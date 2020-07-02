Армия и оружие
КоммерсантъСША получили замену российским ракетным двигателям РД-180
Первый тестовый жидкостный ракетный двигатель BE-4, который должен заменить российский аналог — РД-180 прибыл на завод в Алабаме, сообщила компания United Launch Alliance (ULA, совместное предприятие корпораций Boeing и Lockheed Martin).
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Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Адвокат Эльман Пашаев, защищающий интересы артиста Михаил Ефремова, заявил, что Ефремов не признает вину в дорожно-транспортном происшествии на Смоленской площади в Москве, в результате которого умер человек.
Городовой вчера в 09:51
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«Зенит» досрочно станет чемпионом России, если обыграет «Краснодар»
"Зенит" может досрочно стать чемпионом России.
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В Fortnite покажут фильм о расовых конфликтах в Америке
Организация OPUS UNITED проведет в Fortnite показ фильма We The People — серии интервью о расовых конфликтах в Америке.
CyberSport.ru вчера в 11:11
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Просителя убежища из России застрелили в Австрии
В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России.
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Ургант признался, что сам выбрал темнокожего парня для дочери
Телеведущий Иван Ургант рассказал, что «согласовывал и сам выбирал» молодого человека для своей дочери.
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Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплат за газ
Польская компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн в счет недоплат за газ, сообщает ТАСС со ссылкой на главу PGNiG Ежи Квечиньского.
Газета.Ru 02 июля в 13:39
Происшествия
В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ
Ведомости вчера в 13:24
Политика
Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное
Президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ в формате видеоконференции выразил мнение, что очное обучение не может быть полностью заменено на дистанционное.
Инфорос вчера в 13:03
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Внимательные подписчики насчитали на участке у Максима Галкина как минимум с десяток различных видов роз, что однозначно привело поклонников в восторг.
Bimru.ru вчера в 11:05
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МИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле
Разведка США, которая обвиняет Россию в сговоре с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России), участвует в наркотрафике.
Коммерсантъ 07:14
Происшествия
Следователю Миниахметову вернули удостоверение СК
Следователю Руслану Миниахметову, которого СК обвинил во взяточничестве, вернули удостоверение, личные вещи, и отпустили.
Газета.Ru 11:23
Армия и оружие
В США снайпера Зайцева признали одним из лучших стрелков в истории
Что происходит 15:25
Армия и оружие
США перебросили стратегический бомбардировщик В-52Н на Гуам
Пентагон перебросил на остров Гуам, находящийся в западной части Тихого океана, стратегический бомбардировщик В-52Н.
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Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
В сети появились изображения нового внедорожника от УАЗ.
Evo-rus.com 11:47
Армия и оружие
Индия закупит у России истребители МиГ-29 на сумму около $1 млрд
"Учитывая давно ощущаемую потребность ВВС в увеличении эскадрилий истребителей, Совет по оборонным закупкам одобрил предложение о закупке 21 МиГ-29 наряду с модернизацией существующих 59 самолетов МиГ-29 и закупкой 12 самолетов Су-30 МКИ", - говорится в заявлении министерства.
Газета.Ru 02 июля в 10:28
Политика
В Госдуме предложили присвоить Путину титул «Владимир-объединитель»
Фёдоров считает, что Путину титул нужно присвоить «обязательно, но только после того, как он закончит реформу по восстановлению отечества, его свободы и независимости».
ИА Красная Весна 10:18
Политика
МИД отверг обвинения США в нарушении моратория на ядерные испытания
Россия, заявили в МИДе, строго придерживается запрета на ядерные испытания и выполняет обязательства по ДВЗЯИ, касающиеся ограничения ядерных подземных испытаний.
РБК 13:26
Спорт
Глава WADA анонсировал дисквалификацию 50 российских спортсменов
Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в 2018 году было верным, благодаря ему были получены данные о запрещенных веществах у 50 российских спортсменов, которых теперь ожидает дисквалификация, сообщил президент WADA Витольд Банька.
Коммерсантъ 10:37
Здоровье
Еще у 25 человек обнаружили коронавирус в Сахалинской области
За время эпидемии в Сахалинской области от коронавируса вылечились 380 человек, 18 выписали за прошедшие сутки.
EastRussia 01 июля в 21:54
Общество
Яхту-ледокол Олега Тинькова спустили на воду
В Нидерландах достроили первую в мире частную яхту-ледокол, которую заказал основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков.
РБК 17:47
Политика
Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу
На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru вчера в 10:02
Политика
Трамп осудил проявление «нового крайне левого фашизма»
Сторонники "нового крайне левого фашизма" в США хотят уничтожить историю страны и "низвергнуть американскую революцию".
ТАСС 00:30
Политика
Минобороны Финляндии отказалось от свастики на эмблемах ВВС
Evo-rus.com 09:19
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ вчера в 15:43
Политика
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости 12:52
Энергетика
Транзит газа через Украину в первом полугодии снизился на 45%
Транзит природного газа через территорию Украины в первом полугодии 2020 года составил 24,9 млрд куб. м, что на 45% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
ТАСС 01 июля в 06:27
Происшествия
В Гюмри на съемной квартире обнаружили тело российского военного
Тело российского военнослужащего нашли на съемной квартире в армянском городе Гюмри, в котором расположена 102-я российская военная база.
РБК 14:04