Политика
РИА НовостиСША «положили ноги на стол» мировой политики, заявила Захарова
Схожая ситуация наблюдается и в мировой экономике: раньше США говорили о главенстве конкуренции, сейчас они занимаются протекционизмом и политическим вмешательством в экономическую жизнь, вводят санкции, напомнила Захарова.
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с чего всё началось
Официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью РИА Новости рассказала, как за последние годы изменилось поведение США во внешней политике.РИА Новости01:52
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Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает, что заслуги Илона Маска (SpaceX) и Джеффа Безоса (Blue Origin) преувеличены, а российская космонавтика показывает результаты ничуть не хуже.
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Постановление правительства, которое утверждает правила стимулирующих выплат, подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.
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В Петергофе отказались торжественно расписать Деда Мороза и Снегурочку
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ОМОН встретил пришедших за зарплатой сотрудников SPAR
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Песков: Россия и Белоруссия пока не договорились по нефти и газу
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Пелагея устроила для дочери настоящий праздник. На прошлой неделе стало известно, что певица Пелагея разводится с мужем Иваном Телегиным.
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Курс биткоина к доллару вырос на девять миллионов процентов за 10 лет, пишет Bloomberg.
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Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента
Спорт
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Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал неудачное выступление в гонке на 15 км свободным стилем на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе.
Происшествия
«Казаэронавигация» прокомментировала крушение самолёта в Алма-Ате
Казахстанское госпредприятие «Казаэронавигация» заявило, что предположения представителей авиакомпании BEK AIR о том, что крушение самолёта в Алма-Ате 27 декабря могло произойти из-за спутного следа, не соответствуют действительности.
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Гаджеты
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Анонсированы продажи новых смарт-часов от Xiaomi - Xiaomi Watch Color. Это вторые подобные часы от китайского гиганта.
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Максим опубликовал видео, как весело Лиза играет на детском пианино "Миллион алых роз", а Гарри зажигательно танцует и думает о лайках.
Космос
Ученые приблизились к решению задачи трех тел
Хотя математическая модель, разработанная учеными, не дает решения проблемы трех тел в виде конечных выражений, однако те частные решения, которые можно найти с ее помощью, чрезвычайно важны для понимания астрофизических процессов.
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Новогодний ТВ эфир: программа передач на Новый год 31 декабря для всех каналов
В какое время начнется Новогодняя ночь на Первом, во сколько Россия 1 покажет традиционную «Иронию судьбы», какими концертами, звездными выступлениями и необычными сюрпризами порадует зрителей новогодний эфир других каналов – всё это в подробном расписании программ телепередач всех каналов на Новый год 2020.