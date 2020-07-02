Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuСША получили ракетный двигатель на замену российского РД-180

Американские ракетчики получили замену российскому двигателю РД-180. На новом двигателе американская ракета должна полететь уже в будущем году.
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США получили ракетный двигатель на замену российского РД-180

Газета.Ru03:24

Американской альтернативе двигателей РД-180 предстоит пройти тесты

РЕН ТВвчера в 23:59

Blue Origin доставила метановый двигатель на место сборки тестового образца ракеты Vulcan

N+102 июля в 11:43

США получили замену российским ракетным двигателям

Российская газетавчера в 14:54

Компания United Launch Alliance получила ракетный двигатель BE-4

RT на русскомвчера в 14:28

США получили замену российским двигателям РД-180

РИА Новостивчера в 10:45

США получили первый ракетный двигатель для замены российских РД-180

ТАССвчера в 15:22
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Происшествия

В Хабаровском крае трое детей утонули в Амуре

В Ульском районе Хабаровского края утонули трое детей, купаясь в протоке Мариинская, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Российская газета 03:10
Политика

Канье Уэст сообщил о намерении бороться за пост президента США

Канье Уэст вновь заявил, что намерен бороться за пост президента США.
Российская газета вчера в 23:45
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Происшествия

Просителя убежища из России застрелили в Австрии

В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России.
Lenta.ru вчера в 18:30
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Футбол

«Спартак» проиграл «Тамбову» второй раз в сезоне

Газета.Ru вчера в 22:57
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Единоборства

Нурмагомедов поблагодарил Кадырова за поддержку во время болезни отца

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов во время похорон отца, которые прошли накануне в Дагестане, поблагодарил за помощь главу Чечни Рамзана Кадырова.
Sputnik Узбекистан 02:52
5
Происшествия

Адвокат Ефремова опроверг информацию о завершении расследования ДТП

Расследование дела о ДТП с участием актера Михаила Ефремова, скорее всего, завершится на следующей неделе, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Эльмана Пашаева.
Москва 24 вчера в 15:15
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Происшествия

В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек

В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
47
Происшествия

Рейд ОМОН прошел в Петербурге на улице Рубинштейна в ночь на 5 июля

АиФ Санкт-Петербург 02:47
33
Политика

Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ

Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM 01:03
1,9K
Общество

На природных территориях Москвы начали встречаться кабаны

Кабаны в последнее время стали чаще встречаться на территории Москвы, этих животных недавно заметили в Битцевском лесу, в природно-историческом парке «Москворецкий», в Троицком и Новомосковском округах, говорится в сообщении пресс-службы «Мосприроды».
РИАМО 02 июля в 07:41
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Армия и оружие

Украина намерена развернуть ПКР «Нептун» на Черном и Азовском морях

Газета.Ru вчера в 17:17
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Общество

Обвинение запросило шесть лет колонии для журналистки из Пскова

RT на русском 03 июля в 06:33
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Общество

Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца

В ближайшие два месяца социальные работники различного ранга получат дополнительные денежные пособия.
Evo-rus.com 03 июля в 03:54
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Общество

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
1,8K
Шоу-бизнес

В соцсетях появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации

Фото: Instagram Маргариты Соколовой Из больницы МакSим выписали еще в марте, но работать, давать интервью и участвовать в съемках певица пока не будет.
Общественная служба новостей вчера в 09:23
5
Происшествия

В Японии из-за наводнений и оползней погибли 16 человек

Токио, 5 июля 2020, 08:26 — REGNUM Число погибших на юго-западе Японии из-за наводнений и оползней, вызванных ливневыми дождями, увеличилось до 16 человек.
REGNUM 01:26
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Киберспорт

Авторы Left 4 Dead показали первый постер Back 4 Blood

Игромания.ру вчера в 14:19
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Здоровье

В РФ — 6 736 новых случаев коронавируса

По данным оперативного штаба, в России за минувшие сутки было выявлено 6 736 заразившихся коронавирусом — показатель держится на отметке ниже 7 000 уже десятый день подряд.
НТВ 03:30
Общество

Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России

Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК 03:21
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Здоровье

Опасность новой волны коронавируса связали со вспышкой ОРВИ

По мнению специалиста, новая волна заражений ожидается в ноябре-декабре, и она может быть осложнена сезонной вспышкой ОРВИ.
Lenta.ru вчера в 21:27
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Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

«По данным следствия, в 2016 году Попов, будучи главой департамента Минобрнауки, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию», — пояснил источник агентства «Интерфакс».
Известия 03 июля в 20:43
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Шоу-бизнес

Хазанов госпитализирован из-за проблем с сердцем

Ночью самочувствие актера театра и кино ухудшилось, и его доставили в больницу из-за проблем с сердцем.
Evo-rus.com вчера в 11:22
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Космос

Парфюмеры совместно с NASA создали духи с запахом космоса

Компания Omega Ingredients, которая базируется в Великобритании и специализируется на производстве экологичных ароматизаторов для пищепрома, создала уникальный аромат с запахом космоса.
Сайт интересных новостей 02 июля в 20:10
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Политика

Протестующие у Белого Дома сожгли флаг США после речи Трампа

Lenta.ru вчера в 23:26
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Здоровье

Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин

Важную роль в профилактике здоровья сердца и сосудов человека играет витамин D. Его в своем Instagram назвала кардиолог и терапевт Ирина Мурадян.
Lenta.ru вчера в 09:13
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Происшествия

Число пострадавших в ДТП на МКАД увеличилось до четырех

Четыре человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на МКАД в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости вчера в 13:09
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Общество

В Москве число новых заболевших COVID-19 сократилось почти на 40%

С момента открытия городских пространств в столице число новых заболевших коронавирусной инфекцией сократилось почти на 40%.
Российская газета 03:51
Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК 03 июля в 16:25
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Здоровье

В Пермском крае за сутки выявили 56 случаев коронавируса

В Пермском крае за сутки выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные опубликовал Роспотребнадзор.
Рифей-Пермь 03 июля в 03:52
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Здоровье

«Домашнее» лечение коронавируса в Заполярье оплатит бюджет

Обеспечение противовирусными препаратами больных коронавирусом жителей Заполярья, которые лечатся в амбулаторных условиях возьмёт на себя бюджет Мурманской области.
Северпост вчера в 10:17
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