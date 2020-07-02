Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuСША получили ракетный двигатель на замену российского РД-180

Американские ракетчики получили замену российскому двигателю РД-180. На новом двигателе американская ракета должна полететь уже в будущем году.
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Российский космонавт усомнился в быстром успехе новых американских ракетных двигателей

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США получили ракетный двигатель на замену российского РД-180

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Компания United Launch Alliance получила ракетный двигатель BE-4

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США получили замену российским двигателям РД-180

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Blue Origin доставила метановый двигатель на место сборки тестового образца ракеты Vulcan

N+102 июля в 11:43
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Газета.Ru вчера в 17:17
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РИА Новости 10:26
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Здоровье

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«Русская Весна» сообщала, почему решение о повторном закрытии границы с Украиной было верным, и чем оно обосновано.
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В Петербурге открыли мемориал погибшим в Баренцевом море подводникам

RT на русском 06:45
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Происшествия

В Чикаго при стрельбе погибли четыре человека

Неизвестные открыли стрельбу в ночь на воскресенье в одном из центральных районов города Чикаго (штат Иллинойс), четыре человека погибли, четверо получили ранения.
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Вести.Ru 10:47
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Общее количество активных случаев в стране на текущий момент составляет 220,3 тыс. Россия по числу зарегистрированных случаев коронавируса остается на третьем месте в мире после США (2,8 млн) и Бразилии (1,5 млн).
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Путин оценил принятые поправки к Конституции РФ

Президент Владимир Путин выразил уверенность в том, что внесение поправок в текст Конституции РФ было правильным шагом.
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В Одессе прошёл военно-морской парад в честь дня ВМС Украины

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Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера.
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В России отреагировали на появление в США аналога РД-180

Создание в США аналога российских силовых агрегатов РД-180 не приведет к существенным потерям бюджета.
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В допинг-пробе российской биатлонистки нашли ДНК мужчины

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Тела троих погибших извлечены из-под завалов строящегося здания в Кировской области.
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Пациент с подозрением на бубонную чуму выявлен в Китае

В автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая выявлен пациент с подозрением на бубонную чуму.
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Над рынком углеводородов вновь сгустились тучи.
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Звезда «Дома-2» Элла Суханова показала, в каких условиях родила дочь

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Аномальная жара придет в российские регионы с 5 июля

Специалисты Гидрометцентра предупредили об аномальной жаре в ряде российских регионов с 5 по 7 июля.
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