Армия и оружие
ИзвестияСША получили замену российским ракетным двигателям РД-180
Американская компания United Launch Alliance получила первый ракетный двигатель BE-4, созданного для замены российских РД-180, от корпорации Blue Origin. Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.
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Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
Газета.Ru вчера в 21:19
Авто
Названы частые привычки водителей, которые негативно влияют на авто
На авто с механической коробкой передач сцепление будет постоянно под нагрузкой, что приводит к быстрому выходу из строя подшипника и фрикционных дисков.
Волга-Медиа вчера в 14:23
Политика
Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ
Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM 01:03
Футбол
«Спартак» проиграл «Тамбову» второй раз в сезоне
Газета.Ru вчера в 22:57
Политика
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости вчера в 12:52
Космос
Туристы подписали контракты на полет к МКС на «Союзе»
Газета.Ru вчера в 20:56
Футбол
«Челси» разгромил «Уотфорд» в матче чемпионата Англии
РИА Новости вчера в 17:30
Общество
Максим Фадеев раскрыл секрет похудения
Продюсер Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором ответил диетологам, которые раскритиковали его метод похудения (недавно Фадеев сообщил, что сбросил 100 килограммов лишнего веса), а также раскрыл секрет такой трансформации.
РИА Новости 03 июля в 07:09
Общество
В России провели более 21 миллиона тестов на коронавирус
«В Российской Федерации проведено более 21 миллиона тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.
Lenta.ru 01:58
Общество
В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19
Шесть детей оказались в числе 99 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области, общее число зараженных достигло 6645 человек, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 02 июля в 04:47
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого
Новая программа затронет примерно 0,5 млн компаний со штатом в 1,5 млн человек.
Evo-rus.com 01:01
Шоу-бизнес
Хазанов госпитализирован из-за проблем с сердцем
Ночью самочувствие актера театра и кино ухудшилось, и его доставили в больницу из-за проблем с сердцем.
Evo-rus.com вчера в 11:22
Политика
Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru вчера в 10:06
Авто
Названы шесть совершаемых водителями «глупостей»
Lenta.ru 01:58
Происшествия
Генпрокуратура отменила постановление по делу о коррупции следователя
Постановление по уголовному делу против следователя центрального аппарата Следкома РФ Руслана Миниахметова отменили.
Общественная служба новостей 03 июля в 17:39
Политика
Протестующие у Белого дома сожгли флаг США после речи Трампа
Известия вчера в 23:47
Происшествия
Просителя убежища из России застрелили в Австрии
В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России.
Lenta.ru вчера в 18:30
Гаджеты
За последние два года меньше всего подешевел iPhone XR
Специалисты подсчитали, что меньше всего за последние 2 года скинул в цене смартфон iPhone XR.
Evo-rus.com вчера в 05:20
Футбол
ЦСКА выиграл у «Ахмата» 4:0 в матче РПЛ
Коммерсантъ вчера в 15:21
Происшествия
В Японии из-за наводнений и оползней погибли 16 человек
Токио, 5 июля 2020, 08:26 — REGNUM Число погибших на юго-западе Японии из-за наводнений и оползней, вызванных ливневыми дождями, увеличилось до 16 человек.
REGNUM 01:26
Общество
Во Владимирской области выявлены 47 новых носителей коронавируса
Владимир, 4 июля 2020, 13:13 — REGNUM Во Владимирской области 4 июля подтверждено 47 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
REGNUM вчера в 06:13
Армия и оружие
Российские С-400 трижды испытали на американских F-22 и F-35
Речь идёт не только «стелс»-истребителях F-35, но и о куда более секретных F-22, которые как минимум трижды появлялись в радиусе обнаружения и поражения «Триумфов».
Avia.pro вчера в 20:01
Экономика
К доплате за март пониженные тарифы страховых взносов не применяются
Если же фирма по ошибке недоплатила работникам за март, обнаружила ошибку и доплатила необходимую сумму уже во втором квартале, применить пониженный тариф по страховым взносам к этой доплате она не вправе.
Бухгалтерия.ру 03 июля в 02:28
Наука
В затопленных пещерах Мексики обнаружены шахты древних индейцев
Специалисты исследовали примерно семь километров подземных пространств и нашли в них останки древних людей, которые, кстати, неплохо сохранились.
Evo-rus.com вчера в 12:08
Шоу-бизнес
Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей вчера в 10:24
Космос
Российские ученые отказались от разработки медицинского модуля для МКС
Деловое.ТВ 03 июля в 08:46
Гаджеты
Samsung оснастила Galaxy M41 аккумулятором на 6,8 тысячи мАч
Сетевым информаторам стало известно, что инженеры Samsung оснастили новый смартфон среднего уровня М41 емкой батареей на 6,8 тысячи мАч.
Faktom 02:15
Армия и оружие
Украина намерена развернуть ПКР «Нептун» на Черном и Азовском морях
Военно-морские силы (ВМС) Украины намерены в 2021 году разместить на Черном и Азовском морях несколько дивизионов противокорабельных комплексов с крылатыми ракетами "Нептун".
Газета.Ru вчера в 17:17