Армия и оружие
ИзвестияСША получили замену российским ракетным двигателям РД-180
Американская компания United Launch Alliance получила первый ракетный двигатель BE-4, созданного для замены российских РД-180, от корпорации Blue Origin. Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.
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Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Городовой 03 июля в 09:51
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в беспилотном режиме
Танк на тяжелой гусеничной платформе "Армата" отработал режим работы без экипажа в ходе предварительных испытаний.
Москва 24 вчера в 00:55
Политика
Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ
Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM 01:03
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов отблагодарил Рамзана Кадырова за поддержку и помощь
BetOn вчера в 14:42
Общество
Аферу с 83 тоннами поддельных слитков золота вскрыли в Китае
Китайский производитель ювелирных изделий Wuhan Kingold Jewelry использовала поддельные золотые слитки.
МИР 24 03 июля в 05:11
Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
Космос
Запуск ракеты Electron в Новой Зеландии завершился неудачей
Запуск ракеты Electron американской компании Rocket Lab с полуострова Махия в Новой Зеландии окончился неудачей.
ТАСС вчера в 20:34
Шоу-бизнес
Жена Уилла Смита завела любовника с согласия мужа
По словам Алсины, Уилл Смит сам благословил эту связь, поскольку его брак «трансформировался в партнерство».
РЕН ТВ вчера в 18:41
Политика
Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США
Американский рэп-музыкант Канье Уэст заявил о своём намерении баллотироваться на пост президента США.
RT на русском вчера в 22:16
Общество
В Минобрнауки заявили о праве вузов перенести начало учебного года
Если в регионе к сентябрю не стабилизируется ситуация с коронавирусом, то российские вузы могут самостоятельно перенести начало учебного года на срок до двух месяцев, пока ситуация с распространением инфекции не нормализуется.
Газета.Ru 02 июля в 10:26
Общество
Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца
Если случаи заражения среди пациентов медучреждения были зафиксированы, сотрудники получат по 35 тыс.
Цензуры.Нет 03 июля в 15:31
Происшествия
Из-за ливней на юго-западе Японии погибли 18 человек
На юго-западе Японии из-за ливней погибли 18 человек, семеро пропали без вести, один человек госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.
Российская газета вчера в 20:37
Политика
Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов
Экономика России пережила удар пандемии COVID-19 и последствий глобального спада мировых цен на нефть, отметил Владимир Путин в ходе встречи в пятницу с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.
Газета.Ru 03 июля в 13:33
Футбол
«Челси» разгромил «Уотфорд» в матче чемпионата Англии
РИА Новости вчера в 17:30
Кино
Джейсон Момоа озвучит снеговика Фрости в детском фильме
Звезда "Аквамена" и "Игры престолов" Джейсон Момоа озвучит главного героя в детском фильме о снеговике Фрости.
Piter.tv 03 июля в 00:57
Общество
Власти Уфы изымают многоквартирный дом – Жильцов выселят
Власти Уфы приняли решение изъять двухэтажный жилой дом в Ленинском районе.
UfaTime.ru вчера в 23:24
Общество
«МБХ медиа»: самолет Светланы Медведевой приземлился в Барселоне
Самолет Bombardier Global 5000 с бортовым номером M-SKSM, на котором передвигается супруга экс-премьера Светлана Медведева, приземлился в аэропорту Барселоны.
Znak.com вчера в 06:33
Наука
Причина алмазных дождей на Уране и Нептуне была найдена
В ходе эксперимента выяснилось, что особые погодные условия, которые царят в их недрах, способствуют тому, чтобы углероды превращались в алмазы.
Evo-rus.com вчера в 04:21
Экономика
Экономист предсказал массовые банкротства россиян осенью
Селянин уверен, что два эти факта взаимосвязаны и приведут к волне банкротства россиян уже этой осенью.
MOS.news 00:22
Шоу-бизнес
Ксения Бородина и Курбан Омаров отпраздновали деревянную свадьбу
Ксения и Курбан поженились 3 июля 2015 года в Кутузовском ЗАГСе.
RuNews24.ru вчера в 06:39
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
Здоровье
В Хакасии за сутки коронавирусом заразились 42 человека
Двое пациентов за сутки прошли лечение и побороли болезнь. Общее число выздоровевших — 1390 человек.
ИА 1-Line 00:43
Здоровье
Опасность новой волны коронавируса связали со вспышкой ОРВИ
По мнению специалиста, новая волна заражений ожидается в ноябре-декабре, и она может быть осложнена сезонной вспышкой ОРВИ.
Lenta.ru вчера в 21:27
Общество
В Госдуме допустили условное наказание для журналистки Прокопьевой
Газета.Ru вчера в 13:27
Происшествия
В Цюрихе сотрудница зоопарка умерла после нападения тигрицы
Сотрудница зоопарка в Цюрихе скончалась после нападения амурской тигрицы. Об этом сообщает портал 20 Minuten.
РБК вчера в 16:47
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия 03 июля в 20:43
Политика
Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru вчера в 10:06
Политика
Опубликован обновленный текст Конституции
Текст Конституции России с поправками, принятыми на общероссийском голосовании, опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 00:04
Происшествия
В Киеве в массовой драке со стрельбой пострадали три человека
Три человека пострадали в результате массовой драки со стрельбой, которая произошла в Киеве на Украине, правоохранители завели уголовное дело, сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева в субботу.
РИА Новости вчера в 05:20