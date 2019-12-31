Политика
РИА НовостиСША «положили ноги на стол» мировой политики, заявила Захарова
Схожая ситуация наблюдается и в мировой экономике: раньше США говорили о главенстве конкуренции, сейчас они занимаются протекционизмом и политическим вмешательством в экономическую жизнь, вводят санкции, напомнила Захарова.
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с чего всё началось
Официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью РИА Новости рассказала, как за последние годы изменилось поведение США во внешней политике.РИА Новости01:52
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Загребское «Динамо» отклонило первое предложение «Барселоны» по Ольмо
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Общество
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Анчелотти: «Гвардиола – гений»
В определённые моменты Хосеп - гений, потому что всегда пытается сделать что-то особенное на поле.
Общество
В телефонном минировании зданий по всей России усмотрели украинский след
Украинский след в истории удалось усмотреть после анализа сумм, пропавших у пострадавших от краха биржи.
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Армия и оружие
Daily Mail признала танк Т-14 «Армата» идеальным
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Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
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БАТЭ объявил имя своего нового главного тренера
БАТЭ возглавил главный тренер резервной команды Кирилл Альшевский.
Хоккей
Сборная Канады выиграла Кубок Шпенглера
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Netflix опубликовал список самых популярных фильмов и сериалов года
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