Армия и оружие
Газета.RuСША получили ракетный двигатель на замену российского РД-180
Американские ракетчики получили замену российскому двигателю РД-180. На новом двигателе американская ракета должна полететь уже в будущем году.
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Армия и оружие
Украина намерена развернуть ПКР «Нептун» на Черном и Азовском морях
Газета.Ru вчера в 17:17
Политика
Появился бэкстейдж со съемок обращения Путина к россиянам
Репортер телеканала «Россия 1» Павел Зарубин показал бэкстейдж записи обращения президента Владимира Путина к россиянам у мемориала подо Ржевом.
Lenta.ru 06:53
Автоспорт
Квят сошел с дистанции Гран-при Австрии из-за прокола колеса
Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят сошел с дистанции Гран-при Австрии на предпоследнем круге.
Sports.ru 10:52
Происшествия
16-летняя россиянка сбежала от удерживавших ее в квартире насильников
В детскую больницу Москвы госпитализировали 16-летнюю девушку, которая рассказала медикам, что ее удерживали в квартире несколько парней.
Lenta.ru 10:14
Политика
Путин поздравил Трампа с Днем независимости США
Газета.Ru 11:32
Происшествия
В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина
В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.
РИА Новости 10:26
Здоровье
К-вирус: на Украине всё хуже, Россия в тройке, ДНР вовремя закрыла границу
«Русская Весна» сообщала, почему решение о повторном закрытии границы с Украиной было верным, и чем оно обосновано.
Rusvesna.su 10:21
Общество
В Петербурге открыли мемориал погибшим в Баренцевом море подводникам
RT на русском 06:45
Происшествия
В Чикаго при стрельбе погибли четыре человека
Неизвестные открыли стрельбу в ночь на воскресенье в одном из центральных районов города Чикаго (штат Иллинойс), четыре человека погибли, четверо получили ранения.
ТАСС 10:18
Общество
В России за сутки выявили свыше 6,7 тысяч новых случаев коронавируса
Общее количество активных случаев в стране на текущий момент составляет 220,3 тыс. Россия по числу зарегистрированных случаев коронавируса остается на третьем месте в мире после США (2,8 млн) и Бразилии (1,5 млн).
Интерфакс 04:12
Кино
Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров десятилетия
Киноканал «Настоящее страшное телевидение» ставил рейтинг лучший топ фильмов ужасов за десять лет.
Live24 04:38
Шоу-бизнес
Наталья Орейро завела микроблог в Instagram
Наталья Орейро опубликовала первое видео в микроблоге в Instagram Стоит отметить, что в последнее время имя Натальи Орейро тесно связано с Россией.
Вокруг ТВ 08:05
Политика
Путин оценил принятые поправки к Конституции РФ
Президент Владимир Путин выразил уверенность в том, что внесение поправок в текст Конституции РФ было правильным шагом.
RT на русском 11:30
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 03 июля в 00:44
Здоровье
В Томске выявлен очаг коронавируса в медицинском НИИ
30 человек, заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2, выявлены в медицинском НИИ в Томске, 5 июля сообщает пресс-служба администрации Томской области.
ИА Красная Весна 09:36
Политика
В Одессе прошёл военно-морской парад в честь дня ВМС Украины
В Одессе сегодня, 5 июля, прошел Военно-морской парад в честь Военно-морских сил Украины. Об этом сообщает сайт президента Украины.
Военное обозрение 10:26
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера.
Известия вчера в 21:16
Шоу-бизнес
Пелагея потеряла голос после развода с хоккеистом Иваном Телегиным
На здоровье певицы сказались недостоверные публикации в СМИ Российская певица Пелагея потеряла голос после развода с хоккеистом Иваном Телегиным, сообщает StarHit.
АМИТЕЛ 08:19
Политика
Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru вчера в 10:06
Политика
В России отреагировали на появление в США аналога РД-180
Создание в США аналога российских силовых агрегатов РД-180 не приведет к существенным потерям бюджета.
Lenta.ru 10:53
Политика
Зеленского уличили в уклонении от уплаты налогов
В ролике финансист Наталья Лютикова утверждает, что 11 зарегистрированных на Украине компаний, ранее принадлежавших нынешнему лидеру страны и его жене, не выплачивали налоги в полном объеме даже после начала вооруженного конфликта в Донбассе.
Lenta.ru 06:20
Происшествия
Тела троих погибших извлекли из-под завалов в Кировской области
Тела троих погибших извлечены из-под завалов строящегося здания в Кировской области.
ТАСС 10:11
Общество
Пациент с подозрением на бубонную чуму выявлен в Китае
В автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая выявлен пациент с подозрением на бубонную чуму.
Известия 10:04
Энергетика
Над нефтяной сверхдержавой сгустились тучи
Над рынком углеводородов вновь сгустились тучи.
РИА Новости 01:00
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Элла Суханова показала, в каких условиях родила дочь
Звезда «Дома-2» Элла Суханова впервые стала мамой 1 июля. Информация о ее беременности появилась в начале апреля.
Вокруг ТВ 03 июля в 03:08
Общество
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак стал дедушкой
В воскресенье, 5 июля, главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак стал дедушкой, об этом рассказала супруга 44-летнего специалиста Анна.
Вести.Ru 07:50
Общество
Аномальная жара придет в российские регионы с 5 июля
Специалисты Гидрометцентра предупредили об аномальной жаре в ряде российских регионов с 5 по 7 июля.
Коммерсантъ 03:47