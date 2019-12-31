Официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью РИА Новости рассказала, как за последние годы изменилось поведение США во внешней политике.

с чего всё началось

Схожая ситуация наблюдается и в мировой экономике: раньше США говорили о главенстве конкуренции, сейчас они занимаются протекционизмом и политическим вмешательством в экономическую жизнь, вводят санкции, напомнила Захарова.

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