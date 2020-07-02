Армия и оружие
КоммерсантъСША получили замену российским ракетным двигателям РД-180
Первый тестовый жидкостный ракетный двигатель BE-4, который должен заменить российский аналог — РД-180, прибыл на завод в Алабаме, сообщила компания United Launch Alliance (ULA, совместное предприятие корпораций Boeing и Lockheed Martin).
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Двое погибли в результате стрельбы в ночном клубе в Южной Каролине
В результате стрельбы в ночном клубе в городе Гринвилл, штат Южная Каролина, погибли два человека, ещё восемь получили ранения и госпитализированы, уточняет WYFF со ссылкой на полицию.
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Московские армейцы в матче 26-го тура РПЛ разгромили хозяев со счетом 0:4.
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Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек
В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
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Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ
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Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа в интервью украинским СМИ заявил, что главным врагом страны является Россия, которая имеет вторую в мире по численности армию.
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Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
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Яхту-ледокол Олега Тинькова спустили на воду
Компания Damen Yachting спустила на воду 77-метровое судно La Datcha в портовом городе Флиссинген.
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В Австрии убит гражданин России, просивший политического убежища
Гражданина России застрелили в субботу в городе Герасдорф близ Вены, сообщает ТАСС со ссылкой на австрийскую полицию.
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Над нефтяной сверхдержавой сгустились тучи
Над рынком углеводородов вновь сгустились тучи.
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В России увидели возможность для Канье Уэста стать президентом США
Американский рэпер Канье Уэста имеет большие шансы стать кандидатом в президенты США, заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Национальная служба новостей 07:57
Политика
Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу
На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru 03 июля в 10:02
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Гонщик «Ред Булла» Ферстаппен объявил об отказе вставать на колено
Ранее пилот "Феррари" Шарль Леклер объяснил отказ вставать на колено перед стартом Гран-при Австрии "Формулы-1".
Газета.Ru 08:13
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В Кировской области при обрушении на стройке ТЦ погибли три человека
В пресс-службе МЧС России РБК сообщили, что в результате обрушения погибли три человека и один пострадал.
РБК 05:30
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Назван единственно правильный способ разморозки продуктов
Самым эффективным и безопасным способом специалист называет размораживание в холодильнике.
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Дикие кабаны не станут нападать на человека без повода, поэтому при встрече с животным следует замереть и постараться не привлекать к себе внимание.
Известия 03:23
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Фильм Данилы Козловского «Чернобыль» покажут в США
Показ картины в России назначили на 22 октября. Теперь фильм посмотрят и в США, права уже купила компания Capelight Pictures.
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В удостоверениях личности в Нидерландах уберут графу «пол»
Как отмечает министр, данным шагом правительство страны намерено «там, где это возможно, отказаться от необязательной регистрации пола», а граждане Нидерландов должны «создать свою собственную идентичность и жить в полной свободе и безопасности».
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Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак стал дедушкой
В воскресенье, 5 июля, главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак стал дедушкой, об этом рассказала супруга 44-летнего специалиста Анна.
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Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
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На дне океана у берегов Австралии впервые нашли древние поселения
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«МБХ медиа»: самолет Светланы Медведевой приземлился в Барселоне
Самолет Bombardier Global 5000 с бортовым номером M-SKSM, на котором передвигается супруга экс-премьера Светлана Медведева, приземлился в аэропорту Барселоны.
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Мыльная пленка позволила пронаблюдать разветвлённый поток света
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