новых случаев коронавируса в Ростове-на-Дону выявлены 56 инфицированных человек.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 03:47
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Происшествия

На Кубани за сутки выявлено 90 носителей коронавируса

Краснодар, 24 июля 2020, 10:54 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, об этом сообщили 24 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 03:54
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Политика

Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru вчера в 11:51
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Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru вчера в 09:24
1,1K
Общество

Мясников рассказал, как отучить водителей смотреть в телефон на дороге

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как отучить водителей пользоваться мобильными телефонами за рулем.
Газета.Ru 03:04
Армия и оружие

Двое сирийских военных ранены в результате атаки Израиля

В результате были ранены двое военнослужащих.
Газета.Ru вчера в 17:32
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Политика

Милонов предложил вернуть графу «национальность» в паспорт

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть в паспорт отметку о национальности.
Российская газета вчера в 03:05
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Авто

«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada

Недавно начались продажи на рынке нашей страны внедорожника Niva с логотипом бренда Lada.
32CARS.ru 02:44
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Происшествия

На юго-западе Москвы снова подрались выходцы из Азербайджана и Армении

В Москве произошла очередная драка между представителями азербайджанской и армянской диаспор, сообщил РБК.
РИА Новости вчера в 12:53
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Политика

Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео

Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список.
Известия вчера в 03:18
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Игры

В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia

Планируется, что Mafia: Definitive Edition официально представят в сентябре. Играть в нее можно будет также на Xbox One и PlayStation.
Evo-rus.com 23 июля в 03:00
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Политика

Трамп: США скупили 90% мировых запасов препарата против коронавируса

Власти США скупили 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир», который применяется для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19, сообщил президент Дональд Трамп.
Коммерсантъ вчера в 21:30
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Происшествия

СК подтвердил возбуждение дела о взятке против чиновника из Югры

Следователи в Ханты-Мансийском автономном округе подтвердили факт возбуждения уголовного дела по статье о получении взятки в отношении заместителя директора департамента промышленности Югры, сообщает в субботу региональное следственное управление СК РФ.
РИА Новости 02:41
9
Общество

В Хабаровск для борьбы с COVID прилетят почти 30 московских врачей

РИА Новости вчера в 21:46
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Интернет

Россиянам сообщили, как защитить гаджеты от вредоносных программ

Партнер и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов рассказал россиянам, как обезопасить свои устройства от вредоносных программ.
МедиаПоток 02:42
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Общество

Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью

Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru 02:09
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Общество

Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход

Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания 23 июля в 08:55
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Происшествия

Почти 70 тыс. жителей Челябинска остались без света из-за сбоя

Интерфакс 02:35
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Религия

Эрдоган разрешил мусульманам молиться в Святой Софии круглосуточно

РБК вчера в 21:35
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Футбол

Гол Уткина в ворота «Зенита» признан лучшим мячом РПЛ в июле

Sports.ru 02:13
Общество

Страховщики назвали новый способ не платить водителям по ОСАГО

Полисы ОСАГО для авто старше трех лет не делают без прохождения техосмотра, однако из-за пандемии COVID-19 власти позволили автомобилистам временно оформлять страховку без диагностической карты.
РИА Новости вчера в 21:38
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Общество

С 1 июля в Москве число новых случаев держится на низком уровне

Как отмечают в Оперштабе, количество выявленных случаев коронавирусной инфекции с 1 июля держится на низком уровне.
Москва 24 23 июля в 04:30
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Энергетика

В России предложили способы остановить рост цен на бензин

Российский топливный союз пожаловался Федеральной антимонопольной службе (ФАС) на рост оптовых цен на бензин и предложил способы остановить удорожание топлива.
Lenta.ru 23 июля в 13:43
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Здоровье

За сутки в Свердловской области выявили 251 случай коронавируса

Уральский меридиан 03:38
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Здоровье

Вологодская область выбилась в лидеры по количеству вшей у населения

Вологодской области досталось седьмое место. Там на 100 000 граждан – 108 случаев педикулеза.
Evo-rus.com вчера в 03:44
9
Общество

Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого

Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском вчера в 16:39
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