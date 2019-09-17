Соединенные Штаты собираются представить доказательства вины Ирана в атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии на Генеральной ассамблее ООН на следующей неделе. Об этом сообщает France 24 со ссылкой на неназванного чиновника США.

США покажут ООН доказательства вины Ирана в атаке на Саудовскую Аравию

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