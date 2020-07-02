Армия и оружие
Газета.RuСША получили замену российским ракетным двигателям РД-180
Соединенные Штаты получили первый ракетный двигатель BE-4, который разрабатывался для замены российских РД-180. Об этом сообщили в американской компании United Launch Alliance (ULA). Силовая установка для первой ступени ракеты Vulcan также прибыла в штат Алабама в этом месяце.
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Общество
Опубликовано видео с Кадыровым на похоронах отца Нурмагомедова
РИА Новости 14:17
Армия и оружие
В России более 6,8 тысячи военных вылечились от коронавируса
Свыше 6,8 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 102 человека, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
РИА Новости 13:21
Политика
В Совфеде ответили на отказ Турции признавать Крым
В Совете Федерации отреагировали на слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, отказавшегося признавать воссоединение РФ с Крымом, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:27
Кино
Мультсериал «Бивис и Батт-Хед» получит перезапуск
В 1993-1997 годах вышло семь сезонов сериала, в 2011-м - прошедший почти незамеченным восьмой.
Российская газета 02 июля в 03:51
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском 12:40
Происшествия
Россиянин запер годовалого ребенка в машине в 36-градусную жару
Житель Белгорода запер годовалого ребенка в машине в 36-градусную жару. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 12:29
Происшествия
В московской больнице один пациент насмерть забил другого ходунками
В одной из московских больниц один пациент насмерть забил соседа по палате ходунками.
Вести.Ru 13:57
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН вчера в 10:57
Экономика
«Газпром» выбрал поставщиков труб на 95,5 миллиарда рублей
Общая сумма тендера на поставку 1,3 миллиона труб составила 95,5 миллиарда рублей.
Lenta.ru вчера в 15:05
Автоспорт
Квят после квалификации Гран-при Австрии отметил прогресс «АльфаТаури»
Российский пилот «АльфаТаури» Даниил Квят, показавший 13-й результат в квалификации Гран-при Австрии, видит прогресс в выступлении команды.
Sport24.ru 12:39
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
CT news вчера в 16:28
Экономика
Росстат оценил рост пенсий в России в мае
Москва, 3 июля 2020, 19:53 — REGNUM Средний размер назначенных пенсий в России в мае составил 14 999 рублей, увеличившись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,1% — в годовом выражении.
REGNUM вчера в 12:53
Музыка
Новый клип Blackpink обошел по просмотрам клип «ON» BTS
В сети неустанно обсуждается невероятный прорыв Blackpink, которые смогли побить 3 мировых рекорда Гиннеса по количеству просмотров на YouTube с новым клипом «How You Like That».
Popcake 02 июля в 13:32
Футбол
Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Торино» в Серии А
RT на русском 13:21
Футбол
Тедеско по-русски ответил на вопрос о судействе в матче с «Тамбовом»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча с «Тамбовом» (2:3) в 26-м туре Тинькофф РПЛ по-русски ответил на вопрос о судействе, сказав, что устал уже об этом говорить.
Спорт-Экспресс 13:52
Происшествия
Деревянная церковь XIX века сгорела в томском селе
Деревянное здание XIX века выгорело практически полностью. Площадь пожара составила более 250 квадратных метров.
Интерфакс 06:30
Политика
Поправки к Конституции РФ вступили в силу
Поправки к Конституции Российской Федерации вступают в силу в субботу, 4 июля, говорится в тексте указа президента Владимира Путина, подписанного в минувшую пятницу.
Интерфакс вчера в 17:12
Автоспорт
Хэмилтон избежал наказания и стартует в Австрии вторым
Льюис Хэмилтон занял второе место по итогам квалификационной сессии в Шпильберге, отстав всего на 0,012 секунды от своего напарника Валттери Боттаса.
Motorsport.com Россия 14:13
Происшествия
Российский военный найден мертвым в Гюмри
В армянском городе Гюмри был найден мертвым 20-летний юноша, это российский военнослужащий 102-й военной базы, контрактник.
Вести.Ru 13:36
Футбол
«Крылья Советов» и «Ростов» сыграли вничью в матче с двумя удалениями
В матче было 2 удаления: на 25-й минуте за грубый фол прямая красная карточка была показана защитнику самарцев Владимиру Полуяхтову, а на 55-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Ростова» Даниил Ведерников.
Sport24.ru 13:27
Политика
Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США
Президент России Владимир Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ-сообщества на фасаде здания посольства США в Москве 24 июня.
RT на русском вчера в 09:39
Шоу-бизнес
Обнародовано фото певицы МакSим после долгой реабилитации
В Сети появилось фото певицы МакSим, пропавшей из поля зрения поклонников несколько месяцев назад – после объявленного ухода со сцены и заявления о необходимости как следует восстановить здоровье.
Суть событий 13:16
Общество
Роднина назвала смерть отца Хабиба уроком для не соблюдающих карантин
Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, — урок для не соблюдающих карантин во время пандемии коронавирусной инфекции.
РБК 05:58
Наука
Во Франции нашли свинцовый саркофаг, которому 1,5 тысячи лет
Специалисты подчеркнули, что свинцовый гроб не пропускает воздух. Возраст захоронения – приблизительно 1500 лет.
Evo-rus.com вчера в 14:24
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия вчера в 02:36
Армия и оружие
Газета WSJ заявила об увеличении числа подлодок РФ в Атлантике
Американская газета Wall Street Journal заявила, что российские подводные лодки якобы испытывают силы НАТО в Северной Атлантике.
ФАН 02 июля в 21:14
Политика
Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru 10:06
Армия и оружие
«РИА Новости»: танк «Армата» прошел испытания в беспилотном режиме
Танк «Армата» протестировали в беспилотном режиме, сообщил источник «РИА Новости» в оборонно-промышленном комплексе.
Коммерсантъ вчера в 23:08