Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuСША получили ракетный двигатель на замену российского РД-180

Американские ракетчики получили замену российскому двигателю РД-180. На новом двигателе американская ракета должна полететь уже в будущем году.
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США получили ракетный двигатель на замену российского РД-180

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