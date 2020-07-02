Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСША получили замену российским ракетным двигателям РД-180

Компания United Launch Alliance сообщила в твиттере, что получила от Blue Origin первый ракетный двигатель BE-4, созданный для замены российских РД-180. Агрегат не является серийным, его будут использовать для испытаний вместе с носителем, заявил представитель Blue Origin порталу Space News.
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В США нашли замену российским ракетным двигателям РД-180

РЕН ТВ12:21

В США получили замену российским ракетным двигателям РД-180

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Blue Origin поставила ULA первый метановый ракетный двигатель BE-4

Naked Science02 июля в 03:51

США получили замену российским ракетным двигателям РД-180

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Boeing и Lockheed Martin впервые получили замену РД-180

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N+102 июля в 11:43

США получили замену российским ракетным двигателям РД-180

Газета.Ru11:03
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Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

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В штате Вашингтон автомобиль въехал в толпу протестующих

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