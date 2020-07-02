Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъСША получили замену российским ракетным двигателям РД-180

Первый тестовый жидкостный ракетный двигатель BE-4, который должен заменить российский аналог — РД-180, прибыл на завод в Алабаме, сообщила компания United Launch Alliance (ULA, совместное предприятие корпораций Boeing и Lockheed Martin).
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