Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъСША получили замену российским ракетным двигателям РД-180

Первый тестовый жидкостный ракетный двигатель BE-4, который должен заменить российский аналог — РД-180 прибыл на завод в Алабаме, сообщила компания United Launch Alliance (ULA, совместное предприятие корпораций Boeing и Lockheed Martin).
Читать в источнике
Комментировать1,1K

Подробнее о событии

США получили первый ракетный двигатель для замены российских РД-180

ТАСС15:22

США получили замену российским ракетным двигателям

Российская газета14:54

Blue Origin доставила метановый двигатель на место сборки тестового образца ракеты Vulcan

N+102 июля в 11:43

В США нашли замену российским ракетным двигателям РД-180

РЕН ТВ12:21

США получили замену российским двигателям РД-180

РИА Новости10:45

Компания United Launch Alliance получила ракетный двигатель BE-4

RT на русском14:28

Blue Origin поставила ULA первый метановый ракетный двигатель BE-4

Naked Science02 июля в 03:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 18:56, Ашберн
Единоборства

Джо Роган и Генри Сехудо высказались об Александре Карелине

FightTime.ru вчера в 03:56
2
Общество

Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане

Москва 24 04:48
129
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Адвокат Эльман Пашаев, защищающий интересы артиста Михаил Ефремова, заявил, что Ефремов не признает вину в дорожно-транспортном происшествии на Смоленской площади в Москве, в результате которого умер человек.
Городовой вчера в 09:51
5,8K
Футбол

«Зенит» досрочно станет чемпионом России, если обыграет «Краснодар»

"Зенит" может досрочно стать чемпионом России.
Soccer.ru 16:31
Культура

В Fortnite покажут фильм о расовых конфликтах в Америке

Организация OPUS UNITED проведет в Fortnite показ фильма We The People — серии интервью о расовых конфликтах в Америке.
CyberSport.ru вчера в 11:11
2
Происшествия

Просителя убежища из России застрелили в Австрии

В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России.
Lenta.ru 18:30
4
Шоу-бизнес

Ургант признался, что сам выбрал темнокожего парня для дочери

Телеведущий Иван Ургант рассказал, что «согласовывал и сам выбирал» молодого человека для своей дочери.
ФАН вчера в 08:10
4
Энергетика

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплат за газ

Польская компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн в счет недоплат за газ, сообщает ТАСС со ссылкой на главу PGNiG Ежи Квечиньского.
Газета.Ru 02 июля в 13:39
1K
Происшествия

В Баку локализовали пожар на фабрике, пострадали шесть человек

РИА Новости 18:21
1
Происшествия

В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ

Ведомости вчера в 13:24
801
Политика

Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное

Президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ в формате видеоконференции выразил мнение, что очное обучение не может быть полностью заменено на дистанционное.
Инфорос вчера в 13:03
164
Шоу-бизнес

Максим Галкин вырастил для Аллы Пугачевой розы 10 видов

Внимательные подписчики насчитали на участке у Максима Галкина как минимум с десяток различных видов роз, что однозначно привело поклонников в восторг.
Bimru.ru вчера в 11:05
11
Политика

МИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле

Разведка США, которая обвиняет Россию в сговоре с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России), участвует в наркотрафике.
Коммерсантъ 07:14
1,4K
Происшествия

Следователю Миниахметову вернули удостоверение СК

Следователю Руслану Миниахметову, которого СК обвинил во взяточничестве, вернули удостоверение, личные вещи, и отпустили.
Газета.Ru 11:23
155
Армия и оружие

В США снайпера Зайцева признали одним из лучших стрелков в истории

Что происходит 15:25
1
Армия и оружие

США перебросили стратегический бомбардировщик В-52Н на Гуам

Пентагон перебросил на остров Гуам, находящийся в западной части Тихого океана, стратегический бомбардировщик В-52Н.
Известия 17:42
Авто

Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

В сети появились изображения нового внедорожника от УАЗ.
Evo-rus.com 11:47
197
Армия и оружие

Индия закупит у России истребители МиГ-29 на сумму около $1 млрд

"Учитывая давно ощущаемую потребность ВВС в увеличении эскадрилий истребителей, Совет по оборонным закупкам одобрил предложение о закупке 21 МиГ-29 наряду с модернизацией существующих 59 самолетов МиГ-29 и закупкой 12 самолетов Су-30 МКИ", - говорится в заявлении министерства.
Газета.Ru 02 июля в 10:28
134
Политика

В Госдуме предложили присвоить Путину титул «Владимир-объединитель»

Фёдоров считает, что Путину титул нужно присвоить «обязательно, но только после того, как он закончит реформу по восстановлению отечества, его свободы и независимости».
ИА Красная Весна 10:18
79
Политика

МИД отверг обвинения США в нарушении моратория на ядерные испытания

Россия, заявили в МИДе, строго придерживается запрета на ядерные испытания и выполняет обязательства по ДВЗЯИ, касающиеся ограничения ядерных подземных испытаний.
РБК 13:26
39
Спорт

Глава WADA анонсировал дисквалификацию 50 российских спортсменов

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в 2018 году было верным, благодаря ему были получены данные о запрещенных веществах у 50 российских спортсменов, которых теперь ожидает дисквалификация, сообщил президент WADA Витольд Банька.
Коммерсантъ 10:37
Здоровье

Еще у 25 человек обнаружили коронавирус в Сахалинской области

За время эпидемии в Сахалинской области от коронавируса вылечились 380 человек, 18 выписали за прошедшие сутки.
EastRussia 01 июля в 21:54
26
Общество

Яхту-ледокол Олега Тинькова спустили на воду

В Нидерландах достроили первую в мире частную яхту-ледокол, которую заказал основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков.
РБК 17:47
Политика

Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу

На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru вчера в 10:02
80
Политика

Трамп осудил проявление «нового крайне левого фашизма»

Сторонники "нового крайне левого фашизма" в США хотят уничтожить историю страны и "низвергнуть американскую революцию".
ТАСС 00:30
3
Политика

Минобороны Финляндии отказалось от свастики на эмблемах ВВС

Evo-rus.com 09:19
6
Политика

Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ

Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ вчера в 15:43
4,2K
Политика

Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым

Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости 12:52
1,1K
Энергетика

Транзит газа через Украину в первом полугодии снизился на 45%

Транзит природного газа через территорию Украины в первом полугодии 2020 года составил 24,9 млрд куб. м, что на 45% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
ТАСС 01 июля в 06:27
38
Происшествия

В Гюмри на съемной квартире обнаружили тело российского военного

Тело российского военнослужащего нашли на съемной квартире в армянском городе Гюмри, в котором расположена 102-я российская военная база.
РБК 14:04
222
Как работают Яндекс.Новости?
Главное