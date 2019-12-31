Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША «положили ноги на стол» мировой политики, заявила Захарова

Схожая ситуация наблюдается и в мировой экономике: раньше США говорили о главенстве конкуренции, сейчас они занимаются протекционизмом и политическим вмешательством в экономическую жизнь, вводят санкции, напомнила Захарова.
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с чего всё началось

США «положили ноги на стол» мировой политики, заявила Захарова

Официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью РИА Новости рассказала, как за последние годы изменилось поведение США во внешней политике.
РИА Новости01:52

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Захарова назвала США «положившими ноги на стол» мировой политики

РБК04:56

Захарова рассказала о «ногах США» на столе мировой политики

Известия04:47

Захарова рассказала о ногах США на мировом столе

Lenta.ru02:49

Мария Захарова о политике США: «Положили ноги на мировой стол»

Комсомольская правда03:22

Захарова: США «положили ноги на стол» мировой политики

Телеканал 360°02:47

Захарова заявила, что США «положили ноги на стол» мировой политики

Московский Комсомолец02:23

США «положили ноги на стол» мировой политики, заявила Захарова

РИА Новости01:52
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Происшествия

В Магасе совершили нападение на пост ДПС: есть жертвы

Два человека погибли во время вооруженного нападения на пост ДПС на въезде в Магас 31 декабря 2019 года. Среди погибших — сотрудник полиции.
Вести.Ru 10:42
Происшествия

Неизвестные 13 раз ударили ножом пассажира автобуса в Новой Москве

В Новой Москве двое неизвестных устроили поножовщину в автобусе.
Вести.Ru 11:31
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США направили дополнительные силы в Ирак для охраны посольства

Московский Комсомолец 11:49
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Что будет с рублем в 2020 году – этого никто не ожидал

Эксперты назвали рубль "лучом света" и прогнозировали ему прибавку в 7% в 2020 году.
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Происшествия

В Уфе пропала 12-летняя девочка

КП - Уфа вчера в 11:14
Происшествия

В центре Москвы задержали более 30 человек

На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ 10:24
Здоровье

Медведев утвердил выплаты врачам за выявление онкозаболеваний

Постановление правительства, которое утверждает правила стимулирующих выплат, подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.
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Трамп похвалил быстрое задержание террористов в России по наводке США

Российские власти смогли быстро задержать подозреваемых в подготовке терактов в Санкт-Петербурге, считает президент США Дональд Трамп.
Lenta.ru 09:47
Хоккей

Сборная России разгромила Германию на молодежном чемпионате мира

РИА Новости 11:29
Общество

Россельхознадзор запретил ввоз некоторых видов рыб и креветок из Китая

Известия 06:07
Политика

«Газпром» и «Нафтогаз» заключили новое соглашение о транзите

В ночь на 31 декабря, после пяти дней переговоров в Вене, «Газпром» и «Нафтогаз» подписали весь комплект документов о продлении контракта по транзиту газа через Украину с 1 января 2020 года еще на пять лет.
Коммерсантъ 06:14
Политика

Путин поздравил россиян с Новым годом

Впервые Владимир Путин поздравлял россиян с Новым годом 31 декабря 1999 года — в качестве и.о. президента России.
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Наука

Тупики используют орудия для получения желаемого

В последнее время специалисты находят все больше доказательств того, что животные используют посторонние предметы в получении желаемого.
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Общество

В Петергофе отказались торжественно расписать Деда Мороза и Снегурочку

В одном из ЗАГСов Петергофа отказались торжественно зарегистрировать брак молодоженов в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, сообщает "Фонтанка.ру".
Газета.Ru 09:42
Космос

Лучшие космические снимки 2019 года

Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
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Общество

ОМОН встретил пришедших за зарплатой сотрудников SPAR

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Политика

Песков: Россия и Белоруссия пока не договорились по нефти и газу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Минск еще не договорились по поставкам российской нефти в Белоруссию.
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Шоу-бизнес

Пелагея пришла на новогоднюю елку с дочкой после объявления о разводе

Пелагея устроила для дочери настоящий праздник. На прошлой неделе стало известно, что певица Пелагея разводится с мужем Иваном Телегиным.
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Экономика

Биткоин вырос на девять миллионов процентов за 10 лет

Курс биткоина к доллару вырос на девять миллионов процентов за 10 лет, пишет Bloomberg.
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Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента

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Клебо: борьба за победу на «Тур де Ски» закончена. У меня нет шансов

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал неудачное выступление в гонке на 15 км свободным стилем на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе.
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Происшествия

«Казаэронавигация» прокомментировала крушение самолёта в Алма-Ате

Казахстанское госпредприятие «Казаэронавигация» заявило, что предположения представителей авиакомпании BEK AIR о том, что крушение самолёта в Алма-Ате 27 декабря могло произойти из-за спутного следа, не соответствуют действительности.
RT на русском вчера в 07:07
Технологии

WhatsApp перестанет работать на части устройств

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.
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Гаджеты

Были представлены умные часы Xiaomi Watch Color

Анонсированы продажи новых смарт-часов от Xiaomi - Xiaomi Watch Color. Это вторые подобные часы от китайского гиганта.
ИнфоСМИ вчера в 05:51
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В Саратовской области опрокинулся микроавтобус

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Шоу-бизнес

Дочь Пугачевой и Галкина Лиза научилась играть «Миллион алых роз»

Максим опубликовал видео, как весело Лиза играет на детском пианино "Миллион алых роз", а Гарри зажигательно танцует и думает о лайках.
Аргументы недели 08:21
Шоу-бизнес

Ирина Дубцова заявила, что женщины сами виноваты в домогательствах

РИА Новости 07:22
Космос

Ученые приблизились к решению задачи трех тел

Хотя математическая модель, разработанная учеными, не дает решения проблемы трех тел в виде конечных выражений, однако те частные решения, которые можно найти с ее помощью, чрезвычайно важны для понимания астрофизических процессов.
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Культура

Новогодний ТВ эфир: программа передач на Новый год 31 декабря для всех каналов

В какое время начнется Новогодняя ночь на Первом, во сколько Россия 1 покажет традиционную «Иронию судьбы», какими концертами, звездными выступлениями и необычными сюрпризами порадует зрителей новогодний эфир других каналов – всё это в подробном расписании программ телепередач всех каналов на Новый год 2020.
Городовой 29 декабря в 18:39
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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