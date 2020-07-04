США получили замену российским ракетным двигателям РД-180
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Компания United Launch Alliance сообщила в твиттере, что получила от Blue Origin первый ракетный двигатель BE-4, созданный для замены российских РД-180. Агрегат не является серийным, его будут использовать для испытаний вместе с носителем, заявил представитель Blue Origin порталу Space News.В источнике
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