Армия и оружие
КоммерсантъСША получили замену российским ракетным двигателям РД-180
Первый тестовый жидкостный ракетный двигатель BE-4, который должен заменить российский аналог — РД-180 прибыл на завод в Алабаме, сообщила компания United Launch Alliance (ULA, совместное предприятие корпораций Boeing и Lockheed Martin).
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Новосибирск, 4 июля 2020, 13:00 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 4 июля, за сутки выявлено 111 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 172 пациента.
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На юго-западе Японии из-за ливней погибли 18 человек
По последним данным, свыше 200 тыс. человек получили рекомендации или указание к эвакуации в префектурах Кумамото и Кагосима, где в некоторых районах продолжает действовать максимальный - пятый - уровень опасности, который подразумевает, что существует непосредственная угроза для жизни людей.
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В Бразилии за сутки выявили почти 38 тысяч случаев коронавируса
В Бразилии за сутки выявили почти 38 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
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Почти две недели назад стабильная оболочка MIUI 12 появилась на смартфонах Xiaomi Mi 9 в КНР.
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Опубликовано видео с Кадыровым на похоронах отца Нурмагомедова
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Один человек погиб и четверо пострадали из-за упавших деревьев в палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края.
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Трамп назвал США победителями фашизма и коммунизма
США победили фашистов и коммунистов, а скоро одолеют и левых, заявил президент страны Дональд Трамп заявил в праздничной речи по случаю Дня независимости.
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Среднеуральский женский монастырь снова открыли для посещения
Екатеринбург, 4 июля 2020, 20:05 — REGNUM В Свердловской области Среднеуральский женский монастырь снова открыт для посещения паломниками и прихожанами.
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