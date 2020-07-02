Армия и оружие
РИА НовостиСША получили замену российским ракетным двигателям РД-180
Компания United Launch Alliance сообщила в твиттере, что получила от Blue Origin первый ракетный двигатель BE-4, созданный для замены российских РД-180. Агрегат не является серийным, его будут использовать для испытаний вместе с носителем, заявил представитель Blue Origin порталу Space News.
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Россиян предупредили о жаре и грозах в ближайшие дни
В ряде российских регионов в ближайшие дни ожидаются экстремальная жара и сильнейшие грозы.
ФАН вчера в 00:25
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Сериал по мотивам фильма «Текст» появился в Сети
Премьера расширенной версии картины состоялась третьего июля.
Evo-rus.com 08:40
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Доктор Мясников выявил у пациента опасную болезнь с помощью мороженого
Главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1», как выявил у пациента опасное заболевание с помощью мороженого.
Lenta.ru 11:02
Футбол
Новиков заявил, что «Динамо» сохраняет шансы на попадание в еврокубки
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков после домашнего поражения от «Арсенала» в 26-м туре РПЛ (0:1) высказался о причинах неудачи в игре с туляками и шансах бело-голубых попасть в еврокубки.
Спорт-Экспресс 12:05
Игры
Sony выпустит игру Horizon Zero Dawn для PC 7 августа
Игра Horizon Zero Dawn Complete Edition станет доступна для ПК 7 августа.
Экономика сегодня 11:05
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
CT news вчера в 16:28
Игры
Cyberpunk 2077 будет поддерживать только ОС Windows 7 и 10
Разработчики отметили, ролевой экшн будет поддерживать только DirectX 12, работающий в операционных системах от Microsoft Windows 7 и 10, обладатели же "восьмёрки" вынуждены отказаться от покупки или переходить ради неё на последнюю версию ОС, что приведёт к дополнительным тратам.
Актуальные Новости 02 июля в 10:58
Политика
Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru 10:06
Экономика
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья
"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru 08:42
Общество
ПФР разъяснил россиянам новый порядок выплаты пенсий в июле
Как сообщили в пресс-службе ПФР, новый порядок оформлений, перерасчета и назначения пенсий начнет действовать в июле.
iReactor вчера в 13:30
Политика
МИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле
Разведка США, которая обвиняет Россию в сговоре с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России), участвует в наркотрафике.
Коммерсантъ 07:14
Общество
Роднина: смерть Абдулманапа Нурмагомедова для многих станет уроком
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
RT на русском 04:05
Шоу-бизнес
Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей 10:24
Здоровье
Защищающий от рака и укрепляющий кости продукт назвал диетолог
Live24 вчера в 12:31
Общество
Обвинение запросило шесть лет колонии для журналистки из Пскова
RT на русском вчера в 06:33
Политика
В Госдуме предложили присвоить Путину титул «Владимир-объединитель»
Фёдоров считает, что Путину титул нужно присвоить «обязательно, но только после того, как он закончит реформу по восстановлению отечества, его свободы и независимости».
ИА Красная Весна 10:18
Музыка
«Мелодия» выпустила диск Антона Батагова
«Фирма Мелодия» представляет новый диск пианиста и композитора Антона Батагова «Солнечная ночь».
Орфей вчера в 07:48
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv вчера в 00:44
Авто
Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
В сети появились изображения нового внедорожника от УАЗ.
Evo-rus.com 11:47
Происшествия
В штате Вашингтон автомобиль въехал в толпу протестующих
На перекрытой автомагистрали I-5 в штате Вашингтон автомобиль въехал в толпу протестующих. Об этом 4 июля сообщил телеканал ABC News.
Известия 08:56
Футбол
«Спартак» и «Тамбов» объявили составы на матч 26-го тура РПЛ
Московский «Спартак» и «Тамбов» объявили свои стартовые составы на матч 26-го тура чемпионата России.
Вечерняя Москва 10:53
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском 12:40
Здоровье
Война с вирусом: пандемия, возможно, ускорила смерть свободного рынка, в США проводят COVID-вечеринки
Погибли от коронавируса 529 555 человек, полностью вылечились – 6 363 696 человек. В США выявлены 2,89 миллиона зараженных.
Gorod48 11:03
Автоспорт
Феттель: Задние колеса сильно скользили
Motorsport.com Россия 10:22
Происшествия
Три человека пострадали в ДТП на МКАД в Москве
Газета.Ru 10:48
Общество
Голландская прокуратура удовлетворена решениями судьи по делу MH17
Голландская прокуратура удовлетворена вынесенными в пятницу решениями по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года.
ТАСС вчера в 10:49
Шоу-бизнес
Появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации
Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова разместила в своем инстаграме фотографию, на которой артистка стоит на теннисном корте с тренером.
РИА Новости 08:48
Экономика
Росстат оценил рост пенсий в России в мае
Москва, 3 июля 2020, 19:53 — REGNUM Средний размер назначенных пенсий в России в мае составил 14 999 рублей, увеличившись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,1% — в годовом выражении.
REGNUM вчера в 12:53