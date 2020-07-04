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КоммерсантъКоммерсантъ

США получили замену российским ракетным двигателям РД-180

Первый тестовый жидкостный ракетный двигатель BE-4, который должен заменить российский аналог — РД-180 прибыл на завод в Алабаме, сообщила компания United Launch Alliance (ULA, совместное предприятие корпораций Boeing и Lockheed Martin).В источнике
Подробнее о событии

США получили первый ракетный двигатель для замены российских РД-180

ТАССвчера в 15:22

США получили ракетный двигатель для замены российских РД-180

РИА Новостивчера в 10:45

Компания United Launch Alliance получила ракетный двигатель BE-4

RT на русскомвчера в 14:28

В США нашли замену российским ракетным двигателям РД-180

РЕН ТВвчера в 12:21

США получили замену российским ракетным двигателям

Российская газетавчера в 14:54

Blue Origin доставила метановый двигатель на место сборки тестового образца ракеты Vulcan

N+12 июля в 11:43

Blue Origin поставила ULA первый метановый ракетный двигатель BE-4

Naked Science2 июля в 03:51
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Власти Крыма опровергли данные о повышении цен в отелях на 100%

Председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма Алексей Черняк опроверг информацию о том, что в отелях, расположенных на полуострове, после начала летнего сезона цены на номера поднялись до 100%, передает ТАСС.
РБКвчера в 10:31
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«Автодор» предложил увеличить скоростной лимит на платных трассах

Как сообщил журналистам глава «Автодора» Вячеслав Петушенко на открытии платной дороги в обход Лосева и Павловска, сначала там будет установлен режим 110 километров в час, а затем, когда водители привыкнут к новой дороге, скоростной лимит будет расширен до 130 километров в час и после этого — до 150 километров в час.
BFM.ruвчера в 11:06
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Трампа назвали безалаберным и сеющим рознь президентом

Предвыборный штаб Джозефа Байдена, который является главным оппонентом действующего президента США Дональда Трампа на выборах представителя Демократической партии, обвинил американского лидера в эгоизме и попытках расколоть общество.
Lenta.ruвчера в 16:31
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ВОЗ остановила испытания нескольких препаратов от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратила испытания гидроксихлорохина, а также комбинацию препаратов лопинавир и ритонавир в качестве лекарств для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБКвчера в 15:55
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