Армия и оружие
РИА НовостиСША считают, что саудовские НПЗ атаковали с территории Ирана
США считают, что нефтяные объекты Саудовской Аравии атаковали с территории Ирана крылатыми ракетами, в настоящее время Вашингтон собирает доказательства, которые намерен представить на Генеральной ассамблее ООН на следующей неделе, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного чиновника США.
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AFP: США предоставит генассамблее ООН доказательства причастности Ирана к атакам в Саудовской Аравии
Комсомольская правда12:30
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 13:14, Вашингтон
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