Армия и оружие

РБКРБКСША показали видео перехвата своего самолета российскими Су-35

ВМС США показали видео, на которых зафиксирован перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35 над Средиземным морем. Два ролика опубликованы на YouTube-канале Шестого флота.
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Опубликовано видео перехвата американского самолёта российскими истребителями Су-35

Комсомольская правда04:59

Перехват американского самолета российскими Су-35 попал на видео

РИА Новости02:13

США показали на видео перехват своего самолета российскими Су-35

Lenta.ru02:47

Появилось видео перехвата самолета ВМС США российскими Су-35

ФАН02:43

Американцы пожаловались на перехват самолета-разведчика российскими Су-35: видео

Московский Комсомолец03:21

ВМС США опубликовали кадры перехвата своего самолета российскими Су-35

Газета.Ru05:34

ВМС США утверждают, что два Су-35 сопровождали самолет-разведчик Poseidon P-8A

ТАССвчера в 18:47
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Религия

На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении

RT на русском 02:15
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Космос

SpaceX впервые запустит астронавтов в космос

Запуск 27 мая станет первым отправлением астронавтов с космодрома Кеннеди с момента последнего полета шаттла NASA в 2011 году.
Популярная механика 25 мая в 03:08
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Общество

Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений

Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
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Авто

В РФ подорожали автомобили с пробегом

Например, трехлетняя LADA Granta, средний ценник которой по итогам четырех месяцев 2020 года почти не изменился (346 600 руб.), в Уфе подорожала на 14% – с 292 200 рублей в январе до 333 700 в апреле.
Автоновости дня вчера в 10:04
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Политика

Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии попал в больницу

Уволенный после двух скандалов бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован в Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии, передает «Медуза».
Новый Век 05:24
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Происшествия

В Алтайском крае за сутки выявили 69 случаев заражения коронавирусом

Шестьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, 21 пациент выписан, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 02:59
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Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
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Шоу-бизнес

Пелагея подала на развод с Телегиным

Певица Пелагея подала документы на расторжение брака с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным, сообщили РИА Новости в пресс-службе Никулинского районного суда Москвы.
РИА Новости 01:47
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Экономика

Накопительные пенсии в России повысят

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости вчера в 08:05
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Общество

В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения

По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости 25 мая в 10:30
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Армия и оружие

США обвинили РФ в переброске авиации в Ливию

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Андрей Красов заявил, что информация о переброске российской боевой авиации в Ливию не соответствует действительности, сообщает Интерфакс .
ИжевскИнфо.РУ 02:04
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Происшествия

Суд оштрафовал больницу в Екатеринбурге за нарушение санитарных норм

Центральная городская клиническая больница № 1 в Екатеринбурге оштрафована на 100 тыс. рублей за нарушение санитарных норм, в том числе использование многоразовых масок и допуск посетителей к пациентам.
ТАСС 02:59
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Происшествия

Пропавшую в Екатеринбурге школьницу нашли живой

Пропавшая 26 мая в Екатеринбурге школьница найдена живой.
ТАСС 05:11
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Общество

Роспотребнадзор требует наказать магазины сети «Красное и белое»

Екатеринбург, 27 мая 2020, 09:09 — REGNUM В Екатеринбурге Роспотребнадзор требует привлечь ООО «Лабиринт-Екатеринург» к административной ответственности за нарушения в сфере санитарно-эпидемиологического законодательства.
REGNUM 02:09
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Экономика

В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ

Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM вчера в 03:06
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Шоу-бизнес

У Александра Овечкина родился второй сын

В звездной семье уже подрастает сын Сергей. Он появился на свет 18 августа 2018 года.
BFM.ru 05:20
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Наука

Способ спасать легкие пациентов с коронавирусом найден

Шведские медики предложили лечить повреждения легочной ткани при помощи стволовых клеток у пациентов, зараженных коронавирусом.
Live24 вчера в 05:48
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Общество

Где и как заболели коронавирусом в Самарской области

В Самарской области зарегистрировано 87 новых случаев заболевания коронавирусом.
СОВА вчера в 04:29
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Футбол

Шикарная невеста Роналду попала на обложку модного журнала

Невеста нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес попала на обложку модного журнала Women's Health.
Спорт-Экспресс вчера в 15:18
Путешествия

АТОР: открытия границ России для туризма не стоит ожидать до сентября

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник попросил россиян воздержаться от поездок на отдых за рубеж, чтобы не завести оттуда коронавирус.
Интерфакс 04:22
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Кино

Киану Ривза нарисовали в образе супергероя Росомахи

Актера Киану Ривза нарисовали в образе супергероя Росомахи из комиксов "Люди Икс", которого он никогда не играл в кино.
Газета.Ru 03:58
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Кино

Netflix выпустил тизер третьего сезона немецкого сериала «Тьма»

Афиша Daily вчера в 08:36
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Здоровье

Коэффициент распространения коронавируса повысился в Самарской области

Ковидные больные стали заражать большее число людей. Об этом свидетельствует рост в регионе коэффициента распространения инфекции.
ГТРК Самара 03:58
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Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.
Коммерсантъ вчера в 08:01
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Происшествия

На Кубани скончался мужчина с диагнозом коронавирус

74-летний житель Сочи больше месяца находился на ИВЛ. Мужчина заболел 11 апреля и сразу был госпитализирован.
Администрация Краснодарского края 04:14
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Армия и оружие

Ответный огонь ЛДНР: Киев призвал Москву отказаться от «логики войны»

Украина в экстренном порядке призвала Россию в ООН отказаться от «насилия и логики войны на оккупированном Донбассе».
Евразия Daily 03:17
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Общество

На Кубани ввели мораторий на курортный сбор

Депутаты законодательного собрания Краснодарского края поддержали предложение главы региона о введении моратория на взимание курортного сбора на Кубани.
Коммерсантъ 05:33
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Общество

В России у кошки подтвердился коронавирус

В России зарегистрирован первый случай COVID-19 у кошек - анализ дал положительный результат после того, как хозяин питомца обратился в московский Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов с просьбой сделать ей тест.
Газета.Ru 01:52
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Политика

Дания назвала условия остановки «Северного потока-2»

Как пишет датская газета Jyllands-Posten, трубопровод привел к конфликту между Россией, США и Германией.
Вестник Кавказа вчера в 11:02
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Политика

Посол Украины в Германии назвал «пощёчиной» идею снять санкции с РФ

Берлин, 27 мая 2020, 12:25 — REGNUM Предложение отменить антироссийские санкции, обнародованное министром федеральной земли Бранденбург по европейским вопросам Катрин Ланге, является «пощёчиной для украинцев», заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью изданию Potsdamer Neuste Nachrichten.
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