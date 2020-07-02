Армия и оружие
КоммерсантъСША получили замену российским ракетным двигателям РД-180
Первый тестовый жидкостный ракетный двигатель BE-4, который должен заменить российский аналог — РД-180 прибыл на завод в Алабаме, сообщила компания United Launch Alliance (ULA, совместное предприятие корпораций Boeing и Lockheed Martin).
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Политика
Ракетную атаку совершили на посольство США в Багдаде
После атаки был закрыт восточный вход в "зеленую зону" города. За минувший июнь произошло несколько ракетных атак на посольство США.
Интерфакс 19:55
Игры
Sony выпустит игру Horizon Zero Dawn для PC 7 августа
Один из главных эксклюзивов для PlayStation 4 выйдет на компьютеры 7 августа. Игру можно будет купить за $49,99 (3500 тысяч рублей).
Piter.tv 13:40
Экономика
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья
"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru 08:42
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана за хищение 40 млн рублей
«Полицейские установили, что в 2016 году руководитель коммерческой организации, получив бюджетные денежные средства, заключила ряд договоров с подконтрольными ИП на выполнение работ в интересах Министерства образования и науки РФ, при этом не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме»,— сообщила представитель МВД Ирина Волк.
МордовМедиа вчера в 12:53
Политика
Трамп заявил, что США победили нацистов и «свергли коммунистов»
Соединенные Штаты в прошлом одержали победу над нацизмом, а также "свергли коммунистов", сейчас перед ними стоит задача одолеть "радикальных левых" внутри страны.
ТАСС 19:40
Происшествия
Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела
Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM 15:28
Футбол
Мостовой заявил о готовности возглавить московский «Спартак»
Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой заявил о готовности стать главным тренером московского «Спартака».
ProstoProSport 08:23
Авто
Подержанные автомобили в России в I полугодии подорожали на 3-3,5%
За первое полугодие 2020-го, как сообщает издание "Коммерсантъ", подержанные авто подорожали на 3-3,5%. По мнению экспертов, увеличение стоимости обусловлено популярностью и востребованностью подержанных машин.
Новые автомобили вчера в 06:58
Гаджеты
Пять моделей смартфонов Huawei получили обновление до EMUI 10.1
Пять моделей смартфонов от китайского бренда Huawei получили обновление до финальной версии EMUI 10.1.
Актуальные Новости 06:29
Автоспорт
Пилот «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Австрии
Финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас показал лучшее время в квалификации Гран-при Австрии.
Российская газета 11:45
Происшествия
Пациент московской больницы насмерть избил ходунками соседа по палате
Пациент одной из больниц на севере Москвы избил ходунками соседа по палате, мужчина умер.
РБК 14:38
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК вчера в 16:25
Кино
Генри Кавилл опроверг слухи о своем возвращении к роли Супермена
Стоит напомнить, что слухи о возвращении Кавилла к роли доходили и до таких, где актер признавался, что несмотря на то, что он потеряет в деньгах, он все-таки сыграет Кларка Кента, а костюм героя все еще хранит у него дома.
CT news вчера в 14:51
Общество
WSJ: дипломаты США покидают Саудовскую Аравию из-за коронавируса
Десятки дипломатов США вместе с семьями покидают Саудовскую Аравию из-за роста числа случаев заражения коронавирусом в этой стране, сообщает The Wall Street Journal.
Коммерсантъ 13:14
Политика
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости 12:52
Футбол
«Ротор» планирует объявить об отказе от участия в следующем сезоне РПЛ
«Ротор» намерен отказаться от участия в РПЛ.
Metaratings 01:41
Политика
Путин заявил о необходимости развития всей законодательной базы России
Глава государства запросил у рабочей группы предложения и идеи по поводу того, как строить работу дальше на основе принятой гражданами России Конституции, поправок в Основной закон Российской Федерации.
Finam.Ru вчера в 09:58
Футбол
«Крылья Советов» и «Ростов» сыграли вничью в матче с двумя удалениями
В матче было 2 удаления: на 25-й минуте за грубый фол прямая красная карточка была показана защитнику самарцев Владимиру Полуяхтову, а на 55-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Ростова» Даниил Ведерников.
Sport24.ru 13:27
Здоровье
Минздрав РФ назвал регионы с самой высокой заболеваемостью раком
В Минздраве России назвали Архангельскую область регионом с наиболее высоким показателем заболеваемости злокачественными новообразованиями.
ФАН вчера в 00:28
Кино
Мини-сериал по мотивам фильма «Текст» появился в Сети
Премьера расширенной версии киноленты «Текст» с актером Александром Петровым в главной роли состоялась 3 июля.
iReactor 12:47
Общество
Известный актер остался без работы и стал продавать хачапури
Как рассказал актер, из-за пандемии коронавируса он потерял работу: все планируемые съемки в кино, постановки в театре и выставки с его участием были отменены или перенесены.
Lenta.ru 18:31
Шоу-бизнес
Дочь певца Евгения Осина вышла замуж
Дочь российского певца Евгения Осина, 18-летняя Агния вышла замуж, сообщает Газета.ru.
РИАМО 05:56
Политика
Трамп снова пообещал наказать Китай за пандемию коронавируса
Президент США Дональд Трамп снова заявил, накажет Китай за пандемию коронавируса.
Газета.Ru 20:18
Здоровье
Россиян предупредили об опасности клубники
Специалист обратил внимание на то, что употребление клубники может быть опасно, поскольку она вызывает опухание губ, языка, век или горла, а также сыпь и покраснение кожи.
Lenta.ru 20:37
Авто
Hyundai в России запустит продажу автомобилей без участия дилеров
Корейская компания Hyundai может запустить в России продажу автомобилей без участия дилеров.
Mockva.ru 20:31
Космос
Туристы подписали контракты на полет к МКС на «Союзе»
Газета.Ru 20:56
Религия
Среднеуральский женский монастырь снова открыли для посещения
Екатеринбург, 4 июля 2020, 20:05 — REGNUM В Свердловской области Среднеуральский женский монастырь снова открыт для посещения паломниками и прихожанами.
REGNUM 13:05
Происшествия
В Гюмри на съемной квартире обнаружили тело российского военного
Тело российского военнослужащего нашли на съемной квартире в армянском городе Гюмри, в котором расположена 102-я российская военная база.
РБК 14:04
Транспорт
В Воронежской области открыли платный участок трассы «Дон»
В Воронежской области запустили движение транспорта по новому участку федеральной трассы М-4 «Дон» в обход с. Лосево и Павловска.
Обозреватель Врн 11:43
Кино
Джейсон Момоа озвучит снеговика Фрости в детском фильме
Звезда "Аквамена" и "Игры престолов" Джейсон Момоа озвучит главного героя в детском фильме о снеговике Фрости.
Piter.tv вчера в 00:57