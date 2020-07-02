Армия и оружие

ИзвестияИзвестияСША получили замену российским ракетным двигателям РД-180

Американская компания United Launch Alliance получила первый ракетный двигатель BE-4, созданного для замены российских РД-180, от корпорации Blue Origin. Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.
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Американской альтернативе двигателей РД-180 предстоит пройти тесты

РЕН ТВвчера в 23:59

США получили замену российским двигателям РД-180

РИА Новостивчера в 10:45

США получили замену российским ракетным двигателям

Российская газетавчера в 14:54

Компания United Launch Alliance получила ракетный двигатель BE-4

RT на русскомвчера в 14:28

США получили первый ракетный двигатель для замены российских РД-180

ТАССвчера в 15:22

Blue Origin доставила метановый двигатель на место сборки тестового образца ракеты Vulcan

N+102 июля в 11:43

Blue Origin поставила ULA первый метановый ракетный двигатель BE-4

Naked Science02 июля в 03:51
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 01:08, Ашберн
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Протестующие в Балтиморе снесли памятник Колумбу

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Танк Т-14 «Армата» испытали в беспилотном режиме

Танк на тяжелой гусеничной платформе "Армата" отработал режим работы без экипажа в ходе предварительных испытаний.
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Хабиб Нурмагомедов отблагодарил Рамзана Кадырова за поддержку и помощь

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Происшествия

В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек

В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
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Запуск ракеты Electron в Новой Зеландии завершился неудачей

Запуск ракеты Electron американской компании Rocket Lab с полуострова Махия в Новой Зеландии окончился неудачей.
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По словам Алсины, Уилл Смит сам благословил эту связь, поскольку его брак «трансформировался в партнерство».
РЕН ТВ вчера в 18:41
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Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США

Американский рэп-музыкант Канье Уэст заявил о своём намерении баллотироваться на пост президента США.
RT на русском вчера в 22:16
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Общество

В Минобрнауки заявили о праве вузов перенести начало учебного года

Если в регионе к сентябрю не стабилизируется ситуация с коронавирусом, то российские вузы могут самостоятельно перенести начало учебного года на срок до двух месяцев, пока ситуация с распространением инфекции не нормализуется.
Газета.Ru 02 июля в 10:26
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Общество

Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца

Если случаи заражения среди пациентов медучреждения были зафиксированы, сотрудники получат по 35 тыс.
Цензуры.Нет 03 июля в 15:31
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Происшествия

Из-за ливней на юго-западе Японии погибли 18 человек

На юго-западе Японии из-за ливней погибли 18 человек, семеро пропали без вести, один человек госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.
Российская газета вчера в 20:37
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Политика

Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов

Экономика России пережила удар пандемии COVID-19 и последствий глобального спада мировых цен на нефть, отметил Владимир Путин в ходе встречи в пятницу с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.
Газета.Ru 03 июля в 13:33
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Звезда "Аквамена" и "Игры престолов" Джейсон Момоа озвучит главного героя в детском фильме о снеговике Фрости.
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Общество

Власти Уфы изымают многоквартирный дом – Жильцов выселят

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Общество

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Самолет Bombardier Global 5000 с бортовым номером M-SKSM, на котором передвигается супруга экс-премьера Светлана Медведева, приземлился в аэропорту Барселоны.
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Наука

Причина алмазных дождей на Уране и Нептуне была найдена

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Экономика

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Шоу-бизнес

Ксения Бородина и Курбан Омаров отпраздновали деревянную свадьбу

Ксения и Курбан поженились 3 июля 2015 года в Кутузовском ЗАГСе.
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Общество

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
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Двое пациентов за сутки прошли лечение и побороли болезнь. Общее число выздоровевших — 1390 человек.
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Здоровье

Опасность новой волны коронавируса связали со вспышкой ОРВИ

По мнению специалиста, новая волна заражений ожидается в ноябре-декабре, и она может быть осложнена сезонной вспышкой ОРВИ.
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Происшествия

В Цюрихе сотрудница зоопарка умерла после нападения тигрицы

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Опубликован обновленный текст Конституции

Текст Конституции России с поправками, принятыми на общероссийском голосовании, опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.
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Происшествия

В Киеве в массовой драке со стрельбой пострадали три человека

Три человека пострадали в результате массовой драки со стрельбой, которая произошла в Киеве на Украине, правоохранители завели уголовное дело, сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева в субботу.
РИА Новости вчера в 05:20
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