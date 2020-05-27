Армия и оружие
РБКСША показали видео перехвата своего самолета российскими Су-35
ВМС США показали видео, на которых зафиксирован перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35 над Средиземным морем. Два ролика опубликованы на YouTube-канале Шестого флота.
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Опубликовано видео перехвата американского самолёта российскими истребителями Су-35
Комсомольская правда04:59
Американцы пожаловались на перехват самолета-разведчика российскими Су-35: видео
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