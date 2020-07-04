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РИА НовостиРИА Новости

США получили замену российским ракетным двигателям РД-180

Компания United Launch Alliance сообщила в твиттере, что получила от Blue Origin первый ракетный двигатель BE-4, созданный для замены российских РД-180. Агрегат не является серийным, его будут использовать для испытаний вместе с носителем, заявил представитель Blue Origin порталу Space News.В источнике
Подробнее о событии

Blue Origin доставила метановый двигатель на место сборки тестового образца ракеты Vulcan

N+12 июля в 11:43

США получили замену российским ракетным двигателям

Российская газета14:54

Компания United Launch Alliance получила ракетный двигатель BE-4

RT на русском14:28

США получили первый ракетный двигатель на замену российским РД-180

РБК14:22

В США нашли замену российским ракетным двигателям РД-180

РЕН ТВ12:21

США получили замену российским ракетным двигателям РД-180

РИА Новости10:45

США получили первый ракетный двигатель для замены российских РД-180

ТАСС15:22
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Сенатор и крымские татары прокомментировали отказ Турции признать Крым

В свою очередь, сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил, что Крыму не нужно признание со стороны Турции - главное, чтобы Россия признавала и поддерживала регион.
Газета.Ru14:30
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Росстат оценил рост пенсий в России в мае

Москва, 3 июля 2020, 19:53 — REGNUM Средний размер назначенных пенсий в России в мае составил 14 999 рублей, увеличившись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,1% — в годовом выражении.
REGNUMвчера в 12:53
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«Крылья Советов» и «Ростов» сыграли вничью в матче с двумя удалениями

В матче было 2 удаления: на 25-й минуте за грубый фол прямая красная карточка была показана защитнику самарцев Владимиру Полуяхтову, а на 55-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Ростова» Даниил Ведерников.
Sport24.ru13:27
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Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США

Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ruвчера в 12:46
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Volvo отзовет более 1,6 тыс. автомобилей в России

Шведская компания отзывает более 2,1 млн автомобилей по всему миру из-за дефекта троса в креплении ремней безопасности передних кресел, по причине которого снижается эффективность всего механизма.
32CARS.ruвчера в 01:46
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