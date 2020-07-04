США получили замену российским ракетным двигателям РД-180

Компания United Launch Alliance сообщила в твиттере, что получила от Blue Origin первый ракетный двигатель BE-4, созданный для замены российских РД-180. Агрегат не является серийным, его будут использовать для испытаний вместе с носителем, заявил представитель Blue Origin порталу Space News.