Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША «положили ноги на стол» мировой политики, заявила Захарова

Схожая ситуация наблюдается и в мировой экономике: раньше США говорили о главенстве конкуренции, сейчас они занимаются протекционизмом и политическим вмешательством в экономическую жизнь, вводят санкции, напомнила Захарова.
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с чего всё началось

США «положили ноги на стол» мировой политики, заявила Захарова

Официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью РИА Новости рассказала, как за последние годы изменилось поведение США во внешней политике.
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Мария Захарова о политике США: «Положили ноги на мировой стол»

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Телеканал 360°02:47

США «положили ноги на стол» мировой политики, заявила Захарова

РИА Новости01:52
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