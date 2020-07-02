Армия и оружие
Газета.RuСША получили ракетный двигатель на замену российского РД-180
Американские ракетчики получили замену российскому двигателю РД-180. На новом двигателе американская ракета должна полететь уже в будущем году.
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Транспорт
Новый платный участок трассы М-4 «Дон» открылся в Воронежской области
Обозреватель Врн вчера в 11:43
Здоровье
Оперштаб: очаг коронавируса выявлен в клинике одного из томских НИИ
Рост числа заразившихся связан с выявленным очагом в клинике одного из томских НИИ.
Вести-Томск 04:17
Происшествия
Просителя убежища из России застрелили в Австрии
В австрийском городе Герасдорф недалеко от Вены застрелили просителя убежища из России.
Известия вчера в 18:25
Происшествия
В Кировской области при обрушении на стройке ТЦ погибли три человека
Несколько рабочих погибли в результате обрушения конструкций стены при строительных работах в городе Зуевка Кировской области.
РБК 05:30
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
Единоборства
Нурмагомедов прокомментировал смерть отца
Lenta.ru 05:10
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Городовой 03 июля в 09:51
Наука
Китайский ученый Чжоу Тан создал плазменный двигатель
Китайский специалист Чжоу Тан сообщил о создании плазменного двигателя.
ToDay News Ufa вчера в 10:02
Наука
Представлена формула для сравнения возраста человека и собаки
После определения возраста клеток ученые выстроили график, дающий более точное сравнение возрастов собаки и человека.
Evo-rus.com 03:03
Общество
Обвинение запросило шесть лет колонии для журналистки из Пскова
RT на русском 03 июля в 06:33
Шоу-бизнес
Максим Галкин вырастил для Аллы Пугачевой розы 10 видов
Внимательные подписчики насчитали на участке у Максима Галкина как минимум с десяток различных видов роз, что однозначно привело поклонников в восторг.
Bimru.ru 03 июля в 11:05
Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК 03 июля в 16:25
Общество
Станцию метро в Берлине переименуют в честь композитора Глинки
Станцию берлинского метро «Морэнштрассе» (Mohrenstraße) хотят переименовать в станцию «Улица Глинки».
Вечерняя Москва 03 июля в 15:43
Политика
Двоюродный племянник Путина может стать лидером антикоррупционной партии
Двоюродный племянник президента России Владимира Путина, бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин выдвинут на должность руководителя партии «Народ против коррупции».
Коммерсантъ 04:28
Общество
ВОЗ прекратила испытания трех препаратов против COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратила испытания противомалярийного гидроксихлорохина и препаратов для носителей ВИЧ лопинавир и ритонавир в качестве средств для лечения пациентов с COVID-19.
Интерфакс 03:50
Политика
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости вчера в 12:52
Происшествия
Более 20 человек погибли от ударов молний на севере Индии
За последние сутки по меньшей мере 23 человека погибли и 29 пострадали в результате ударов молний в штате Уттар-Прадеш на севере Индии.
РБК 02:35
Космос
SpaceX сравнялась с Россией, ЕС и Японией вместе взятыми по количеству космических пусков за год
Одиннадцать пусков SpaceX в 2020 году соответствует общему количеству космических стартов, которые в этом году провели Россия, ЕС и Япония вместе взятые.
3DNews 01 июля в 19:10
Политика
Сенатор от Крыма назвал главного врага Украины
Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа в интервью украинским СМИ заявил, что главным врагом страны является РФ, которая имеет вторую в мире по численности армию.
РИА Новости 04:26
Общество
В США выявлено рекордное число случаев коронавируса за сутки
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The Washington Post, происходящее в США скорее можно назвать новым антирекордом коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 00:20
Армия и оружие
«В НАТО удивятся»: чем вооружат новый российский истребитель
Уничтожение целей на расстоянии нескольких сотен километров, ювелирная точность бомбовых ударов и надежно защищенная аппаратура — вместе с новейшими бомбами и ракетами авиационный комплекс пятого поколения Су-57 получит продвинутую электронику для их наведения.
РИА Новости 01:00
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 03 июля в 02:36
Технологии
В России разработан новый метод обнаружения самолетов-невидимок
Речь идет о принципиально новом способе обнаружения объектов, созданных по технологии "стелс", разработанном в Радиотехническом институте имени академика Минца.
Российская газета 03:13
Шоу-бизнес
Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей вчера в 10:24
Происшествия
В Москве один человек погиб в ДТП с грузовиком на МКАД
Один человек погиб и двое пострадали при столкновении грузового и легкового автомобилей в Москве.
РБК 04:31