Армия и оружие
Газета.RuСША получили ракетный двигатель на замену российского РД-180
Американские ракетчики получили замену российскому двигателю РД-180. На новом двигателе американская ракета должна полететь уже в будущем году.
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Происшествия
В Хабаровском крае трое детей утонули в Амуре
В Ульском районе Хабаровского края утонули трое детей, купаясь в протоке Мариинская, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Российская газета 03:10
Политика
Канье Уэст сообщил о намерении бороться за пост президента США
Канье Уэст вновь заявил, что намерен бороться за пост президента США.
Российская газета вчера в 23:45
Происшествия
Просителя убежища из России застрелили в Австрии
В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России.
Lenta.ru вчера в 18:30
Футбол
«Спартак» проиграл «Тамбову» второй раз в сезоне
Газета.Ru вчера в 22:57
Единоборства
Нурмагомедов поблагодарил Кадырова за поддержку во время болезни отца
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов во время похорон отца, которые прошли накануне в Дагестане, поблагодарил за помощь главу Чечни Рамзана Кадырова.
Sputnik Узбекистан 02:52
Происшествия
Адвокат Ефремова опроверг информацию о завершении расследования ДТП
Расследование дела о ДТП с участием актера Михаила Ефремова, скорее всего, завершится на следующей неделе, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Эльмана Пашаева.
Москва 24 вчера в 15:15
Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
Происшествия
Рейд ОМОН прошел в Петербурге на улице Рубинштейна в ночь на 5 июля
АиФ Санкт-Петербург 02:47
Политика
Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ
Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM 01:03
Общество
На природных территориях Москвы начали встречаться кабаны
Кабаны в последнее время стали чаще встречаться на территории Москвы, этих животных недавно заметили в Битцевском лесу, в природно-историческом парке «Москворецкий», в Троицком и Новомосковском округах, говорится в сообщении пресс-службы «Мосприроды».
РИАМО 02 июля в 07:41
Армия и оружие
Украина намерена развернуть ПКР «Нептун» на Черном и Азовском морях
Газета.Ru вчера в 17:17
Общество
Обвинение запросило шесть лет колонии для журналистки из Пскова
RT на русском 03 июля в 06:33
Общество
Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца
В ближайшие два месяца социальные работники различного ранга получат дополнительные денежные пособия.
Evo-rus.com 03 июля в 03:54
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
Шоу-бизнес
В соцсетях появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации
Фото: Instagram Маргариты Соколовой Из больницы МакSим выписали еще в марте, но работать, давать интервью и участвовать в съемках певица пока не будет.
Общественная служба новостей вчера в 09:23
Происшествия
В Японии из-за наводнений и оползней погибли 16 человек
Токио, 5 июля 2020, 08:26 — REGNUM Число погибших на юго-западе Японии из-за наводнений и оползней, вызванных ливневыми дождями, увеличилось до 16 человек.
REGNUM 01:26
Киберспорт
Авторы Left 4 Dead показали первый постер Back 4 Blood
Игромания.ру вчера в 14:19
Здоровье
В РФ — 6 736 новых случаев коронавируса
По данным оперативного штаба, в России за минувшие сутки было выявлено 6 736 заразившихся коронавирусом — показатель держится на отметке ниже 7 000 уже десятый день подряд.
НТВ 03:30
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России
Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК 03:21
Здоровье
Опасность новой волны коронавируса связали со вспышкой ОРВИ
По мнению специалиста, новая волна заражений ожидается в ноябре-декабре, и она может быть осложнена сезонной вспышкой ОРВИ.
Lenta.ru вчера в 21:27
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
«По данным следствия, в 2016 году Попов, будучи главой департамента Минобрнауки, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию», — пояснил источник агентства «Интерфакс».
Известия 03 июля в 20:43
Шоу-бизнес
Хазанов госпитализирован из-за проблем с сердцем
Ночью самочувствие актера театра и кино ухудшилось, и его доставили в больницу из-за проблем с сердцем.
Evo-rus.com вчера в 11:22
Космос
Парфюмеры совместно с NASA создали духи с запахом космоса
Компания Omega Ingredients, которая базируется в Великобритании и специализируется на производстве экологичных ароматизаторов для пищепрома, создала уникальный аромат с запахом космоса.
Сайт интересных новостей 02 июля в 20:10
Политика
Протестующие у Белого Дома сожгли флаг США после речи Трампа
Lenta.ru вчера в 23:26
Здоровье
Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин
Важную роль в профилактике здоровья сердца и сосудов человека играет витамин D. Его в своем Instagram назвала кардиолог и терапевт Ирина Мурадян.
Lenta.ru вчера в 09:13
Происшествия
Число пострадавших в ДТП на МКАД увеличилось до четырех
Четыре человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на МКАД в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости вчера в 13:09
Общество
В Москве число новых заболевших COVID-19 сократилось почти на 40%
С момента открытия городских пространств в столице число новых заболевших коронавирусной инфекцией сократилось почти на 40%.
Российская газета 03:51
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК 03 июля в 16:25
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили 56 случаев коронавируса
В Пермском крае за сутки выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные опубликовал Роспотребнадзор.
Рифей-Пермь 03 июля в 03:52
Здоровье
«Домашнее» лечение коронавируса в Заполярье оплатит бюджет
Обеспечение противовирусными препаратами больных коронавирусом жителей Заполярья, которые лечатся в амбулаторных условиях возьмёт на себя бюджет Мурманской области.
Северпост вчера в 10:17