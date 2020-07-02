Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъСША получили замену российским ракетным двигателям РД-180

Первый тестовый жидкостный ракетный двигатель BE-4, который должен заменить российский аналог — РД-180, прибыл на завод в Алабаме, сообщила компания United Launch Alliance (ULA, совместное предприятие корпораций Boeing и Lockheed Martin).
Читать в источнике
Комментировать2,3K

Подробнее о событии

Российский космонавт усомнился в быстром успехе новых американских ракетных двигателей

Говорит Москва07:11

США получили ракетный двигатель на замену российского РД-180

Газета.Ru03:24

США получили замену российским двигателям РД-180

РИА Новостивчера в 10:45

США получили первый ракетный двигатель для замены российских РД-180

ТАССвчера в 15:22

Компания United Launch Alliance получила ракетный двигатель BE-4

RT на русскомвчера в 14:28

Американской альтернативе двигателей РД-180 предстоит пройти тесты

РЕН ТВвчера в 23:59

Blue Origin доставила метановый двигатель на место сборки тестового образца ракеты Vulcan

N+102 июля в 11:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 10:10, Ашберн
Политика

Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ

Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ 03 июля в 15:43
4,3K
Экономика

Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 06:20
46
Происшествия

Три человека погибли при обрушении на стройке в Кировской области

Три человека погибли из-за обрушения в строящемся торговом центре в городе Зуевка Кировской области, сообщил РИА "Новости" представитель экстренных служб региона.
Газета.Ru 07:24
244
Происшествия

В Алтайском крае за сутки выявили более ста заболевших COVID-19

"За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 115 инфицированных, выздоровели 43 человека, умерли трое, двое из них от COVID-19", - говорится в сообщении.
РИА Новости 01:40
566
Политика

Глава Калмыкии предложил изменить конституцию республики

Глава Калмыкии Бату Хасиков предложил внести изменения в Степное Уложение (конституцию) республики после вступления в силу поправок к Конституции РФ.
РИА Новости 06:28
55
Происшествия

В Австрии убит гражданин России, просивший политического убежища

Гражданина России застрелили в субботу в городе Герасдорф близ Вены, сообщает ТАСС со ссылкой на австрийскую полицию.
BFM.ru 09:04
715
Происшествия

После рейда на Рубинштейна и Думской в полицию привезли 49 нарушителей

В центре Петербурга прошёл третий профилактический рейд, в результате которого были задержаны и доставлены в полицию несколько десятков человек.
78.ru 02:36
167
Футбол

Месси может уйти из «Барселоны» в «Манчестер Сити»

Metaratings вчера в 05:05
Футбол

«Реал» обыграл «Атлетик» в матче чемпионата Испании

Мадридский "Реал" победил в гостях "Атлетик" в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу.
РИА Новости 10:06
Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК 03 июля в 16:25
499
Политика

Путин оценил принятые поправки к Конституции России

Владимир Путин оценил принятые поправки к действующей Конституции России.
BFM.ru 08:38
2,6K
Автоспорт

Квят и еще пять гонщиков не встали на колено перед Гран-при Австрии

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят и еще пять гонщиков не стали преклонять колено перед стартом этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминации.
РИА Новости 09:27
1
Космос

Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

Pro Город НН 03 июля в 10:57
156
Экономика

Кризисные качели: почти 40% компаний отмечают ухудшение деловой среды

Почти половина владельцев бизнеса продолжает отмечать ухудшение деловой среды, и вряд ли стоит списывать их ответы на обычную инерцию и стереотипы, поделился ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Петр Пушкарев.
Известия вчера в 17:01
4
Футбол

В заявку «Оренбурга» на матч с «Рубином» попали 16 игроков

Главный тренер "Оренбурга" Константин Парамонов заявил, что в заявку команды на матч 26-го тура чемпионата России против казанского "Рубина" попали 16 человек.
Газета.Ru 05:45
5
Общество

Китайского блогера поразило «русское чудо» на полюсе холода

РИА Новости 08:25
1
Шоу-бизнес

Фото: госпитализирован актер Михаил Казаков

Российская газета 09:15
3
Армия и оружие

В Турции российские С-400 трижды испытали на американских F-22 и F-35

Пока Турция не афиширует результаты тестирования российских С-400 на американских истребителях пятого поколения.
Вечерний курьер 06:00
11
Политика

Крымские татары ответили на отказ Анкары признать российский Крым

Должность главы МИД в Турции назначается президентом.
Вести Крым 05:07
1,8K
Общество

Появилось видео с Кадыровым на похоронах Абдулманапа Нурмагомедова

Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил похороны известного тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
ФАН вчера в 17:49
88
Футбол

Вратарь клуба «Знамя Труда» попал в реанимацию после удара молнии

РИА Новости 04:30
Армия и оружие

Тегеран пригрозил врагам подземными «ракетными городами»

«Нашим врагам известно, что в распоряжении армии и КСИР находятся подземные ракетные города, расположенные по всему побережью Персидского залива и Мекрана», — пояснил Тангсири.
ИА Красная Весна 08:12
Кино

В Британии звёзд спорта и кино освободят от карантина

Министерство культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Великобритании одобрило проведение ряда спортивных мероприятий и возобновление съёмок фильмов без прохождения жёсткого карантина приглашёнными в страну звёздами.
RT на русском 09:52
Политика

Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru вчера в 10:06
1,9K
Общество

Опубликовано видео краш-теста автомобиля Aurus

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры краш-теста автомобиля Aurus. Седан протестировали на прочность в центре испытаний ФГУП "НАМИ".
РИА Новости 04:30
3
Происшествия

Липчанка забыла выключить газ и уехала из дома

Сегодня, пятого июля, в единую службу спасения 112 позвонила женщина, которая сообщила, что у неё в квартире включена газовая плита, а она сама из дома уехала.
ГТРК Липецк 09:25
2
Происшествия

СКР обжаловал отмену возбуждения дела против следователя Миниахметова

«Следственный комитет обжаловал генеральному прокурору РФ решение его заместителя Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК России»,— сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Коммерсантъ вчера в 08:43
925
Экономика

В Пенсионном фонде Украины рассказали, на сколько увеличили пенсии жителям ДНР и ЛНР

Для неработающих пенсионеров возросли размер минимальной пенсии по возрасту, доплаты за сверхнормативный стаж.
КП - Донецк 03 июля в 09:04
3
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Городовой 03 июля в 09:51
6K
Экономика

Минтранс предложит россиянам вложиться в строительство инфраструктуры

В качестве одного из возможных механизмов привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры в России может быть вложение самих граждан, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
Коммерсантъ вчера в 07:54
273
Как работают Яндекс.Новости?
Главное